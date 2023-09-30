Румыния бойкотирует игры с Россией U17: «Дети не должны страдать, но футбол не может быть отделен от ценностей, превративших Европу в пространство свободы»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу сборная Румынии по футболу сборная Румынии U-17 Федерация футбола Румынии Политика Футбол

Румыния заявила, что не станет играть с российскими командами.

Во вторник УЕФА разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

Вскоре о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша, а также Украина. Теперь к бойкоту присоединилась Румыния.

«Федерация футбола Румынии понимает аргументы УЕФА и согласна с тем, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за действий властей страны. 

В то же время считаем, что футбол и спорт в целом не могут быть отделены от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания.

Мы считаем, что должны быть солидарны с духом санкций и не сыграем ни одного официального или товарищеского матча со сборными России. Мы полагаем, что УЕФА будет уважать позицию каждой национальной федерации», – говорится в заявлении Федерации футбола Румынии.

УЕФА пытается успокоить бойкотирующие матчи с Россией страны, ссылаясь на смягчившуюся позицию Украины по выступлению своих спортсменов на турнирах с россиянами (Sky)

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91 комментарий

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Rio de Janeiro
Европа как никто умеет менять ценности на ценники, глядя на почти полутриллионный товарооборот с Россией за последние 18 месяцев, так что не обманывайте хотя бы сами себя
+135
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ulanov.vladislav95@list.ru
Одним слово румыны….
+82
-14
+68
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Owen_the_Simple
- А что румынские контингенты делали в Ираке и Афганистане?
- То, что было в Азии, остаётся в Азии. Там не цветущий сад, а джунгли.
+60
-8
+52
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Owen_the_Simple
"ценностей, превративших Европу в пространство свободы"

Пффффффффффф
+43
-8
+35
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м м
пространство свободы? :))))
+29
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Георгий Большаков
Пространство свободы - это когда свободно исключают Россию?
+25
-6
+19
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AntiKuz
Ответ Anton Kortenko
Комментарий удален пользователем
Ты просто не знаешь классику
+17
-1
+16
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Доктор Броманталь
Когда НАТО бомбило Югославию что то никто агрессоров не отстранял от футбола.
+16
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+11
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м м
Ответ Owen_the_Simple
- А что румынские контингенты делали в Ираке и Афганистане? - То, что было в Азии, остаётся в Азии. Там не цветущий сад, а джунгли.
вы не понимаете, это другое
+15
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+9
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Радонежский
Румыны ничего не хотят сказать по поводу отказа играть со сборными США? За то, что вломились войной в суверенную Сирию и в открытую воруют у них нефть прямо сейчас.
+13
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+8
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Peter Parker
Да, оно и видно. Свобода в каждом вашем слове и действии.
+9
-3
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Adjusted
>>превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания.

смехАршавина.gif
+11
-6
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Виктор Никитин
Ответ Adjusted
>>превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания. смехАршавина.gif
не то чтобы это не правда, но вот загвоздка в том что в последние годы они делают всё чтобы эту свободу и процветание повернуть назад и искоренить
+5
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Андрей Балабаев
Просто напомню что румыны 3 года жутко зверствовали во время войны, но в 44-м "внезапно" поменяли союзников. Вот такой вот народ. "Победители" так сказать
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Bobkova
Что значит написанное после ’в то же время’? Дети не виноваты, но всё же виноваты?
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Александр Жердин
Ответ Anton Kortenko
Комментарий удален пользователем
А с цыганами сталкивался! Так это они и есть .
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Пьяный Ёж
Бла бла бла дети не должны страдать, но страдать будут. Очередная порция лицемерия из цветущего сада. Знаем мы и как ваше экономическое благополучие добывается держа военные контингенты и вредные производства в беднейших станах. Знаем мы и про ваши свободы, когда Сербия и Венгрия не хотели принимать антироссийские санкции себе во вред, но их через колено сломали пуская в ход все виды шантажа.
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Helge
Они выполняют волю политиков и ещё что-то говорят о свободе. Смешно
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igor
Россияне в комментах никак не поймут, что УЕФА - это не какой-то наднациональный арбитр, УЕФА - это и есть те самые европейские футбольные федерации, без которых эта организация не стОит ничего. Если количество бойкотов достигнет некой критической массы, то Россию банально вновь отстранят.
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Max9999
Лучше коней воруйте. Ценности у них блин.
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Marduhai
Цыгане всегда были любимцами в России - отсюда. наверное, их появление тут в комментах о румынском футболе. На самом деле они нам близки по Бессарабии и поэтической классике о тамошнем их кочевании. Но одесситы поправили классику своей хохмой - "Цыгане шумною толпою по Бессарабии кочуют, толкая жопой студебеккер."
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Батуа
Ответ Такие дела
По меньшей мере глупо сравнивать хотя бы по количеству жертв и причин бомбежек
бомбить другие страны и убивать гражданспих нельзя, но немножечко можно конечно. Так да?
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молодой сутенер
Ответ Такие дела
Пространство свободы это когда за плакат со словом мир не отправляют в лагеря
А разве за рекламу платежной системы «Мир» отправляют в лагерь? Каждый день вижу по телевизору)
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Такие дела
Ответ Георгий Большаков
Пространство свободы - это когда свободно исключают Россию?
Пространство свободы это когда за плакат со словом мир не отправляют в лагеря
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Амин Чич
Мне кажется, что и до СВО Россию также ненавидели, просто наша пресса и ТВ не особо это нам показывали! В особенности Европа. Переигровки матчей с участием России и клубов, два первых места (!) в соревнованиях по фигурному катанию на ОТ, выступление без гимнов, без флага и так далее!
Что то я не помню, что бы во всех допинг скандалах с участием американских пловцов и велосипедистов, их лишали флага
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