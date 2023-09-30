«Я удалил Роналду в 2009-м и больше не работал на матчах «Реала» в том сезоне. Приходится быть осторожным с решениями». Экс-судья Эстрада Фернандес о давлении на арбитров

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Хавьер Эстрада Фернандес Футбол

Экс-судья рассказал, что его отстраняли от матчей «Реала» за удаление Роналду.

В 2009 году Хавьер Эстрада Фернандес удалил Криштиану Роналду в матче чемпионата Испании «Реал» – «Альмерия» (4:2). На 85-й минуте португалец получил первую желтую карточку за снятую футболку после гола, на 88-й – вторую за фол.

«Обслуживать матчи топ-клубов, таких как «Барса», «Мадрид» или «Атлетико», не то же самое, что работать на играх команды своего района. Если вы допустите ошибку, судейский комитет наложит на вас санкции.

Более того, после ошибки ты больше не будешь судить матчи топов. Есть мой пример из 2009 года, когда я удалил Криштиану Роналду. В том сезоне я больше не работал на матчах «Реала».

Мы знаем, что есть влияние медиа, и что приходится быть очень осторожным, принимая решения», – сказал бывший арбитр в эфире ElDesmarque Mediodía.

Отметим, что Эстрада Фернандес не обслуживал матчи с участием «Реала» и до упомянутой им игры с «Альмерией».

Арбитр Эстрада Фернандес подал в суд на Негрейру за выплаты от «Барсы». Он считает, что чиновник мог влиять на судей и имел корыстный мотив

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76 комментариев

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Иван Воронин
Забавно как болельщики Барселоны тут поддерживают судью, при учёте что именно он подал иск на Негрейру
+62
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+29
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Rule1
Роман вы самый трусливый пользователь Sportsa,ограничили возможность ответов на ваши комменты !
Чакыр,Кашшаи,Оливер,Клаттенбург слыхали о таких ?
+25
-7
+18
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Мохнатый55
Ответ JENNINGS
Зато Мальенко по делу и нет в каждом божьем Класико удалял игроков «Реала», ставил левые пенальти (как за тот нырок Неймара в сезоне 13/14), но об этом в сине-гранатовых кругах принято замалчивать
Мальенко это тот, кто в матче Реал - Барселона (3:4) поставил пенальти в ворота Барсы за фол Алвеса на Роналду ДО штрафной.
+37
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+18
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JENNINGS
Ответ benjamin92
Сколько матчей Реал выиграл, сколько титулов взяли благодаря судьям. И никакого наказания. Самая великая несправедливость в мире футбола
Самая великая несправедливость мира - это ЛЧ 2005/06, 08/09, 10/11
Уж точно не фанату клубу, которому грозит Сегунда и банкротство, заикаться о судьях
+36
-23
+13
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AXEL7
Ответ Иван Воронин
Забавно как болельщики Барселоны тут поддерживают судью, при учёте что именно он подал иск на Негрейру
Забавно, что никто тут никого не поддерживает, но что не напишешь ради коммента с плюсами
+16
-7
+9
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ulannalu
Вот так! Теперь точно сомнений не осталось - "Барселона" купила всех судей! Хотя... Погоди-ка...
+12
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+9
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Oleg
Ответ Extrim
Это насколько надо быть ограниченным чтобы до сих пор свято верить что Мадрид всех и вся покупает? видимо людям так лучше понять, переварить победы Мадрида. Для таких товарищей хочется вспомнить финал кубка Испании 2002,его играли на Бернабеу Реал Мадрид против Депортиво,и это был день когда руководсво игроки и болельщики Мадрида отмечали СТОлетие клуба,и это надо быть настолько некомпетентным подкупщиком ,интриганом и т.д чтобы проиграть его на глазах почти сто тысячной толпы болельщиков своей команды и миллионов болельщиков по всему миру! Так почему Прес не купил судей? да он мог весь Депор купить ради этого матча,этой победы,и избежать такого позора.
Расскажи лучше как можно засчитывать голы с офсайдов, которые видны даже с луны?)
Я про голы кринжа за Реал в ворота Баварии.
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Zed_patriot
Ответ Rule1
Роман вы самый трусливый пользователь Sportsa,ограничили возможность ответов на ваши комменты ! Чакыр,Кашшаи,Оливер,Клаттенбург слыхали о таких ?
это классика её знать надо
+10
-4
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werowolf-gears
Ответ Artem Piatkov
Судьи частенько несправедливо удаляли Роналду Чего стоит только "фол Умтити" и удаление с Валенсией после поглаживания по голове А вот Лёнчика Пепси-Колу всегда оберегали, не удаляя даже за откровенные фолы и толчок судьи
А помнишь как он во вратаря Кальяри влетел? Или недавно в Дубравку? И ничего просто желтые
+10
-4
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Иван Иванов
выдал базу
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Tristan...
Ответ JENNINGS
Зато Мальенко по делу и нет в каждом божьем Класико удалял игроков «Реала», ставил левые пенальти (как за тот нырок Неймара в сезоне 13/14), но об этом в сине-гранатовых кругах принято замалчивать
В той же игре нырок Криштиану в метре от штрафной - пенальти на ворота Барсы...
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Антиглор17
Ответ Extrim
Это насколько надо быть ограниченным чтобы до сих пор свято верить что Мадрид всех и вся покупает? видимо людям так лучше понять, переварить победы Мадрида. Для таких товарищей хочется вспомнить финал кубка Испании 2002,его играли на Бернабеу Реал Мадрид против Депортиво,и это был день когда руководсво игроки и болельщики Мадрида отмечали СТОлетие клуба,и это надо быть настолько некомпетентным подкупщиком ,интриганом и т.д чтобы проиграть его на глазах почти сто тысячной толпы болельщиков своей команды и миллионов болельщиков по всему миру! Так почему Прес не купил судей? да он мог весь Депор купить ради этого матча,этой победы,и избежать такого позора.
Надо было слепым чтобы этого не видеть. Только Реалу победные голы из метровых офсайдов в финале ЛЧ засчитывали. Что то не припомню других подобных случаев 🤷‍♂️
Только факты…
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benjamin92
Ответ JENNINGS
Самая великая несправедливость мира - это ЛЧ 2005/06, 08/09, 10/11 Уж точно не фанату клубу, которому грозит Сегунда и банкротство, заикаться о судьях
Барса чемпион Испании, какая Сегунда?
Реал же не наказывают за работу с судьями. Самые позорные ЛЧ это где Реал забивал с 2-метровых офсайдов
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Любезный Коссутий
"В том сезоне я больше не работал на матчах «Реала»"

недолгий гуглинг показывает, что он и до той игры не работал на матчах Реала в том сезоне. с АТМ отсудил 2 игры, в Барселоной - 0.

https://www.transfermarkt.es/estrada-fernandez/profil/schiedsrichter/1647/plus/0?funktion=1&saison_id=2009&wettbewerb_id=

заявление ни о чем.
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JENNINGS
Ответ Rule1
Роман вы самый трусливый пользователь Sportsa,ограничили возможность ответов на ваши комменты ! Чакыр,Кашшаи,Оливер,Клаттенбург слыхали о таких ?
Эвребё, Штарк, Де Блекере, Айтекин, Бузакка - слышал о таких?
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Oleg
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
100% поддерживаю ваше мнение , и тоже об этом заявляю , в то время как все фанатики барселоны и месси называют 3 лч реала тем что им помогали судьи и тд это абсурдно звучит🤣 самый коррупционный клуб это Барселона и это скоро докажут и их клуб скоро исчезнет , не им уж точно говорить о судейских ошибках , особенно припоминаю 2009 и 2011 года сам как фан мю , смотрел матч челси барселона (2009) такого позора до сих пор не было в футболе явно дотащили их до финала , про 2006 не могу заявлять так как я не смотрел те матчи , но очевидно что барса что Аргентина в катаре скоро и это прояснится , просто Фанатикам месси и барселоны сложно принять тот факт что Реал является лучшим в мире клубом , говорю как Фан Мю , и Криштиану лучшим футболистом в истории
А голы бездарю в плей офф на главном турнире в истории ФИФА ЧМ пририсуют что ли?
И трофей нарисуют, что бы у фанатов не было вопросов как это недоразумение считается лучшим аж в какой то истории?)
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Oleg
Ответ Иван Воронин
Забавно как болельщики Барселоны тут поддерживают судью, при учёте что именно он подал иск на Негрейру
Забавны оба случая, Реалу бы сидеть и помалкивать после судейских ЛЧ и голов с метровых офсайдов.
Как можно не единожды засчитывать голы, где офсайд виден с луны, мне так никто из вас и не объяснил.
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Nacho13
Ответ JENNINGS
Самая великая несправедливость мира - это ЛЧ 2005/06, 08/09, 10/11 Уж точно не фанату клубу, которому грозит Сегунда и банкротство, заикаться о судьях
Голодающие дети, нищета в трущобах, наследствнные болезни от которых нет лекарств, бомбёжки мирных людей - это всё фигня. Ведь главная несправедливость мира - жёлтая карточка Ван Перси за удар после свистка.
Ну ты умён, конечно.
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Tristan...
Ответ Иван Воронин
Когда я писал сообщение было 6 комментариев и все от болельщиков Барселоны. А плюсики мне пофиг, на них хлеб не купишь))
Из первых шести комментаторов - 1 МЮ, 1 МС, 2 Реал , 1 не понятно, и только один болеет за Барсу...
В ваших комментариях что то не чисто...
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JENNINGS
Ответ Oleg
Перес уйдет с поста, тогда будут факты. Он все таки имеет серьезное влияние. После него многие спросят за те самые судейские ЛЧ и как ты сам же написал голы с оффсайдов. Как подобные голы можно было вообще засчитать, загадка даже для Баварии)
Роналду забил из офсайда - это глупо оспаривать. Но будьте тогда добры и помнить про ошибки Кашшаи в пользу «Баварии», коих было больше
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Vinnipukh Vinni
Ответ JENNINGS
Фол был на линии штрафной Линия штрафной - это штрафная
Должна была быть жёлтая Роналду за очередной позорный нырок
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Ice Vorya
Постоянно фаны Барсы и Реала грызутся, чтобы выяснить против кого из них все-таки судейский заговор, хотя кажется давно пора понять, что просто судьи в Испании ничем не лучше чем днари из рпл.
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Rule1
Ответ JENNINGS
Эвребё, Штарк, Де Блекере, Айтекин, Бузакка - слышал о таких?
Не внимательная Женя вы наша,ниже уже перечисляли ! Придумайте что нибудь новое пожалуйста,а то одно и тоже,как попугай 🦜 повторяете !
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Vinnipukh Vinni
Ответ JENNINGS
Зато Мальенко по делу и нет в каждом божьем Класико удалял игроков «Реала», ставил левые пенальти (как за тот нырок Неймара в сезоне 13/14), но об этом в сине-гранатовых кругах принято замалчивать
На Неймаре был 100% фол. Там ещё и красную защитнику надо было показать
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Собиратель хаоса
Ответ Лука Стабровский
у переса, видимо, есть мощные компроматы на всех, что ни ла лига, ни уефа не в силах вякнуть хоть что-то в адрес сливочных. и это охрененно, потому что президент должен быть таким. вот бы барсе такой управленец, который готов сожрать любого, кто посмеет открыть пасть
В Ла Лиге у Переса админресурс, это понятно. Что там даже глава Лиги не стесняется заявлять, что является болельщиком Реала. А насчет УЕФА посмотрим. До поры до времени и у Юве с Барсой не замечали некоторые черные делишки. Уверен, что компромат есть абсолютно на всех. Это позволяет сохранять порядок среди клубов-богачей и пресекать любые праздники непослушания. Как в анекдоте - твое дело правое.
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