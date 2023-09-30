Американская журналистка Бреннан: «Байлс была невероятно честна с американской публикой и миром, она не врет и не юлит. И посмотрите на Валиеву»

Теги сборная России допинг спортивная гимнастика сборная США жен женское катание Симона Байлс Камила Валиева Кристин Бреннан Фигурное катание

Американская журналистка сравнила гимнастку Симону Байлс и Камилу Валиеву.

Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Симона употребляла психостимуляторы от синдрома дефицита внимания и гиперкативности (метилфенидат и амфетамин) по терапевтическому исключению.

«Есть много случаев, когда спортсмены притворяются, что у них астма. Некоторые за прошедшие годы пытались воспользоваться преимуществом, которые дают ингаляторы. Но в целом, если вы следуете правилам, уважаете их, а доктор говорит, что у вас серьезная проблема, требующая применения лекарств, как у Симоны Байлс, вы предоставляете данные.

Если вы получаете одобрение от национального антидопингового агентства, это значит, что применение данных лекарств законно. Могут быть люди, которые скажут: «Эй, я могу найти любого доктора, который выдаст мне разрешение». Всё проверяется.

Понимаю, что россияне могут сказать: «Да, у Симоны есть врач, который помогает справиться с болезнью, но лекарства также повышают производительность». Симона – открытая личность, которая вынуждена справляться со своими проблемами. Мы знаем о том, что ей мешал психический блок, знаем о ее страхах и сомнениях. Она была невероятно честна с американской публикой и миром.

Конечно, они могут так говорить. Но я ответила бы россиянам так. Что Симона не делает, — она не врет, не юлит. По крайней мере, я не слышала ничего подобного. Она очень последовательна, и для меня как журналиста последовательность – это то, что ты ищешь в словах любого спортсмена.

И посмотрите на Валиеву. Она говорит: «О, мой дедушка… Это его вина». А затем её мама заявила, что она принимала еще два лекарства от сердца, которые не были запрещены. Что это? У нее обнаружили триметазидин, а есть еще два, о которых сказала мама. Немало препаратов от сердца для 15-летней девочки.

Оказывается, лекарство попало к ней случайно от дедушки. Ну хорошо. А как насчёт двух других? Ты сразу понимаешь, что кто-то здесь не говорит правду. Я не думаю, что подобное когда-то случалось с Симоной», – рассказала Кристин Бреннан в подкасте TSL.

Вы знаете Байлс по победам, но это не все: она жила в приюте, пила антидепрессанты и жаловалась на домогательства

Синдром дефицита внимания – болезнь Фелпса, Байлс и Гэтлина. Под нее разрешают допинг

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Она всех за идиотов держит? Да тягловая лошадь на ферме меньше аноболиков принимает чем Байлс! А лошаде работать надо, пахать!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александра Волкова
особенно честна и открыта Симона была в Токио. открыто показала ее способности без допинга!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Двойные стандарты от американской журналистки!
Байлз много лет употребляла психостимуляторы - она якобы чиста и невинна, как слеза младенца.
У Валиевой один раз вроде как нашли какую-то микродозу "копеечного" ТМЗ - она якобы злостная допингистка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий