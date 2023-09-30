Кубок мира по регби-2023. Аргентина сыграет с Чили, Фиджи против Грузии, Шотландия встретится с Румынией
30 сентября пройдут очередные матчи группового этапа Кубка мира по регби.
Кубок мира по регби-2023
Групповой этап
Группа D
Нант, Франция
Аргентина – Чили – 16.00
Положение в группе: Англия – 14 очков (3 игры), Япония – 9 (3), Самоа – 6 (3), Аргентина – 4 (2), Чили – 0 (3).
Группа C
Бордо, Франция
Фиджи – Грузия – 18.45
Положение в группе: Уэльс – 14 (3), Фиджи – 6 (2), Австралия – 6 (3), Грузия – 2 (2), Португалия – 2 (2).
Группа B
Вильнев-д’Аск, Франция
Шотландия – Румыния – 22.00
Положение в группе: Ирландия – 14 (3), ЮАР – 10 (3), Шотландия – 5 (2), Тонга – 0 (2), Румыния – 0 (2).
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