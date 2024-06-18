Английский болельщик заявил, что уснул на стадионе после матча Сербия – Англия и проснулся в 4 утра: «Я продрог на стадионе «Шальке»

Теги Шальке Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Сербии по футболу болельщики Евро-2024 Д2 Германия Фелтинс-Арена соцсети Футбол

Английский болельщик заявил, что проспал на стадионе до утра после игры сборной.

Болельщик сборной Англии выложил в соцсети видео, на котором он утверждает, что проснулся на трибуне «Фелтинс-Арены» в Гельзенкирхене после победы англичан над командой Сербии (1:0) в первом туре Евро-2024.

«Я только что проснулся. Сейчас четыре часа утра. Я продрог на стадионе «Шальке», – сказал болельщик.

Фанат английской сборной продемонстрировал кадры, на которых он запечатлен на верхнем ярусе пустого стадиона.

Его ролик набрал тысячи просмотров в социальных сетях, однако многие зрители усомнились в утверждении болельщика. 

Зрители задаются вопросами: как охрана и сотрудники стадиона могли не заметить человека на трибуне после игры, а также, сколько пива должен был выпить мужчина, чтобы уснуть на стадионе. 

Изображение: скриншот из видео болельщика

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65 комментариев
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Ну с такой фееричной игрой англичан, охотно верится.
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Потом окажется, что он с друзьями накануне пошли в сауну и вообще, в Германию на матч должен был лететь его друг, а он должен был ехать к невесте)...
+135
-6
+129
Ответ Этот Райола хочет денег
Потом окажется, что он с друзьями накануне пошли в сауну и вообще, в Германию на матч должен был лететь его друг, а он должен был ехать к невесте)...
Предположим , адрес совпал , ключ подошёл, но вы должны были заметить что скребёте не Галю?!
+85
-2
+83
Символ футбола Саутгейта.
+43
-1
+42
Саутгейт-лучшее средство от бессонницы. Покупайте саутгейт во всех аптеках своего города
+35
-1
+34
на второй матч пусть перед с собой плед и подушку. Тоже пригодится)
+25
-3
+22
Я хотя бы на диване заснул под этот феерический матч...
+10
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+9
Это он так троллит сборную за скучную игру)
+10
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+9
Ответ Potapson
А вроде собирались на матче продавать пиво с пониженным содержанием алкоголя. Не помогло...
Ну, на матче с пониженным, а до матча полная свобода. Он на стадике понизил, не русский же, не знает, что нельзя так делать. Результат налицо
+8
-1
+7
Ответ Несусветный Папаша
Скр что ?
СКР расследует
+9
-2
+7
Я тоже задаюсь вопросом, как охрана не заметила
+8
-2
+6
Ответ Несусветный Папаша
Скр что ?
Кто такой «вуглускр»?©️
+6
-1
+5
Ну конечно, стюарды и полиция не подошли к нему после того, как все покинули стадион или же решили не будить товарища?)
+7
-3
+4
Ответ Spaten
Предположим , адрес совпал , ключ подошёл, но вы должны были заметить что скребёте не Галю?!
Скр что ?
+8
-5
+3
Пришёл раньше всех или дождался, когда будет пусто в кадре после матча
+4
-1
+3
Ответ Saint_Jimmy
Пусть лучше билет на самолёт заранее берёт
Заранее пусть лучше не берёт
+2
0
+2
Ответ S. A.
Я тоже задаюсь вопросом, как охрана не заметила
Тоже уснула
+2
0
+2
Игра англичан при Саутгейте - хорошее снотворное, т.ч. я не удивлён.
+3
-1
+2
Обо…нный, обо…анный и ласково храпит (с) ))
+3
-1
+2
Ответ Александр Чижов
От такого шикарного футбола Гарета можно в литоргический сон уйти
Может даже в литургический.
+1
0
+1
Ответ Александр Инкин
Под чем был?
Под впечатлением от игры Англии
+1
0
+1
У Англии была усыпляющая игра и они не хотели будить своего болельщика. З - забота
+2
-1
+1
в хлам напился, завалился под сиденья и заснул, друзья были чуть потрезвее , хватило сил выйти со стадиона, но про товарища под скамейкой забыли ..
+2
-1
+1
Буухнуть и проспать каждый может, а ты попробуй досмотреть до конца и трезвым остаться
+2
-1
+1
Англичане могут…
+1
-1
0
«Зрители задаются вопросами: как охрана и сотрудники стадиона могли не заметить человека на трибуне после игры, а также, сколько пива должен был выпить мужчина, чтобы уснуть на стадионе.»
Зачем пить пиво, когда можно было посмотреть матч?🤓
+4
-4
0
Бочку пива выпил?))
+3
-3
0
Под игру сборной Англии грех не поспать.
+1
-1
0
Саутгейт лечит бессонницу лучше любого психотерапевта
+1
-1
0
Ответ Несусветный Папаша
Скр что ?
В мертвых найках
0
0
0
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