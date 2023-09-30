«Оренбург» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 12:00

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург онлайны Футбол

«Зенит» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 10-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 12:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Оренбург – Зенит
Дата проведения
30 сентября, 12.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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4 комментария

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Алексей Кузнецов
Надеюсь, что сегодня исправят ситуацию после прошлого матча, жду хорошую игру.

P.S. Заметьте, первым комментарий оставил болельщик клуба с северо-запада Москвы "Ветер", который часто пишет, что "Зенит" никому не нужен, но часто ошивается на новостях о чемпионе и при этом ставящий чс, дабы ему никто не ответил.
Печальное зрелище.
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