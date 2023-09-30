«Я удалил Роналду в 2009-м и больше не работал на матчах «Реала» в том сезоне. Приходится быть осторожным с решениями». Экс-судья Эстрада Фернандес о давлении на арбитров
Экс-судья рассказал, что его отстраняли от матчей «Реала» за удаление Роналду.
В 2009 году Хавьер Эстрада Фернандес удалил Криштиану Роналду в матче чемпионата Испании «Реал» – «Альмерия» (4:2). На 85-й минуте португалец получил первую желтую карточку за снятую футболку после гола, на 88-й – вторую за фол.
«Обслуживать матчи топ-клубов, таких как «Барса», «Мадрид» или «Атлетико», не то же самое, что работать на играх команды своего района. Если вы допустите ошибку, судейский комитет наложит на вас санкции.
Более того, после ошибки ты больше не будешь судить матчи топов. Есть мой пример из 2009 года, когда я удалил Криштиану Роналду. В том сезоне я больше не работал на матчах «Реала».
Мы знаем, что есть влияние медиа, и что приходится быть очень осторожным, принимая решения», – сказал бывший арбитр в эфире ElDesmarque Mediodía.
Отметим, что Эстрада Фернандес не обслуживал матчи с участием «Реала» и до упомянутой им игры с «Альмерией».
Арбитр Эстрада Фернандес подал в суд на Негрейру за выплаты от «Барсы». Он считает, что чиновник мог влиять на судей и имел корыстный мотив
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Чакыр,Кашшаи,Оливер,Клаттенбург слыхали о таких ?
Уж точно не фанату клубу, которому грозит Сегунда и банкротство, заикаться о судьях
Я про голы кринжа за Реал в ворота Баварии.
Только факты…
Реал же не наказывают за работу с судьями. Самые позорные ЛЧ это где Реал забивал с 2-метровых офсайдов
недолгий гуглинг показывает, что он и до той игры не работал на матчах Реала в том сезоне. с АТМ отсудил 2 игры, в Барселоной - 0.
https://www.transfermarkt.es/estrada-fernandez/profil/schiedsrichter/1647/plus/0?funktion=1&saison_id=2009&wettbewerb_id=
заявление ни о чем.
И трофей нарисуют, что бы у фанатов не было вопросов как это недоразумение считается лучшим аж в какой то истории?)
Как можно не единожды засчитывать голы, где офсайд виден с луны, мне так никто из вас и не объяснил.
Ну ты умён, конечно.
В ваших комментариях что то не чисто...