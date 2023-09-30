«Жирона» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Теги Реал Мадрид Ла Лига Жирона онлайны Футбол

«Жирона» примет «Реал Мадрид» в рамках 8-го тура Ла Лиги.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

Жирона – Реал Мадрид
Дата проведения
30 сентября, 19.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Тяжёлый матч для «Мадрида», учитывая, что «Жирона» выиграла (внимание!) 50% всех встреч с «Реалом» в Ла Лиге!
Мадридскому «Реалу» - удачи и победы! Пора возвращаться на 1 место! И конечно же без травм!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vcaireac
Интересная игра нас ожидает,с главным открытием сезона!)
Кстати статистика не на строне Карло,он пока не обыгрывал Жирону...
Хорошо что с Рюдигером все в порядке,обошлось!Удачи и победы Мадриду!
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Seventh
Удачи Мадриду!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Реал выиграет, не знаю с чего все так в Жирону поверили.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CopaAmerica
Обз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CopaAmerica
Обз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий