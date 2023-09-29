Чемпионат Испании. «Барселона» против «Севильи», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в выходные
«Барселона» примет в пятницу «Севилью» в 8-м туре Ла Лиги.
В субботу «Реал» сыграет в гостях с «Жироной», «Сосьедад» Арсена Захаряна встретится дома с «Атлетиком» в баскском дерби.
В воскресенье «Атлетико» будет противостоять «Кадису».
Завершится тур в понедельник матчем «Лас-Пальмас» – «Сельта».
Чемпионат Испании
8-й тур
- Дата проведения
- 29 сентября, 22.00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Дата проведения
- 30 сентября, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.15, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 30 сентября, 22.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 1 октября, 15.00, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 1 октября, 17.15, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 2 октября, 22.00, «де Гран Канария»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Севилье будет ещё тяжелее,поскольку играть против ’фкСвисток’ (уже официально)
Побереги нервы, потом рычагов не хватит себя вытаскивать из ямы)