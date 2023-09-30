«Жирона» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Жирона» примет «Реал Мадрид» в рамках 8-го тура Ла Лиги.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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