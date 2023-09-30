КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Барыса», «Трактор» против «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Сочи»
«Барыс» примет «Сибирь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Трактор» сыграет со «Спартаком», «Торпедо» – с «Сочи».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 30 сентября, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 30 сентября, 14.30, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 30 сентября, 14.30, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.10, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Торпедо»!!!💪🦌