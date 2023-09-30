Чемпион мира по вольной борьбе Абдусалам Гадисов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Чемпион мира по вольной борьбе из России дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил за нарушение антидопинговых правил.

Проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период 6 августа 2015 года, при перепроверке в апреле 2020-го дала положительный результат на анаболический стероид дегидрохлорметилтестостерон. Изначально проба была помечена московской антидопинговой лабораторией как отрицательная.

27 мая 2021-го Дисциплинарный антидопинговый комитет признал борца невиновным в допинговом нарушении. и РУСАДА обжаловали это решение в .

Все результаты Гадисова с 6 августа 2015-го по 5 августа 2019-го будут аннулированы, включая серебряную медаль, которую он завоевал на чемпионате мира-2015.

34-летний Гадисов – чемпион мира 2014 года, двукратный чемпион Европы (2012, 2014).