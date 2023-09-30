МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нью-Йорк Сити»

Теги МЛС Лионель Месси результаты Нью-Йорк Сити Интер Майами Футбол

«Интер Майами» дома сыграет с «Нью-Йорк Сити» в регулярном чемпионате МЛС.

Форвард «Майами» Лионель Месси может пропустить матч из-за травмы ноги.

«Интер» занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 32 очка в 29 матчах. «Нью-Йорк» идет 9-м с 37 баллами в 31 игре.

Интер Майами – Нью-Йорк Сити
Дата проведения
1 октября, 02.30, «DRV PNK Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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7 комментариев

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AchilleZm
Здоровья для Лео, надеюсь выйдет на поле сегодня!
+6
0
+6
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Игорь Климов
Главный вопрос: примет ли участие в этом матче Лео Месси?
+3
-1
+2
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