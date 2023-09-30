У Беллингема 8 (6+2) очков в 8 матчах за «Реал». Хавбек ассистировал Хоселу в игре с «Жироной»

Джуд Беллингем вновь отличился результативным действием за «Реал».

Полузащитник мадридской команды отдал голевой пас на 17-й минуте матча против «Жироны» в 8-м туре (2:0, первый тайм).

присоединился к « » в летнее трансферное окно. Хавбек проводит 8-й матч за «сливочных», на его счету 6 забитых мячей и 2 ассиста.

Подробную статистику 20-летнего англичанина можно найти здесь.

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