Тренер паралимпийской сборной России по плаванию: «Англосаксы – это нелюди, мы молимся богу, а они дьяволу. Поэтому у них ничего святого нет»

Тренер сборной России по плаванию высказался о допуске паралимпийцев на ОИ-2024.

«Если выступать предложат на тех правилах, которые они называли ранее, с осуждением СВО и отказе от национального финансирования, то я смотрю на это отрицательно. Мы же тогда будем оторваны от страны. А если по принципам, по которым мы выступали на Паралимпийских играх в Токио, то согласен. Тогда все знали и принимали нас как россиян. И наши пловцы, естественно, будут настроены также.

Англосаксы – это нелюди, мы молимся богу, а они дьяволу. Поэтому у них ничего святого нет. Они всем руководят и мне это уже было понятно в 2016 году, когда нас не пустили на игры. Что с ними честную игру вести нельзя, они понимают только силу.

Так же было после Великой Отечественной войны. В 1945 году мы победили, а в 1948-м нас сразу включили в Международный олимпийский комитет. И в 1952 году выступали на Олимпиаде, потому что у страны был авторитет», – рассказал Юрий Назаров.