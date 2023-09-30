Американская журналистка Бреннан: «Байлс была невероятно честна с американской публикой и миром, она не врет и не юлит. И посмотрите на Валиеву»

Американская журналистка сравнила гимнастку Симону Байлс и Камилу Валиеву.

Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Симона употребляла психостимуляторы от синдрома дефицита внимания и гиперкативности (метилфенидат и амфетамин) по терапевтическому исключению.

«Есть много случаев, когда спортсмены притворяются, что у них астма. Некоторые за прошедшие годы пытались воспользоваться преимуществом, которые дают ингаляторы. Но в целом, если вы следуете правилам, уважаете их, а доктор говорит, что у вас серьезная проблема, требующая применения лекарств, как у Симоны Байлс, вы предоставляете данные.

Если вы получаете одобрение от национального антидопингового агентства, это значит, что применение данных лекарств законно. Могут быть люди, которые скажут: «Эй, я могу найти любого доктора, который выдаст мне разрешение». Всё проверяется.

Понимаю, что россияне могут сказать: «Да, у Симоны есть врач, который помогает справиться с болезнью, но лекарства также повышают производительность». Симона – открытая личность, которая вынуждена справляться со своими проблемами. Мы знаем о том, что ей мешал психический блок, знаем о ее страхах и сомнениях. Она была невероятно честна с американской публикой и миром.

Конечно, они могут так говорить. Но я ответила бы россиянам так. Что Симона не делает, — она не врет, не юлит. По крайней мере, я не слышала ничего подобного. Она очень последовательна, и для меня как журналиста последовательность – это то, что ты ищешь в словах любого спортсмена.

И посмотрите на . Она говорит: «О, мой дедушка… Это его вина». А затем её мама заявила, что она принимала еще два лекарства от сердца, которые не были запрещены. Что это? У нее обнаружили триметазидин, а есть еще два, о которых сказала мама. Немало препаратов от сердца для 15-летней девочки.

Оказывается, лекарство попало к ней случайно от дедушки. Ну хорошо. А как насчёт двух других? Ты сразу понимаешь, что кто-то здесь не говорит правду. Я не думаю, что подобное когда-то случалось с Симоной», – рассказала Кристин Бреннан в подкасте TSL.

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