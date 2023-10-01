ВАР не вмешался при отмене гола вингера «Ливерпуля» Диаса «Тоттенхэму», решив, что судьи в поле засчитали его

Гол «Ливерпуля» не был засчитан из-за недопонимания между судьями.

Мерсисайдцы потерпели поражение от « » в 7-м туре со счетом 1:2.

На 34-й минуте вингер « » забил гол, который был отменен судьями из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

После матча PGMOL, организация, отвечающая за судейство в английском футболе, признала ошибку в этом эпизоде.

Как пишет журналист ESPN Дэйл Джонсон, видеоассисент арбитра Даррен Инглэнд быстро посмотрел повтор этого эпизода, думая, что судьи на поле засчитали взятие ворот.

Он не обнаружил нарушения правил и сказал главному судье Саймону Хуперу: «Проверка завершена».

Эта фраза должна была означать, что арбитр принял правильное решение. Хупер же посчитал, что ВАР подтвердил положение вне игры.

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально) и спорно удалили двоих. Проиграли на 90+6 ударом в свои!

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline