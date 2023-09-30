«Жирона» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Жирона» примет «Реал Мадрид» в рамках 8-го тура Ла Лиги.
Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Монтиливи»
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Мадридскому «Реалу» - удачи и победы! Пора возвращаться на 1 место! И конечно же без травм!
Кстати статистика не на строне Карло,он пока не обыгрывал Жирону...
Хорошо что с Рюдигером все в порядке,обошлось!Удачи и победы Мадриду!