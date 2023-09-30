«Я хочу жить за Украину, а не умирать». Владимир Кличко объяснил, почему не участвует в боевых действиях
Владимир Кличко объяснил, почему не вступил в ряды вооруженных сил Украины.
«Нет, я не готов умереть за Украину. Готов жить за страну. Это сложнее, чем умереть. У нас сейчас нет уверенности, будешь ты жив или здоров. Мы все хотим жить для страны», – сказал бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в интервью ZDF.
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великолепно)
сын дмитрия медведева тоже хочет жить за свою страну и для страны, а не ...
Ахахахаахаха
Вся суть нынешней верхушки хохляндии
Вообще нет ответа на этот вопрос. Цугцванг чистой воды.
все и так понимают, что больше пользы от тебя не на фронте. но зачем самому вслух говорить таккую херню?)
Сказал бы - да, готов, сейчас комментаторы базарили бы «а почему тогда не на фронте»
Скажешь «нет», так сразу «найс отмазка», «ссыкло» и тд