PGMOL назвала ошибкой судей отмену гола вингера «Ливерпуля» Диаса «Тоттенхэму». Офсайд зафиксирован из-за «серьезной человеческой ошибки»

Судейский корпус Англии признал ошибку арбитра в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

Матч 7-го тура закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

«PGMOL признает, что во время первого тайма матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» произошла серьезная человеческая ошибка.

Гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда судейской командой на поле. Это была явная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол был засчитан с помощью вмешательства ВАР, однако ВАР не вмешался.

PGMOL проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к ошибке», – говорится в заявлении организации, отвечающую за судейство в английском футболе.

Матч « » – « » обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.

Изображение: кадр из трансляции

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