«Краснодар» на 7 очков опережает «Зенит» после 10 туров, «Локо» отстает на 6 от лидера РПЛ
«Краснодар» сохранит лидерство в Мир РПЛ после 10-го тура.
Сегодня команда Владимира Ивича одержала победу над «Рубином» (2:0). После 10 проведенных матчей «быки» набрали 24 очка и занимают 1-е место в турнирной таблице.
Ближайшие преследователи «Краснодара» – «Крылья Советов» и «Локомотив» – набрали по 18 баллов, при этом клуб из Самары провел на одну игру меньше. Четвертую строчку в таблице занимает «Зенит», набравший 17 очков после 10 туров.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Удачи быкам из Питера 👋
Пусть все так и идет дальше