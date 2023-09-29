Чемпионат Франции. «Страсбур» принимает «Ланс», «ПСЖ» и «Монако» Головина проведут матчи в субботу

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«Страсбур» принимает «Ланс» в матче 7-го тура Лиги 1.

В субботу «ПСЖ» сыграет с «Клермоном», «Монако» – с «Марселем».

В воскресенье «Реймс» будет противостоять «Лиону», «Гавр» – «Лиллю».

Чемпионат Франции

7-й тур

Страсбур – Ланс 0:1 (перерыв)
Дата проведения
29 сентября, 22.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 16 Ваи.
СтрасбурЗельс, Сеная, Ньямси, Перрен, Делен, Дукуре, Деменге, Диарра, Баква, Эмега, Анжело Габриэл.
ЛансСамба, Агиляр, Гради, Данзо, Медина, Мачадо, Менди, Фюльжени, Диуф, Сотока, Ваи.
Предупреждения:
Гради (33), Медина (45).

 

Клермон – ПСЖ
Дата проведения
30 сентября, 18.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – Марсель
Дата проведения
30 сентября, 22.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – Лион
Дата проведения
1 октября, 14.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тулуза – Метц
Дата проведения
1 октября, 16.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ницца – Брест
Дата проведения
1 октября, 16.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гавр – Лилль
Дата проведения
1 октября, 16.00, «Стад Океан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лорьян – Монпелье
Дата проведения
1 октября, 18.05, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – Нант
Дата проведения
1 октября, 21.45, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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