Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Нэшвиллом», «Айлендерс» против «Рейнджерс»
Клубы НХЛ проводят предсезонные матчи.
Предсезонные матчи НХЛ
Баффало – Коламбус – 22:00
Тампа-Бэй – Нэшвилл – 00:00
Айлендерс – Рейнджерс – 02:00
Миннесота – Чикаго – 02:00
Сент-Луис – Даллас – 02:00
Филадельфия – Нью-Джерси – 02:00
Монреаль – Торонто – 02:00
Детройт – Вашингтон – 02:00
Ванкувер – Эдмонтон – 04:00
Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
38 Брэндон Хейгель - 21 Брейден Поинт - 86 Никита Кучеров
20 Ник Пол - 91 Стивен Стэмкос - 12 Алекс Барре-Буле
45 Коул Коепке - 82 Габриэл Фортье - 51 Остин Уотсон
52 Макс Грошев - 61 Тристан Аллард - 39 Вальтери Мерела
77 Виктор Хедман - 48 Ник Пербикс
98 Михаил Сергачев - 43 Даррен Раддиш
78 Эмиль Лиллеберг - 65 Макс Крозье
90 Мэтт Томкинс
60 Уго Алнефельт