Чемпион мира по вольной борьбе Абдусалам Гадисов дисквалифицирован на 4 года за допинг
Чемпион мира по вольной борьбе из России дисквалифицирован на 4 года за допинг.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Абдусалама Гадисова за нарушение антидопинговых правил.
Проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период 6 августа 2015 года, при перепроверке в апреле 2020-го дала положительный результат на анаболический стероид дегидрохлорметилтестостерон. Изначально проба была помечена московской антидопинговой лабораторией как отрицательная.
27 мая 2021-го Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал борца невиновным в допинговом нарушении. WADA и РУСАДА обжаловали это решение в CAS.
Все результаты Гадисова с 6 августа 2015-го по 5 августа 2019-го будут аннулированы, включая серебряную медаль, которую он завоевал на чемпионате мира-2015.
34-летний Гадисов – чемпион мира 2014 года, двукратный чемпион Европы (2012, 2014).
или как с валиевой и тут