КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Барыса», «Трактор» против «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Сочи»

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«Барыс» примет «Сибирь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Трактор» сыграет со «Спартаком», «Торпедо» – с «Сочи». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Сибирь
Дата проведения
30 сентября, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Автомобилист – Адмирал
Дата проведения
30 сентября, 14.30, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Трактор – Спартак
Дата проведения
30 сентября, 14.30, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Торпедо – Сочи
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Локомотив
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Лада
Дата проведения
30 сентября, 17.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

7 комментариев

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Матроскин52
Доброго утра! Торпедо в очередном домашнем матче принимает Сочи. Южане один из сюрпризов сезона, старт точно заслуживает уважения. Да еще и вывеска матча- Ларионов против Третьяка. Так что нам не расслабляться, Нагорный будет гнать команду вперед. Ждём сегодняшнего возвращения Кручинина и дебюта Линча! Верим в команду ! Всем здоровья!
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Machine Head
За Торпедо! Думаю , что Торпедо разорвёт Сочи в одну калитку , тем более , что Сочи этим матчем завершает выездную серию . Одновременно хочу простыми словами описать календарь. Смех да и только- пока Сочи на выезде и играет через день/два, дома их уже ждёт СКА, который не играет со среды и будет отдыхать в Сочи пять дней(поправьте меня, если я ошибаюсь) со среды до понедельника и спокойно тренируется на льду Сочи. Тем временем ХК Сочи приедет с выезда и уже послезавтра играет со свежим СКА . Мне фарм Сочи совсем не жалко , непонятны преференции для одного клуба . Это тупизм или беспредел ? Кто такое творит , кто может ответить ?
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Гражданин 1975.
Автомобилист вперёд. Победы дома есть всегда, теперь и пятую пора :)!!!
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JENNINGS
Зима в сердце, на душе вьюга!
«Торпедо»!!!💪🦌
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Знатный стахановец
За Автик! 🚗🏒
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Zumer
Барысу удачи!
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