Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Нэшвиллом», «Айлендерс» против «Рейнджерс»

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Клубы НХЛ проводят предсезонные матчи.

Предсезонные матчи НХЛ

Баффало – Коламбус – 22:00

Тампа-Бэй – Нэшвилл – 00:00

Айлендерс –  Рейнджерс – 02:00

Миннесота – Чикаго – 02:00 

Сент-Луис – Даллас – 02:00

Филадельфия – Нью-Джерси – 02:00

Монреаль – Торонто – 02:00

Детройт – Вашингтон – 02:00

Ванкувер – Эдмонтон – 04:00 

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 05:00 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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madr01
Тампа:
38 Брэндон Хейгель - 21 Брейден Поинт - 86 Никита Кучеров
20 Ник Пол - 91 Стивен Стэмкос - 12 Алекс Барре-Буле
45 Коул Коепке - 82 Габриэл Фортье - 51 Остин Уотсон
52 Макс Грошев - 61 Тристан Аллард - 39 Вальтери Мерела

77 Виктор Хедман - 48 Ник Пербикс
98 Михаил Сергачев - 43 Даррен Раддиш
78 Эмиль Лиллеберг - 65 Макс Крозье

90 Мэтт Томкинс
60 Уго Алнефельт
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+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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