Английский болельщик заявил, что уснул на стадионе после матча Сербия – Англия и проснулся в 4 утра: «Я продрог на стадионе «Шальке»
Английский болельщик заявил, что проспал на стадионе до утра после игры сборной.
Болельщик сборной Англии выложил в соцсети видео, на котором он утверждает, что проснулся на трибуне «Фелтинс-Арены» в Гельзенкирхене после победы англичан над командой Сербии (1:0) в первом туре Евро-2024.
«Я только что проснулся. Сейчас четыре часа утра. Я продрог на стадионе «Шальке», – сказал болельщик.
Фанат английской сборной продемонстрировал кадры, на которых он запечатлен на верхнем ярусе пустого стадиона.
Его ролик набрал тысячи просмотров в социальных сетях, однако многие зрители усомнились в утверждении болельщика.
Зрители задаются вопросами: как охрана и сотрудники стадиона могли не заметить человека на трибуне после игры, а также, сколько пива должен был выпить мужчина, чтобы уснуть на стадионе.
Изображение: скриншот из видео болельщика
Зачем пить пиво, когда можно было посмотреть матч?🤓