Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Вулвс», «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «МЮ» примет «Пэлас», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»

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«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в 7-м туре АПЛ.

Также в субботу «Арсенал» встретится на выезде с «Борнмутом», «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» будет противостоять «Тоттенхэму».

Завершится тур в понедельник матчем «Фулхэм» – «Челси».

Чемпионат Англии

7-й тур

Астон Вилла – Брайтон
Дата проведения
30 сентября, 14.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Арсенал
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Лутон
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Бернли
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Манчестер Сити
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Молине Стэдиум»
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Тоттенхэм – Ливерпуль
Дата проведения
30 сентября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Ноттингем Форест – Брентфорд
Дата проведения
1 октября, 16.00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фулхэм – Челси
Дата проведения
2 октября, 22.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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7 комментариев

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Vezdexodof
Победы МЮ ✌️
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Евгений Шазиев
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скаузеры против шпор наиболее интересный матч
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Никита Алексеев
Фулхэм даст бой за середину таблицы
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Любезный Коссутий
МЮ - КП, ждем продолжения банкета
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Andrey Ashhabadskiy
удачи Тотензему, много лет болею за этот клуб
Но название клуба запомнить так и не удалось(
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