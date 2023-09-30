Тренер паралимпийской сборной России по плаванию: «Англосаксы – это нелюди, мы молимся богу, а они дьяволу. Поэтому у них ничего святого нет»

Теги Паралимпийские игры Париж-2024 паралимпийская сборная России Водные виды

Тренер сборной России по плаванию высказался о допуске паралимпийцев на ОИ-2024.

«Если выступать предложат на тех правилах, которые они называли ранее, с осуждением СВО и отказе от национального финансирования, то я смотрю на это отрицательно. Мы же тогда будем оторваны от страны. А если по принципам, по которым мы выступали на Паралимпийских играх в Токио, то согласен. Тогда все знали и принимали нас как россиян. И наши пловцы, естественно, будут настроены также.

Англосаксы – это нелюди, мы молимся богу, а они дьяволу. Поэтому у них ничего святого нет. Они всем руководят и мне это уже было понятно в 2016 году, когда нас не пустили на Паралимпийские игры. Что с ними честную игру вести нельзя, они понимают только силу.

Так же было после Великой Отечественной войны. В 1945 году мы победили, а в 1948-м нас сразу включили в Международный олимпийский комитет. И в 1952 году выступали на Олимпиаде, потому что у страны был авторитет», – рассказал Юрий Назаров.

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21 комментарий

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Троллейбус
Англосаксы – это нелюди, и в подъездах наших гадят, добавил тренер
+15
-3
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Artur Sekhian
какой же мусор в голове
+13
-3
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Serg Ivanov
И потом эти люди удивляются почему же с ними не хотят соревноваться
+3
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Timur Belarus
Ответ Евгений Шазиев
Так и есть. У них церковь Бафомета даже есть.
В центре Лондона есть церковь тамплиеров и что теперь?
+2
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Savarona25
Прекрасный, тонкий человек, знаток истории. Наверняка постоянный зритель политических ТВ шоу. Понравился пассаж про оторванность от страны в случае отказа от госфинансирования. Таких со страной и связывают обычно исключительно деньги.
+2
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GLW
кто-нибудь объясните, в чем прикол слова "англосаксы", пропаганде слово "саксы" кажется оскорбительным или чего? какой в этом тайный замысел?
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Виктор Иванович
Интересно, им платят за такие высказывания или они реально такие недалекие.
"И в 1952 году выступали на Олимпиаде, потому что у страны был авторитет" - у нашей страны авторитет сейчас типа есть?

И от кого вообще пошел этот бред про англосаксов? Кто это придумал?
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Сергей Гирин
И тут анекдотичный Назаров)
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Колено Кэма Нили
Хоть и сказочно т.пой персонаж, все-таки логика есть. Был авторитет у страны- выступали на ОИ. Авторитета нет- выступать не будут.
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Ебздрогыч
Дмитрий Анатольевич, перелогиньтесь, мы вас узнали
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Jhon
Что у этого персонажа с мозгами?
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portvein-psih
Так-то в некотором роде и сейчас у страны есть авторитет...
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bukvoed33
Не тренировать должен, а принимать участие в играх
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ivan Morozov 20
но в отпуск почему-то депутаты едут в сатанинские лондон и париж, а не сызрань и тамбов
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be3myasa
🤣🤣
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Alexandr Tarakanoff
Тут даже Кисилев с Соловьевым офигели от услышанного...
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Vladislav Zhalobkevich
А это точно персонаж из 21 века?
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arisstopane
Ответ Виктор Иванович
Интересно, им платят за такие высказывания или они реально такие недалекие. "И в 1952 году выступали на Олимпиаде, потому что у страны был авторитет" - у нашей страны авторитет сейчас типа есть? И от кого вообще пошел этот бред про англосаксов? Кто это придумал?
ну дык - печенеги...же
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