Румыния бойкотирует игры с Россией U17: «Дети не должны страдать, но футбол не может быть отделен от ценностей, превративших Европу в пространство свободы»

Румыния заявила, что не станет играть с российскими командами.

Во вторник разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

Вскоре о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша, а также Украина. Теперь к бойкоту присоединилась .

«Федерация футбола Румынии понимает аргументы УЕФА и согласна с тем, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за действий властей страны.

В то же время считаем, что футбол и спорт в целом не могут быть отделены от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания.

Мы считаем, что должны быть солидарны с духом санкций и не сыграем ни одного официального или товарищеского матча со сборными России. Мы полагаем, что УЕФА будет уважать позицию каждой национальной федерации», – говорится в заявлении .

УЕФА пытается успокоить бойкотирующие матчи с Россией страны, ссылаясь на смягчившуюся позицию Украины по выступлению своих спортсменов на турнирах с россиянами (Sky)

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