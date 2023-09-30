Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио», «Интер» против «Салернитаны»

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«Наполи» сыграет в гостях с «Лечче» в 7-м туре Серии А.

Также в субботу «Милан» примет «Лацио», «Интер» встретится на выезде с «Салернитаной».

В воскресенье «Ювентус» будет противостоять «Аталанте» Алексея Миранчука, «Рома» сыграет дома с «Фрозиноне».

Завершится тур во вторник матчем «Фиорентина» – «Кальяри».

Чемпионат Италии

7-й тур

Лечче – Наполи
Дата проведения
30 сентября, 16.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Лацио
Дата проведения
30 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Интер
Дата проведения
30 сентября, 21.45, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Эмполи
Дата проведения
1 октября, 13.30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Дженоа
Дата проведения
1 октября, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Ювентус
Дата проведения
1 октября, 19.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Фрозиноне
Дата проведения
1 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
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Сассуоло – Монца
Дата проведения
2 октября, 19.30, «Читта-дель-Триколоре»
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Торино – Верона
Дата проведения
2 октября, 19.30, «Олимпико ди Торино»
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Фиорентина – Кальяри
Дата проведения
2 октября, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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