«Краснодар» на 7 очков опережает «Зенит» после 10 туров, «Локо» отстает на 6 от лидера РПЛ

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» сохранит лидерство в Мир РПЛ после 10-го тура.

Сегодня команда Владимира Ивича одержала победу над «Рубином» (2:0). После 10 проведенных матчей «быки» набрали 24 очка и занимают 1-е место в турнирной таблице. 

Ближайшие преследователи «Краснодара» – «Крылья Советов» и «Локомотив» – набрали по 18 баллов, при этом клуб из Самары провел на одну игру меньше. Четвертую строчку в таблице занимает «Зенит», набравший 17 очков после 10 туров. 

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21 комментарий

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MJ Me
Лично я хочу чтобы Краснодар стал чемпионом!
+47
-3
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k1ks
Красавцы!
+35
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antip2000@pisem.net
Мечтаю, чтоб Краснодар выиграл РПЛ, но, думается мне, что судьи в результате задушат и Зенит выиграет опять.
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Сергей Сурков
3 гола за 10 игр пропустить это что то невероятное!!! респект от КБ
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Evil_Alastar
Ответ antip2000@pisem.net
Мечтаю, чтоб Краснодар выиграл РПЛ, но, думается мне, что судьи в результате задушат и Зенит выиграет опять.
Опять судьи)) И плевать что в прошлом и этом сезоне они даже близко не судили в сторону зенита. Что-нибудь про фарм скажешь? Ах стоп, зенит же им проигрывает…
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Лигр
Галицкий заслужил.
+3
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Nikolay Ryabchikov
Будет здорово, если мечта Сергея Николаевича сбудется, пока он жив.

Удачи быкам из Питера 👋
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Caniball
Мне кажется уместнее такие результаты подводить в конце тура, а не в его середине. Тем более КС могут сократить отрыв или Спартак выйти на 2-ое место и тогда уже надо будет менять новость и считать отрыв от них.
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Владислав
Молодчики!Продолжать в таком же темпе!✊
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LIBerly
За быков и крылья!
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Егор Коренев
Солидно выглядит Краснодар, 3 прлпущенных за 10 игр
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avd16
не лучшая игра, но наконец краснодар научился выигрывать такие матчи и не терять очки во время подачек соперников, такая команда может оторваться от преследователей
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altegro_
Хорошая новость)
Пусть все так и идет дальше
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Комплексы Провинциала
удачи Ленину и его симпатичной команде! вперёд к первому чемпионству
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krassar
Рубин- одна из самых грязных команд.Удивительно.что судья показал им всего одну желтую.
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Che подкаст
также Краснодар остаётся в списке клубов, которые ещё не проигрывали в лиге в этом сезоне)
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Евгений Кузнецов
Ответ MJ Me
Лично я хочу чтобы Краснодар стал чемпионом!
все хотят! Галицкий точно заслужил!
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Фахрик
Ответ MJ Me
Лично я хочу чтобы Краснодар стал чемпионом!
ну ладно, раз хочешь, никто не вправе запрещать
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