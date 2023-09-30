У Беллингема 8 (6+2) очков в 8 матчах за «Реал». Хавбек ассистировал Хоселу в игре с «Жироной»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хоселу Жирона Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем вновь отличился результативным действием за «Реал».

Полузащитник мадридской команды отдал голевой пас Хоселу на 17-й минуте матча против «Жироны» в 8-м туре Ла Лиги (2:0, первый тайм). 

Беллингем присоединился к «Реалу» в летнее трансферное окно. Хавбек проводит 8-й матч за «сливочных», на его счету 6 забитых мячей и 2 ассиста. 

Подробную статистику 20-летнего англичанина можно найти здесь

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22 комментария

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corazón blanco
Многому учится у таких мастеров, как Кроос и Модрич. Шикарнейшую голевую передачу тривелой вырезал. Модрич одобряет 👍
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-3
+27
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андрей быцюк
Ответ GuruFutbola
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ну да, должен же был в Дноселону перейти и играть за спотифай подписку
+26
-5
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Remedy
Ещё можно отметить и самого Хоселу. Да, много моментов не РЕАЛизует), но и наличие этих моментов говорит о том, что он двигается в правильном направлении.
+9
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
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Просто в ФК Голубой рИчаг идут многие лгбт футболисты,коих сейчас в Европе много!Поэтому у рИчага такая успешная академия!у них там «свой» кружок!👌
+7
-1
+6
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Jaxongir Shodiev
Ответ Zed_patriot
Кринж начинал хуже
закончил величайшим
+6
-1
+5
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takehiko
Ответ Нефанатик
Винисиус перестал вести себя как обезьяна и «расистские нападки» пропали. Лишнее доказательство того, что было причиной всего этого
откуда инфа, что его больше не оскорбляют? может он просто внимание на это обращать перестал, вырос ментально
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ARIGAMI ARIGAMI
Молодец!
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андрей быцюк
Ответ GuruFutbola
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ну да, только ж Левыйдновски должен с метра командам сегунды насыпать
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
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Так ты позоришься!чудо рИчажное со своим комплексом неполноценности,которое всю жизнь было у Каталонии и которое передалось всем рИчажным по всему миру!
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ GuruFutbola
Щас бы сравнивать топ-3 футболиста с английским наемником
давно бревандновски топ 3?
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андрей быцюк
Ответ GuruFutbola
Щас бы сравнивать топ-3 футболиста с английским наемником
ну как раз похоже сравнивать не хочется ЦАПа и НАПа но судя по количеству голевых действий придётся 🤣🤣ах да и тот у
каталонцев не наемник- он с академии кстати
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Rishat Ganiev
Ответ GuruFutbola
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стать легендой Реала намного сложнее, чем легендой внутри Англии. парень амбициозен и знает что нужно делать чтобы достичь вершины футбола
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ GuruFutbola
Чекни голы за клубы и в лч
Так ты у своего хозяина ригоберки спроси мнение о Лёве и приходи сюда
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