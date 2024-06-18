Гюлер – лучший игрок матча Турции с Грузией. Хавбек «Реала» забил победный гол дальним ударом в девятку

Объявлен лучший игрок матча Турция – Грузия (3:1).

По итогам игры 1-го тура группового этапа был награжден хавбек , который на 65-й минуте игры забил победный гол дальним ударом из-за штрафной.

Точность передач футболиста, представляющего « », составила 91%. Он пробежал 9,3 километра, максимальная скорость – 29,5 км/ч.