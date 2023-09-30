Чемпион мира по вольной борьбе Абдусалам Гадисов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Теги допинг вольная борьба дисквалификации WADA сборная России по борьбе РУСАДА CAS Абдусалам Гадисов московская антидопинговая лаборатория ДАК РУСАДА Борьба

Чемпион мира по вольной борьбе из России дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Абдусалама Гадисова за нарушение антидопинговых правил.

Проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период 6 августа 2015 года, при перепроверке в апреле 2020-го дала положительный результат на анаболический стероид дегидрохлорметилтестостерон. Изначально проба была помечена московской антидопинговой лабораторией как отрицательная.

27 мая 2021-го Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал борца невиновным в допинговом нарушении. WADA и РУСАДА обжаловали это решение в CAS.

Все результаты Гадисова с 6 августа 2015-го по 5 августа 2019-го будут аннулированы, включая серебряную медаль, которую он завоевал на чемпионате мира-2015.

34-летний Гадисов – чемпион мира 2014 года, двукратный чемпион Европы (2012, 2014).

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8 комментариев

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Код да Винчи
Проклятые америкосы, англосаксы, китаёзы, гунны, неандертальцы, половцы и печенеги...они нам просто завидуют...
+25
0
+25
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dpv
Ответ Код да Винчи
Проклятые америкосы, англосаксы, китаёзы, гунны, неандертальцы, половцы и печенеги...они нам просто завидуют...
Тарасова же уже всем объяснила. Русские допинг не употребляют. Враги вокруг.
+12
0
+12
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Юрій Матюшенко
Ответ Код да Винчи
Проклятые америкосы, англосаксы, китаёзы, гунны, неандертальцы, половцы и печенеги...они нам просто завидуют...
Уже мало того, что Байден по подьездам сцыт вслед за Обамой, так ещё и спортсмену насцали прямо в допинг-пробу.
+7
0
+7
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Алар
Говорят спортсмены Россия, а слышится ДОПИНГ, говорят ДОПИНГ, а слышится спортсмены России… Было бы смешно, если бы не было так грустно!
+2
-2
0
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avcgloronalduMU
в РФ замалчивают, ловят только УЕФА как с игроком ЦСКА или Титовым
или как с валиевой и тут
0
0
0
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karlsson27
Ответ dpv
Тарасова же уже всем объяснила. Русские допинг не употребляют. Враги вокруг.
Его заставили!
0
0
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Пол Ганарара:
Ответ Алар
Говорят спортсмены Россия, а слышится ДОПИНГ, говорят ДОПИНГ, а слышится спортсмены России… Было бы смешно, если бы не было так грустно!
Для меня спортсмены Россия - это Игорь Акинфеев, а не Абдусалам этот
0
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