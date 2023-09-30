МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нью-Йорк Сити»

«Интер Майами» дома сыграет с «Нью-Йорк Сити» в регулярном чемпионате МЛС.

Форвард «Майами» может пропустить матч из-за травмы ноги.

« » занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 32 очка в 29 матчах. « » идет 9-м с 37 баллами в 31 игре.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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