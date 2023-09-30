Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Вулвс», «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «МЮ» примет «Пэлас», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в 7-м туре АПЛ.

Также в субботу « » встретится на выезде с « », « » примет « », « » будет противостоять «Тоттенхэму».

Завершится тур в понедельник матчем «Фулхэм» – «Челси».

Чемпионат Англии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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