Румыния бойкотирует игры с Россией U17: «Дети не должны страдать, но футбол не может быть отделен от ценностей, превративших Европу в пространство свободы»
Румыния заявила, что не станет играть с российскими командами.
Во вторник УЕФА разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.
Вскоре о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша, а также Украина. Теперь к бойкоту присоединилась Румыния.
«Федерация футбола Румынии понимает аргументы УЕФА и согласна с тем, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за действий властей страны.
В то же время считаем, что футбол и спорт в целом не могут быть отделены от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания.
Мы считаем, что должны быть солидарны с духом санкций и не сыграем ни одного официального или товарищеского матча со сборными России. Мы полагаем, что УЕФА будет уважать позицию каждой национальной федерации», – говорится в заявлении Федерации футбола Румынии.
УЕФА пытается успокоить бойкотирующие матчи с Россией страны, ссылаясь на смягчившуюся позицию Украины по выступлению своих спортсменов на турнирах с россиянами (Sky)
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
- То, что было в Азии, остаётся в Азии. Там не цветущий сад, а джунгли.
Пффффффффффф
смехАршавина.gif
Что то я не помню, что бы во всех допинг скандалах с участием американских пловцов и велосипедистов, их лишали флага