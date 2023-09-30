PGMOL назвала ошибкой судей отмену гола вингера «Ливерпуля» Диаса «Тоттенхэму». Офсайд зафиксирован из-за «серьезной человеческой ошибки»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Саймон Хупер видеоповторы Луис Диас Футбол

Судейский корпус Англии признал ошибку арбитра в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

Матч 7-го тура АПЛ закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

«PGMOL признает, что во время первого тайма матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» произошла серьезная человеческая ошибка.

Гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда судейской командой на поле. Это была явная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол был засчитан с помощью вмешательства ВАР, однако ВАР не вмешался.

PGMOL проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к ошибке», – говорится в заявлении  организации, отвечающую за судейство в английском футболе. 

Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. 

Изображение: кадр из трансляции

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146 комментариев

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vladimir.kostrichko
И что Ливерпулю от этого?????
Вернут очки????
сити свое получил...Единственное-надо отстранить судью на 5-6 сезонов и сосласть судить лигу 2...
Пусть 2 раза подумают прежде чем так засуживать клуб.
+72
-16
+56
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City 100 points
Даже на глаз было видно, что офсайда нет, просто позорище..
+45
-3
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Andrei Shprenhel
Толку уже...
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Дорфи
Напомню, в прошлом сезоне в ворота Арсенала засчитали гол из оффсайда
Официальное объяснение: арбитры на ВАР забыли (!) прочертить оффсайдные линии

Ничего не напоминает? И если в Англии такое плохое судейство, то почему на дистанции сезона больше всего от него страдает соперник Сити, а почти не страдает только сам Сити?

P.S. Очень смещно всегда слышать о том, как Сити и Гвардиола "нагнули" всю АПЛ, что аж четыре чемпионства за пять лет. Вот только минимум дважды Ливерпуль оставался в одном очке, при том, что по ходу сезона из-за судей терял по 5-8 очков
+38
-6
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Rick Sorkin
Где те умники, которые кричали, что гол из-за «фола» Салаха отменили?
+34
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llolishe
Удаление Джонса-смотрят 5 минут
Гол Диаза-не смотрят вообще
Все что нужно знать о судействе
+22
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Ренат Нургалиев
Это просто п...ц
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Трент 66
просто жесть, натурально украли 3 очка.
+21
-8
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Aggrrist
Напомню, что в первых двух турах Ливерпуль получил 2 очень сомнительные КК.

Совпадение?
+15
-3
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Ненавидящий2.0
Ответ vladimir.kostrichko
И что Ливерпулю от этого????? Вернут очки???? сити свое получил...Единственное-надо отстранить судью на 5-6 сезонов и сосласть судить лигу 2... Пусть 2 раза подумают прежде чем так засуживать клуб.
в региональные пусть судят с таким уровнем, ладно на поле может голова закружиться, но, ска, перед монитором-то что тебе мешает разобраться в эпизоде с функцией отмотки даже?
+11
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Krutik_prutik
Вот те на.. и все? Тогда надо поделить очки, вот это будет справедливо, я думаю даже у Шпор язык не повернется оспорить.
+17
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Cearvm
Ответ Трент 66
просто жесть, натурально украли 3 очка.
3 очка не выигрывают на 30 минуте в меньшинстве, даже ведя в счете. Вопрос только в нечестности поражения, которое Ливерпуль точно не заслужил)
+13
-4
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Cearvm
Вот это жестко, конечно, надеялся, что показали неудачный кадр. В таком случае я бы не назвал это ошибкой, это самый настоящий саботаж, который испортил игру, т.к. там еще должны были отменить гол Тоттенхэма и счет был бы 0:1 в пользу Ливерпуля, пусть и с удалением.

На стоп-кадре все видели, что никакого офсайда нет и не додуматься сообщить об этом судье не может быть ошибкой, это уже вопрос адекватности и какой-то предвзятости. Чисто к экрану позвать, если что-то случилось с линиями. Любой болельщик разобрался бы, там не в чем было ошибаться.
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van
Ответ Krutik_prutik
Вот те на.. и все? Тогда надо поделить очки, вот это будет справедливо, я думаю даже у Шпор язык не повернется оспорить.
поверь из этих болел тотенхема 1% адекватные
+13
-6
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Qwerty Qazxc
мне неподготовленному человеку хватило 1 кадра понять, что гол был, понятное дело в этом матче вар был куплен
+8
-1
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Дмитрий Бервинов
Ничего, через неделю все опять будут упражняться в остроумии, как Клопп ноет о судьях. Главное футбольное убийство этого года
+6
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vladimir.kostrichko
Вот я не понимаю фанатов Тоттенхэма...
Гордятся этой победой...
Блин если бы Ливерпуль так победил я бы неделю на спортс не заходил и извинился бы перед всеми....А эти куры кудахтают громко...
+12
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vicont666
Ответ Krutik_prutik
Вот те на.. и все? Тогда надо поделить очки, вот это будет справедливо, я думаю даже у Шпор язык не повернется оспорить.
Итоги матча не оспариваются, вопрос только в дальнейшей работе бригады арбитров
+6
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IStranger
Забавно слушать, как АПЛ претендует на звание лучшей лиги Европы, но при этом с качеством судейства уже сколько лет ниже плинтуса.
+4
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Ненавидящий2.0
Ну вообще мне футбол с видеоповторами ради справедливости решений нравится, но для того, чтобы эти решения были справедливыми за ВАРом должны следить зрячие люди!
+4
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djkdkrb
Ответ Aggrrist
Напомню, что в первых двух турах Ливерпуль получил 2 очень сомнительные КК. Совпадение?
В чем сомнительность КК Ван Дейку, если Исаак 1 на 1 выходил? Хватит выдумывать уже
+7
-3
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Любезный Коссутий
там нет офсайда, это даже с дивана и без всяких линий видно
+3
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marchellinos
Когда введут ответственность за такие ошибки? Ведь результат матча мог быть иным.
+3
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Alex Rhea
очень жёсткая ошибка, которая стоила Ливерпулю потенциальных 3 очков в борьбе за титул
+4
-1
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Михаил Родченков
Ответ van
поверь из этих болел тотенхема 1% адекватные
ты за пределами спортса попробуй с людьми пообщаться, сильно удивишься.
+3
0
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