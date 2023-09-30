УЕФА пытается успокоить бойкотирующие матчи с Россией страны, ссылаясь на смягчившуюся позицию Украины по выступлению своих спортсменов на турнирах с россиянами (Sky)
УЕФА хочет успокоить страны, заявившие о бойкоте игр с российскими командами.
Во вторник УЕФА разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.
Вскоре о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша, а также Украина. Украинская ассоциация футбола направила письмо всем 55 европейским федерациям футбола с просьбой бойкотировать матчи против сборных России U17.
Как сообщает журналист Sky Роб Харрис, руководство УЕФА хочет положить конец разногласиям по этому вопросу. В союзе считают, что протестующие страны непоследовательны, и указали им на это.
УЕФА сослался на позицию министерства спорта Украины, которое в июле смягчило позицию и фактически отменило запрет на участие украинских спортсменов в большинстве соревнований, где соревнуются россияне в нейтральном статусе.
Бойкоты против сборных России U-17: Англия, Украина, Швеция и другие не хотят играть с нами
«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
А в Уефа никто Израиль не бойкотировал.
УЕФА явно не захочет рисковать из-за России.
Ловко вы баны и дисквалы с дивана раздаëте, а там где задействованы большие деньги риски не так просчитывают,, учитывая что рос.деньги от компаний типа Газпрома уже отрезали от финансирования турниров УЕФА, у неё не так уж много мотивации вступать в конфронтацию со многими федерациями ради нас.
Итог стыков с поляками вспомните перед тем как про "всем дадут технарь" кричать.
Это называется "выдавать желаемое за действительное".
откажется 12 стран играть с россией, дойдет до финалa и победит
думаешь уефа нужен такой цирк с победителем с которым никто не играл?)
Потом еще КНДР отказывалась в Азии, при этом Израиль никуда не переходил, просто дискву выписали корейцам и все)