ВАР не вмешался при отмене гола вингера «Ливерпуля» Диаса «Тоттенхэму», решив, что судьи в поле засчитали его
Гол «Ливерпуля» не был засчитан из-за недопонимания между судьями.
Мерсисайдцы потерпели поражение от «Тоттенхэма» в 7-м туре АПЛ со счетом 1:2.
На 34-й минуте вингер «Ливерпуля» Луис Диас забил гол, который был отменен судьями из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».
После матча PGMOL, организация, отвечающая за судейство в английском футболе, признала ошибку в этом эпизоде.
Как пишет журналист ESPN Дэйл Джонсон, видеоассисент арбитра Даррен Инглэнд быстро посмотрел повтор этого эпизода, думая, что судьи на поле засчитали взятие ворот.
Он не обнаружил нарушения правил и сказал главному судье Саймону Хуперу: «Проверка завершена».
Эта фраза должна была означать, что арбитр принял правильное решение. Хупер же посчитал, что ВАР подтвердил положение вне игры.
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— Вот Вовочка, положила тебе в ранец хлеб, колбасу и гвозди.
— Мам, нафига??
— Ну как же, берешь хлеб, кладешь на него колбасу и ешь.
— А гвозди?
— Так вот же они!
- Проверка что?
- Завершена
- Девять!
- Что "девять"?
- А что "приборы"?