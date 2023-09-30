«Я хочу жить за Украину, а не умирать». Владимир Кличко объяснил, почему не участвует в боевых действиях

Теги Владимир Кличко тяжелый вес бокс Бокс/MMA/UFC

Владимир Кличко объяснил, почему не вступил в ряды вооруженных сил Украины.

«Нет, я не готов умереть за Украину. Готов жить за страну. Это сложнее, чем умереть. У нас сейчас нет уверенности, будешь ты жив или здоров. Мы все хотим жить для страны», – сказал бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в интервью ZDF.

Бою Поветкина и Кличко – 10 лет: откуда ценник в $23 млн? зачем «Олимпийский» урезали вдвое? почему не было нокаута?

«Не устану тосковать по тем временам». Монолог Александра Беленького о Поветкин – Кличко как главном бое в истории России

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Лапин
Бойцы в окопах сейчас такие: "А что, так можно было что ли?"
+53
-1
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jovid Mirzoev
🤣🤣🤣 нормальная отмазка...
+46
-1
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pulyalke
ахахаха
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Минкевич
А те, кого военкомы пачками воруют с улиц, жить то никогда и не хотели за Украину 🤦‍♂️
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daren Gill
Я не хочу помогать бедным и тратить на них свое время и деньги. Я хочу жить так, чтобы они видели, что можно жить по другому в богатстве и роскаше, это намного сложнее чем просто помогать.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Расскажи это тем, кого там на улицах хватают, насколько сложнее дома сидеть)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кот под ногами майора
Хочет смотреть в завтрашний день, а не остаться в прошлом. Не многие, но только лишь все этого хотят
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Кузнецов
Может тогда насильно мобилизованных украинцев с фронта отпустите? Пусть они вместе с Владимиром тоже поживут за страну.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T.S.S
А мы еще на Виталика гнали...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
StillInTheGame
даа, а холопы пусть помирают пачками..
великолепно)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VolarMorgulis
Я хочу жить за Украину и желательно в Германии, добавил Кличко
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Plotnikov
Гений
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
несахар
нормальная позиция, кстати.
сын дмитрия медведева тоже хочет жить за свою страну и для страны, а не ...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barca, Liverpool_forever
"Жить сложнее за страну, чем умиреть"

Ахахахаахаха

Вся суть нынешней верхушки хохляндии
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечно в бане
Ответ Pakazs17
Вопрос на который не стоит отвечать. Сказал бы - да, готов, сейчас комментаторы базарили бы «а почему тогда не на фронте» Скажешь «нет», так сразу «найс отмазка», «ссыкло» и тд
Промолчишь - скажут тоже самое. Ответ «Я в тылу полезнее, чем в окопе, пусть воюют профессионалы», тоже стремный, когда воюют уже все подряд.

Вообще нет ответа на этот вопрос. Цугцванг чистой воды.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как дела на заводе
великий философ 😁😁😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Эх,вам уже в открытую говорят как вас обманывают...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биркарт фон Грелленорт
Безумно можно быть первым
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Black-White Heart
Он слишком глуп, чтобы жить.)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Удобненько, хоть и дурак редкостный, но инстинкты работают )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
itz_hatsune
Ответ Jovid Mirzoev
🤣🤣🤣 нормальная отмазка...
у Соловьева подслушал, Роттенберга, Кучеры...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mozazi
Правильно. Пусть погибают Миколы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Можно просто Паша
ну дурак канеш.
все и так понимают, что больше пользы от тебя не на фронте. но зачем самому вслух говорить таккую херню?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pakazs17
Вопрос на который не стоит отвечать.
Сказал бы - да, готов, сейчас комментаторы базарили бы «а почему тогда не на фронте»

Скажешь «нет», так сразу «найс отмазка», «ссыкло» и тд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С детства болел за Баварию
Солидно. Надо запомнить на всякий случай. ;-)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий