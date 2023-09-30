«Краснодар» на 7 очков опережает «Зенит» после 10 туров, «Локо» отстает на 6 от лидера РПЛ

«Краснодар» сохранит лидерство в Мир РПЛ после 10-го тура.

Сегодня команда одержала победу над « » (2:0). После 10 проведенных матчей «быки» набрали 24 очка и занимают 1-е место в турнирной таблице.

Ближайшие преследователи « » – «Крылья Советов» и « » – набрали по 18 баллов, при этом клуб из Самары провел на одну игру меньше. Четвертую строчку в таблице занимает « », набравший 17 очков после 10 туров.

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