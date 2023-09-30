У Беллингема 8 (6+2) очков в 8 матчах за «Реал». Хавбек ассистировал Хоселу в игре с «Жироной»
Джуд Беллингем вновь отличился результативным действием за «Реал».
Полузащитник мадридской команды отдал голевой пас Хоселу на 17-й минуте матча против «Жироны» в 8-м туре Ла Лиги (2:0, первый тайм).
Беллингем присоединился к «Реалу» в летнее трансферное окно. Хавбек проводит 8-й матч за «сливочных», на его счету 6 забитых мячей и 2 ассиста.
Подробную статистику 20-летнего англичанина можно найти здесь.
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каталонцев не наемник- он с академии кстати