Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио», «Интер» против «Салернитаны»
«Наполи» сыграет в гостях с «Лечче» в 7-м туре Серии А.
Также в субботу «Милан» примет «Лацио», «Интер» встретится на выезде с «Салернитаной».
В воскресенье «Ювентус» будет противостоять «Аталанте» Алексея Миранчука, «Рома» сыграет дома с «Фрозиноне».
Завершится тур во вторник матчем «Фиорентина» – «Кальяри».
7-й тур
- Дата проведения
- 30 сентября, 16.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.45, «Ареки»
- Дата проведения
- 1 октября, 13.30, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 1 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 2 октября, 21.45, «Артемио Франки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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