Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио», «Интер» против «Салернитаны»

«Наполи» сыграет в гостях с «Лечче» в 7-м туре Серии А.

Также в субботу « » примет « », « » встретится на выезде с «Салернитаной».

В воскресенье « » будет противостоять «Аталанте» Алексея Миранчука, « » сыграет дома с «Фрозиноне».

Завершится тур во вторник матчем «Фиорентина» – «Кальяри».

Чемпионат Италии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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