ВАР не вмешался при отмене гола вингера «Ливерпуля» Диаса «Тоттенхэму», решив, что судьи в поле засчитали его

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Даррен Инглэнд Саймон Хупер видеоповторы Луис Диас ахахаха Футбол

Гол «Ливерпуля» не был засчитан из-за недопонимания между судьями.

Мерсисайдцы потерпели поражение от «Тоттенхэма» в 7-м туре АПЛ со счетом 1:2.

На 34-й минуте вингер «Ливерпуля» Луис Диас забил гол, который был отменен судьями из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

После матча PGMOL, организация, отвечающая за судейство в английском футболе, признала ошибку в этом эпизоде. 

Как пишет журналист ESPN Дэйл Джонсон, видеоассисент арбитра Даррен Инглэнд быстро посмотрел повтор этого эпизода, думая, что судьи на поле засчитали взятие ворот.

Он не обнаружил нарушения правил и сказал главному судье Саймону Хуперу: «Проверка завершена».

Эта фраза должна была означать, что арбитр принял правильное решение. Хупер же посчитал, что ВАР подтвердил положение вне игры. 

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально) и спорно удалили двоих. Проиграли на 90+6 ударом в свои!

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

67 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
То есть судьи ВАР в принципе не в курсе для чего они там
+51
-2
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xoms
Все угараем с наших, а по факту везде полная ( )|( )! Хоть 10 варов ставь, если они клоуны что с них брать!
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Марутян
Они угарают ? В центральном матче тура апл вазве такое возможно, ладно у одного глаза не том месте но их же много, есть же коммуникация
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сади Самедов
Сказочные персонажи конечно. Проверка завершена. Так етить твою продолжи фразу: нет оффсайда или есть оффсайд, и вопросов не будет никаких, либо главный хотя бы уточнил бы, да или нет.

Красную карточку будем 5 мин смотреть, а тут за секунды проверку завершил и даже решение не озвучил никакое, просто безобразие
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Станислав Карбанович
Ага, и судью на Варе не смутило, что после его проверки Тоттенхем разыграл не с центра поля)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
испорченный телефон
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Вот это цирк, конечно.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Total_90
Английские судьи скоро методички будут выпускать: "как нае... ВАР и весь мир"=)
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jeremy Fraser
Вот серьезно, лучше бы ничего не говорили, а то вдвойне идиотами выглядят.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ #SharkTeam
- Але але Проверка завершена - Проверка что? - Завершена
как в анекдоте про вовочку:
— Вот Вовочка, положила тебе в ранец хлеб, колбасу и гвозди.
— Мам, нафига??
— Ну как же, берешь хлеб, кладешь на него колбасу и ешь.
— А гвозди?
— Так вот же они!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
- Але але Проверка завершена
- Проверка что?
- Завершена
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
slavutich_007
По хорошему, нужно пересмотреть результат.... Нужен прецедент...
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
h4ww7xkqkz
Не болею за Ливерпуль и никогда не поддерживал,но сегодня было реально за них обидно по-человечески.Это судьи уровня Sunday league,нужно принимать меры и дисквалифицировать их на какое-то количество матчей или штрафовать.Грубейшая ошибка в «лучшей Лиге мира».Но и ТТХ при всем этом произволе показал,что так и остаётся постоянным клиентом Ливерпуля.Играть 11 на 9 столько времени и не забить самим,просто позор.Даже гол за них забил Ливерпуль
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марат Романов
Да это невозможно.там мяч стоял в точке оффсайда и судья сразу флажок поднял.это просто отмазки дешёвые,мяч не зачитан специально.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ Станислав Карбанович
Ага, и судью на Варе не смутило, что после его проверки Тоттенхем разыграл не с центра поля)
ага, да брехня это чистой воды, нелепые попытки прикрыть лопухом свое заранее спланированное убийство одной из команд, любой человек, разбирающийся в футболе хоть немного, знает что любой команде можно до такой степени игру сломать судейством и так посадить на свисток что она никаких шансов на победу не будет иметь
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ arspurs9
Переиграли прошлую очную встречу?
Надо переиграть матч где Марадона рукой забил
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
djkdkrb
Пожизненное отстранение от матчей отличный выход, кстати
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Егор
Ответ arspurs9
Я бы переиграл матч где Анри Ирландию выбил с отбора на Мира 2010
Если бы Тоттенхэму такое не засчитали, ты бы тут бегал с обратным мнением
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yury Sin
Можно сделать перепроверку проверки - допустим, ВАРВАР. Или пойти дальше и запилить перепроверку перепроверки проверки - ВАРВАРВАР. Но пока там будут сидеть люди - косые, слепые, глухие, тупые от природы - от субъективности в принятии решений по ходу матча мы не уйдем ни на йоту. Весь этот беспредел вокруг решений судей, а также глубоконеуважаемого ВАР решит только ИИ. Но это дело довольно далекого будущего.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Naparn1k
Это какой то сюр. Лучше б молчали
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_FoX-
Ответ #SharkTeam
- Але але Проверка завершена - Проверка что? - Завершена
- Штурман, приборы!?
- Девять!
- Что "девять"?
- А что "приборы"?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
drfrimen
Чем больше оправданий и объяснений появляется, тем более конченным идиотами выглядят судьи. Что похоже недалеко от правды...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
City 100 points
Такие бригады больше судить не должны
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арман Мартиросян
Они что, нас всех за идиотов держат? Тут хейтеры даже получше отмазки придумали, чем эти циркачи.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eden Hazard
клоунада продолжается. 3 человека на ВАР, которые видят миллиметр, не увидели что гол не засчитан?))) какой же бред😁😁😁
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий