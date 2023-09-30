PGMOL назвала ошибкой судей отмену гола вингера «Ливерпуля» Диаса «Тоттенхэму». Офсайд зафиксирован из-за «серьезной человеческой ошибки»
Судейский корпус Англии признал ошибку арбитра в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
Матч 7-го тура АПЛ закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».
«PGMOL признает, что во время первого тайма матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» произошла серьезная человеческая ошибка.
Гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда судейской командой на поле. Это была явная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол был засчитан с помощью вмешательства ВАР, однако ВАР не вмешался.
PGMOL проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к ошибке», – говорится в заявлении организации, отвечающую за судейство в английском футболе.
Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.
Изображение: кадр из трансляции
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Вернут очки????
сити свое получил...Единственное-надо отстранить судью на 5-6 сезонов и сосласть судить лигу 2...
Пусть 2 раза подумают прежде чем так засуживать клуб.
Официальное объяснение: арбитры на ВАР забыли (!) прочертить оффсайдные линии
Ничего не напоминает? И если в Англии такое плохое судейство, то почему на дистанции сезона больше всего от него страдает соперник Сити, а почти не страдает только сам Сити?
P.S. Очень смещно всегда слышать о том, как Сити и Гвардиола "нагнули" всю АПЛ, что аж четыре чемпионства за пять лет. Вот только минимум дважды Ливерпуль оставался в одном очке, при том, что по ходу сезона из-за судей терял по 5-8 очков
Гол Диаза-не смотрят вообще
Все что нужно знать о судействе
Совпадение?
На стоп-кадре все видели, что никакого офсайда нет и не додуматься сообщить об этом судье не может быть ошибкой, это уже вопрос адекватности и какой-то предвзятости. Чисто к экрану позвать, если что-то случилось с линиями. Любой болельщик разобрался бы, там не в чем было ошибаться.
Гордятся этой победой...
Блин если бы Ливерпуль так победил я бы неделю на спортс не заходил и извинился бы перед всеми....А эти куры кудахтают громко...