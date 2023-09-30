Кубок мира по регби-2023. Аргентина сыграет с Чили, Фиджи против Грузии, Шотландия встретится с Румынией

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30 сентября пройдут очередные матчи группового этапа Кубка мира по регби.

Кубок мира по регби-2023

Групповой этап

Группа D

Нант, Франция

Аргентина – Чили – 16.00

 

Положение в группе: Англия – 14 очков (3 игры), Япония – 9 (3), Самоа – 6 (3), Аргентина – 4 (2), Чили – 0 (3).

Группа C 

Бордо, Франция

Фиджи – Грузия – 18.45

 

Положение в группе: Уэльс – 14 (3), Фиджи – 6 (2), Австралия – 6 (3), Грузия – 2 (2), Португалия – 2 (2).

Группа B 

Вильнев-д’Аск, Франция

Шотландия – Румыния – 22.00

 

Положение в группе: Ирландия – 14 (3), ЮАР – 10 (3), Шотландия – 5 (2), Тонга – 0 (2), Румыния – 0 (2). 

2 комментария

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ellsbury
Если кто хочет приобщиться к Регбилиг, в НРЛ в воскресенье (1 октября) Грэнд Файнал. Начало 12:30 по Москве (по Австралийскому Восточному 19:30).
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Maxim Gector Gector
Аргентине ,Шотландии только с бонусом,а пенсионерам не пропустить от Фиджи много.
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