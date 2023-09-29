Чемпионат Испании. «Барселона» против «Севильи», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в выходные

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«Барселона» примет в пятницу «Севилью» в 8-м туре Ла Лиги.

В субботу «Реал» сыграет в гостях с «Жироной», «Сосьедад» Арсена Захаряна встретится дома с «Атлетиком» в баскском дерби.

В воскресенье «Атлетико» будет противостоять «Кадису».

Завершится тур в понедельник матчем «Лас-Пальмас» – «Сельта».

Чемпионат Испании

8-й тур

Барселона – Севилья
Дата проведения
29 сентября, 22.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хетафе – Вильярреал
Дата проведения
30 сентября, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Райо Вальекано – Мальорка
Дата проведения
30 сентября, 17.15, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Жирона – Реал Мадрид
Дата проведения
30 сентября, 19.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Сосьедад – Атлетик
Дата проведения
30 сентября, 22.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Альмерия – Гранада
Дата проведения
1 октября, 15.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Алавес – Осасуна
Дата проведения
1 октября, 17.15, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетико – Кадис
Дата проведения
1 октября, 22.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Валенсия
Дата проведения
1 октября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лас-Пальмас – Сельта
Дата проведения
2 октября, 22.00, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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30 комментариев

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Ответ Apol
Запятые научись расставлять. Больше не прогуливай уроки русского языка
харашо, спосиба, я типерь будет проаилно писат громатиятически!%
+6
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+3
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войд
Удачи Реалу против первого каталонского,будет сложно,но 3 очка надо брать
Севилье будет ещё тяжелее,поскольку играть против ’фкСвисток’ (уже официально)
+3
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Однажды в Космосе
Ответ Apol
«Барселона» может прекратить своё существование после решения суда по делу Негрейры: клуб могут отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, после чего каталонцы обанкротятся и будут вынуждены ликвидировать юридическое лицо — The Telegraph Рычаги не помогли))))
успокойся это отражается на нервах ,на психике. не читай жёлтую прессу.
+6
-4
+2
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Tornado S
Ответ Apol
Запятые научись расставлять. Больше не прогуливай уроки русского языка
привет роман
+5
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Очевидное невероятное
аграим Аграим и Роман один и тот же человек это даже не обсуждается!
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No Comment
Ответ Apol
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мальчик про школу здесь уже давно не пишут, никто 😁. усекаешь ?)))))
+5
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Tornado S
Ответ Apol
Шапочку из фольги надень и начинай искать трансляции Сегнуды
почему болельщицы реала пишут здесь на моей ветке Барселоны?
+7
-6
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Ответ Apol
Шапочку из фольги надень и начинай искать трансляции Сегнуды
тебе понравится моя шапочка....
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Очевидное невероятное
Ответ Apol
Телеграф - желтая пресса? Ну-ну, я смотрю бчкшники верят в то, что их клуб не уйдет в Сегунду
мчк реал это позор футбола, и развратный клаб. об этом уже все знают. сегунда жжёт реал обязательно.
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Apol
Ответ Очевидное невероятное
мчк реал это позор футбола, и развратный клаб. об этом уже все знают. сегунда жжёт реал обязательно.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Apol
«Барселона» может прекратить своё существование после решения суда по делу Негрейры: клуб могут отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, после чего каталонцы обанкротятся и будут вынуждены ликвидировать юридическое лицо — The Telegraph Рычаги не помогли))))
Барселона, взяточники… кулесы еще умудряются, что-то пишут про другие клуб 🤦🏻‍♂️
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Zemanuha
Удачи Рамосу и команде против фк рычак.
Взяточники из Каталонии сейчас будут делать все, чтоб их не связывали с Негрейрой… но правду знают все!!!
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Andrey Ashhabadskiy
глорики педофильного клуба чему то там радуются)) про какие то дела против Барселоны) пройдёт месяц и это дело закроют, забудут, Ну ,а потом наступит реальная встряска против игроков судейского реала которые совершили насилие над подростком и выложили в социальных сетях. p.s. тебас официально признался что он ярый болельщик реала. ясно от куда ниточки тянутся
У тебя сейчас порвется кулес, если ты так напряжено будешь отвечать всем, что Барса не брала взятки.
Побереги нервы, потом рычагов не хватит себя вытаскивать из ямы)
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Andrey Ashhabadskiy
глорики педофильного клуба чему то там радуются)) про какие то дела против Барселоны) пройдёт месяц и это дело закроют, забудут, Ну ,а потом наступит реальная встряска против игроков судейского реала которые совершили насилие над подростком и выложили в социальных сетях. p.s. тебас официально признался что он ярый болельщик реала. ясно от куда ниточки тянутся
Андрей из Ашхабада? Может Ашдод все таки, а не Андрей? 😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Tornado S
почему болельщицы реала пишут здесь на моей ветке Барселоны?
Это ветка Сегунды? 😁
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