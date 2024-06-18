Английский болельщик заявил, что уснул на стадионе после матча Сербия – Англия и проснулся в 4 утра: «Я продрог на стадионе «Шальке»

Английский болельщик заявил, что проспал на стадионе до утра после игры сборной.

Болельщик сборной Англии выложил в соцсети видео, на котором он утверждает, что проснулся на трибуне «Фелтинс-Арены» в после победы англичан над командой (1:0) в первом туре .

«Я только что проснулся. Сейчас четыре часа утра. Я продрог на стадионе «Шальке», – сказал болельщик.

Фанат английской сборной продемонстрировал кадры, на которых он запечатлен на верхнем ярусе пустого стадиона.

Его ролик набрал тысячи просмотров в социальных сетях, однако многие зрители усомнились в утверждении болельщика.

Зрители задаются вопросами: как охрана и сотрудники стадиона могли не заметить человека на трибуне после игры, а также, сколько пива должен был выпить мужчина, чтобы уснуть на стадионе.

Изображение: скриншот из видео болельщика