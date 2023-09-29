Чемпионат Франции. «Страсбур» принимает «Ланс», «ПСЖ» и «Монако» Головина проведут матчи в субботу

«Страсбур» принимает «Ланс» в матче 7-го тура Лиги 1.

В субботу «ПСЖ» сыграет с «Клермоном», «Монако» – с «Марселем».

В воскресенье «Реймс» будет противостоять «Лиону», «Гавр» – «Лиллю».

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS