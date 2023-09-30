«Я удалил Роналду в 2009-м и больше не работал на матчах «Реала» в том сезоне. Приходится быть осторожным с решениями». Экс-судья Эстрада Фернандес о давлении на арбитров

Экс-судья рассказал, что его отстраняли от матчей «Реала» за удаление Роналду.

В 2009 году удалил Криштиану Роналду в матче чемпионата « » – «Альмерия» (4:2). На 85-й минуте португалец получил первую желтую карточку за снятую футболку после гола, на 88-й – вторую за фол.

«Обслуживать матчи топ-клубов, таких как «Барса», «Мадрид» или «Атлетико», не то же самое, что работать на играх команды своего района. Если вы допустите ошибку, судейский комитет наложит на вас санкции.

Более того, после ошибки ты больше не будешь судить матчи топов. Есть мой пример из 2009 года, когда я удалил . В том сезоне я больше не работал на матчах «Реала».

Мы знаем, что есть влияние медиа, и что приходится быть очень осторожным, принимая решения», – сказал бывший арбитр в эфире ElDesmarque Mediodía.

Отметим, что Эстрада Фернандес не обслуживал матчи с участием «Реала» и до упомянутой им игры с «Альмерией».

Арбитр Эстрада Фернандес подал в суд на Негрейру за выплаты от «Барсы». Он считает, что чиновник мог влиять на судей и имел корыстный мотив

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