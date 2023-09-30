УЕФА пытается успокоить бойкотирующие матчи с Россией страны, ссылаясь на смягчившуюся позицию Украины по выступлению своих спортсменов на турнирах с россиянами (Sky)

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УЕФА хочет успокоить страны, заявившие о бойкоте игр с российскими командами.

Во вторник УЕФА разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

Вскоре о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша, а также Украина. Украинская ассоциация футбола направила письмо всем 55 европейским федерациям футбола с просьбой бойкотировать матчи против сборных России U17.

Как сообщает журналист Sky Роб Харрис, руководство УЕФА хочет положить конец разногласиям по этому вопросу. В союзе считают, что протестующие страны непоследовательны, и указали им на это.

УЕФА сослался на позицию министерства спорта Украины, которое в июле смягчило позицию и фактически отменило запрет на участие украинских спортсменов в большинстве соревнований, где соревнуются россияне в нейтральном статусе.

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82 комментария

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Garikus89
Зачем их вообще успокаивать? Соперников Израиля успокаивали разве? Технарь - и адьос. Сборную СССР успокаивали после отказа играть с Чили? Технарь - и адьос. Уверен, что после первого же технаря или даже угрозы технаря, вся принципиальность растворится)
+205
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+176
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Sasha Alexander
Ответ Garikus89
Зачем их вообще успокаивать? Соперников Израиля успокаивали разве? Технарь - и адьос. Сборную СССР успокаивали после отказа играть с Чили? Технарь - и адьос. Уверен, что после первого же технаря или даже угрозы технаря, вся принципиальность растворится)
соперников Израиля успокоили переводом Израиль в УЕФА))))

А в Уефа никто Израиль не бойкотировал.
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Montenegro Serbian
Больше всего удивляет в этом то, что УЕФА ссылается на.....позицию Украины. Сюр какой-то)
+58
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Не уверен!!
Зато с Азербайджаном никто не бойкотирует матчи...
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Кирковский Александр
Ответ Не уверен!!
Зато с Азербайджаном никто не бойкотирует матчи...
А чего с ним бойкотировать матчи? Карабах международно признанная территория Азербайджана. Азербайджан по сути просто вернул контроль над ней. Более того Алиев даже призвал армян интегрироваться в Азербайджан. Кто не захотел уехал, кто захочет останется.
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Александр Шарин
Ответ Garikus89
Зачем их вообще успокаивать? Соперников Израиля успокаивали разве? Технарь - и адьос. Сборную СССР успокаивали после отказа играть с Чили? Технарь - и адьос. Уверен, что после первого же технаря или даже угрозы технаря, вся принципиальность растворится)
💯 %
+16
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Кирковский Александр
Ответ Montenegro Serbian
Больше всего удивляет в этом то, что УЕФА ссылается на.....позицию Украины. Сюр какой-то)
А что вас удивляет? Именно она жертва в глазах Европы, именно из-за нападения на нее страны отказываются играть с Россией и именно поэтому УЕФА аппелирует к Украине.
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Иван Новиков
В теннисе и шпагах соревнуются между собой, а в футболе нельзя играть с другими соперниками.
+10
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Montenegro Serbian
Ответ Garikus89
Зачем их вообще успокаивать? Соперников Израиля успокаивали разве? Технарь - и адьос. Сборную СССР успокаивали после отказа играть с Чили? Технарь - и адьос. Уверен, что после первого же технаря или даже угрозы технаря, вся принципиальность растворится)
Вы канеш мастера сравнивать тёплое с мягким. Израиль так в еврозоне играет и против него никогда и близко не было такого массового АНТИнастроя других футбольных федераций.
УЕФА явно не захочет рисковать из-за России.

Ловко вы баны и дисквалы с дивана раздаëте, а там где задействованы большие деньги риски не так просчитывают,, учитывая что рос.деньги от компаний типа Газпрома уже отрезали от финансирования турниров УЕФА, у неё не так уж много мотивации вступать в конфронтацию со многими федерациями ради нас.
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Dizzod
Ответ Leon Betov
А ничего что сама Армения не признала Карабах?)
а в какой группе сборная Карабаха?
+6
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velvetdust2008
Ответ Гоша Петров
четверть?а ты точно понимаешь что такое четверть?
Четверть это 13 команд. 8 уже есть, Литва, Эстония и Чехия точно присоединятся, это 11 уже. Еще парочку легко точно найдется.
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Overkiller
Ответ Garikus89
Зачем их вообще успокаивать? Соперников Израиля успокаивали разве? Технарь - и адьос. Сборную СССР успокаивали после отказа играть с Чили? Технарь - и адьос. Уверен, что после первого же технаря или даже угрозы технаря, вся принципиальность растворится)
Хватит уже себя тешить "технарями". Четверть Европы уже заявило что играть не будут.
Итог стыков с поляками вспомните перед тем как про "всем дадут технарь" кричать.
Это называется "выдавать желаемое за действительное".
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BearS
Ответ Montenegro Serbian
Больше всего удивляет в этом то, что УЕФА ссылается на.....позицию Украины. Сюр какой-то)
В УЕФА сидят балбесы-импотенты, которым вообще на все параллельно. Их волнуют только бабки. То, что они делают с европейским футболом (и без 24.02), - это жесть.
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Sasha Alexander
Ответ Garikus89
Зачем их вообще успокаивать? Соперников Израиля успокаивали разве? Технарь - и адьос. Сборную СССР успокаивали после отказа играть с Чили? Технарь - и адьос. Уверен, что после первого же технаря или даже угрозы технаря, вся принципиальность растворится)
технари тупо угробят турнир

откажется 12 стран играть с россией, дойдет до финалa и победит

думаешь уефа нужен такой цирк с победителем с которым никто не играл?)
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Гоша Петров
Ответ Overkiller
Хватит уже себя тешить "технарями". Четверть Европы уже заявило что играть не будут. Итог стыков с поляками вспомните перед тем как про "всем дадут технарь" кричать. Это называется "выдавать желаемое за действительное".
четверть?а ты точно понимаешь что такое четверть?
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pyritanza
Ответ Не уверен!!
Зато с Азербайджаном никто не бойкотирует матчи...
Зачем же им бойкотировать резервную нефтебазу?)
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DeGrig
Ответ Чавес2
Когда уже тебя в армию заберут?
сначала тебя заберут )
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Koulmann
Чеферин и его команда, конечно, бездарные управленцы.
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Garikus89
Ответ Sasha Alexander
технари тупо угробят турнир откажется 12 стран играть с россией, дойдет до финалa и победит думаешь уефа нужен такой цирк с победителем с которым никто не играл?)
Да после первого отказа остальные согласятся, делов-то. Правильно Скай вбрасывает: украинцы свои же запреты уже почти во всех турнирах отменили, так чем футбол хуже?)
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Гусеконь
Ответ Sasha Alexander
технари тупо угробят турнир откажется 12 стран играть с россией, дойдет до финалa и победит думаешь уефа нужен такой цирк с победителем с которым никто не играл?)
а цирк когда не на поле решается нужен?
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Garikus89
Ответ Sasha Alexander
соперников Израиля успокоили переводом Израиль в УЕФА)))) А в Уефа никто Израиль не бойкотировал.
Ну здрасьте-приехали) Индонезия требовала перевода на нейтральное поле, отказали - технарь, Израиль пошел дальше. После этого отказался Судан, из-за чего для Израиля еще спецом соперника из УЕФА подбирали. Ну вот в чем различие? Отказались все, пускай соперников в другой зоне ищут)

Потом еще КНДР отказывалась в Азии, при этом Израиль никуда не переходил, просто дискву выписали корейцам и все)
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Max Zhomkov
Ответ Не уверен!!
Зато с Азербайджаном никто не бойкотирует матчи...
там ситуация другая, Арцах вообще ни одна страна не признала. Айзербайджан просто накопил экономический политический и военный вес и установил контроль военным путем над международно признанной территорией государства Айзербайджан))
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леонардий
Ответ Garikus89
Зачем их вообще успокаивать? Соперников Израиля успокаивали разве? Технарь - и адьос. Сборную СССР успокаивали после отказа играть с Чили? Технарь - и адьос. Уверен, что после первого же технаря или даже угрозы технаря, вся принципиальность растворится)
Такая тема может прокатила бы во взрослом футболе, но 17 летними Европа пожертвует скорее всего и их это не огорчит если даже им всем технари влепят, а всем они технари конечно же не влепят, так что скорее всего всё идёт к тому что наших снова снимут
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Uf1k
Ответ Overkiller
Хватит уже себя тешить "технарями". Четверть Европы уже заявило что играть не будут. Итог стыков с поляками вспомните перед тем как про "всем дадут технарь" кричать. Это называется "выдавать желаемое за действительное".
отказалось играть 8 ассоциаций. в УЕФА их всего 55. "четверть" XD
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Кирковский Александр
Ответ Чавес2
Когда уже тебя в армию заберут?
Я что дурак туда идти? Я бы понял еще если Родину защищать как украинцы, а фиг пойми где фиг пойми за что воевать, без меня.
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