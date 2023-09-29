Чемпионат Испании. «Барселона» против «Севильи», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в выходные

«Барселона» примет в пятницу «Севилью» в 8-м туре Ла Лиги.

В субботу « » сыграет в гостях с «Жироной», « » Арсена Захаряна встретится дома с « » в баскском дерби.

В воскресенье «Атлетико» будет противостоять «Кадису».

Завершится тур в понедельник матчем « » – « ».

Чемпионат Испании

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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