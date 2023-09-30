Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Вулвс», «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «МЮ» примет «Пэлас», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»
«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в 7-м туре АПЛ.
Также в субботу «Арсенал» встретится на выезде с «Борнмутом», «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» будет противостоять «Тоттенхэму».
Завершится тур в понедельник матчем «Фулхэм» – «Челси».
7-й тур
- Дата проведения
- 30 сентября, 14.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.00, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 2 октября, 22.00, «Крэйвен Коттэдж»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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