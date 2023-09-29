Чемпионат Франции. «Страсбур» принимает «Ланс», «ПСЖ» и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
«Страсбур» принимает «Ланс» в матче 7-го тура Лиги 1.
В субботу «ПСЖ» сыграет с «Клермоном», «Монако» – с «Марселем».
В воскресенье «Реймс» будет противостоять «Лиону», «Гавр» – «Лиллю».
7-й тур
- Дата проведения
- 29 сентября, 22.00, «Ля Мено»
- Гол:
- 0:1 – 16 Ваи.
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Страсбур –
Зельс, Сеная, Ньямси, Перрен, Делен, Дукуре, Деменге, Диарра, Баква, Эмега, Анжело Габриэл.
- Дата проведения
- 30 сентября, 18.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 30 сентября, 22.00, «Луи II»
- Дата проведения
- 1 октября, 14.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.00, «Стад Океан»
- Дата проведения
- 1 октября, 18.05, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 1 октября, 21.45, «Роазон Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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