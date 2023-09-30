МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нью-Йорк Сити»
«Интер Майами» дома сыграет с «Нью-Йорк Сити» в регулярном чемпионате МЛС.
Форвард «Майами» Лионель Месси может пропустить матч из-за травмы ноги.
«Интер» занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 32 очка в 29 матчах. «Нью-Йорк» идет 9-м с 37 баллами в 31 игре.
- Дата проведения
- 1 октября, 02.30, «DRV PNK Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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