Гюлер – лучший игрок матча Турции с Грузией. Хавбек «Реала» забил победный гол дальним ударом в девятку

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Турции по футболу рейтинги Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Арда Гюлер Футбол

Объявлен лучший игрок матча Турция – Грузия (3:1).

По итогам игры 1-го тура группового этапа Евро-2024 был награжден хавбек Арда Гюлер, который на 65-й минуте игры забил победный гол дальним ударом из-за штрафной.

Точность передач футболиста, представляющего «Реал», составила 91%. Он пробежал 9,3 километра, максимальная скорость – 29,5 км/ч.

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64 комментария
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как же Хвича красиво с мячом бежит! сразу видно жил у нас в лесах и ночью от охранников бегал, чтоб те еду не забрали. хорошо земляк помогал дошираком и теперь мы можем наблюдать за таким талантом
+91
-9
+82
Хороший старт Турции на домашнем Евро.
+41
-1
+40
Гюлер красавчик. Хорошо провел матч. И гол красивейший забил. Но ещё хочу отметить Йылдыза, тоже хорошо играл, помогал в атаке неплохо, в прессинге, обострял. Ну и Мюлдур своей пушкой тоже поразил. Очень технично исполнил.
+38
-5
+33
Ответ Kubinec_
как же Хвича красиво с мячом бежит! сразу видно жил у нас в лесах и ночью от охранников бегал, чтоб те еду не забрали. хорошо земляк помогал дошираком и теперь мы можем наблюдать за таким талантом
Сегодня прям наблюдал за ним. Превратился в бесполезного бегунка (как раньше про него говорили). Ничего не показывает.
+31
-4
+27
Ответ Kubinec_
как же Хвича красиво с мячом бежит! сразу видно жил у нас в лесах и ночью от охранников бегал, чтоб те еду не забрали. хорошо земляк помогал дошираком и теперь мы можем наблюдать за таким талантом
Прокляли мы его вчера всем Спортсом за гнилой базар не по понятиям !
Чудо , что вообще в бараний рог не скрутило и вообще на поле вышел )
+17
-4
+13
Ответ OldRedWhite
Прокляли мы его вчера всем Спортсом за гнилой базар не по понятиям ! Чудо , что вообще в бараний рог не скрутило и вообще на поле вышел )
тебе смешно, а пацан с голубями дрался в лесу за хлеб
+14
-1
+13
Ответ Vertex Fanky
Гюлер красавчик. Хорошо провел матч. И гол красивейший забил. Но ещё хочу отметить Йылдыза, тоже хорошо играл, помогал в атаке неплохо, в прессинге, обострял. Ну и Мюлдур своей пушкой тоже поразил. Очень технично исполнил.
очень яркая и хорошая игра.. турки и грузины 100 раз лучше чем англичане и французы
+14
-2
+12
А где новости что "Гюлер стал самым молодым игроком с именем арда/с ростом 176 см/ воспитанником Генчлербирлиги забившем на евро"
Эх.. Реалу далеко до пиар машины бчк
+17
-7
+10
Ответ Kubinec_
тебе смешно, а пацан с голубями дрался в лесу за хлеб
Ну хоть не с голубыми !
Могли бы теперь припомнить
+10
-2
+8
Ответ Vertex Fanky
Гюлер красавчик. Хорошо провел матч. И гол красивейший забил. Но ещё хочу отметить Йылдыза, тоже хорошо играл, помогал в атаке неплохо, в прессинге, обострял. Ну и Мюлдур своей пушкой тоже поразил. Очень технично исполнил.
А я всё-таки отмечу Абдулкерима. Вот человек, кто чистил все косяки своих партнёров и поэтому они уверенно себя чувствовали. На вкус и цвет🤷
+9
-1
+8
Не знаю насколько справедливо. Лучшим на поле был Макаутатдзе только его фамилию и слышно было. Но поражение в два мяча и всего лишь один забитый гол сказалось.
+11
-5
+6
Мне просто жаль владельца Наполи. Этот ЧЕ покажет истинный уровень и ценник Хвичи. Ну как он так лоханулся? Давно же в футболе. Надо было его продавать после первого сезона)))
+6
-1
+5
Руштю как отстоял?Хасан Шаш в порядке?
Юмит Давала -стена?
+5
0
+5
Ответ DenizKios
Руштю как отстоял?Хасан Шаш в порядке? Юмит Давала -стена?
🥹
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Гюлер супер молодой еще пацан красивейший гол за сборную и классно сыграл.
Хвича которого пиарят как не знаю кого и за которого там Наполи то ли 100 то ли 150 млн. просит, отбегал как Ионов за Ростов... почувствуй разницу как говорится
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Ответ Aibek Mak
Что там говорили агент и отец Хвичи о том что хотят уйти)) они должны быть благодарны Наполи за то что он там играет. Не увидел никакой разницы между ним и другими игроками Грузии. Его съели защитники турции
Хвича очень однотипно играл. Именно шёл в однотипный дриблинг. Защи Турции у него легко отбирали мяч. Сначала действовали вдвоём, а после 60-70 минуты матча уже спокойно защитники Турции играл 1 в 1 с Хвичей и отбиралиу него мяч. Только в конце Кварацхелия стал что-то показывать, но этого не хватило. Провальный матч для него. Тот же Микаутадзе больше старался и забил гол, Жорж был лучшим в атаке сегодня у Грузин.
+4
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+3
Какой удачный год для Гюлера: победа в Лалиге, Лиге чемпионов и первый гол за национальную сборную, принесший победу! Браво!
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Ответ Роман
Гюлер > всей Ла масии.
Гюлер, конечно, сильный футболист, без вопросов.
И ему с одной стороны как повезло находиться в таком Реале, потому что имеет возможность тренироваться со звездами футбола, так и не повезло из-за того, что приходится выходить только со скамейки в основном.

Но говорить что он «> всей Ла масии» - это смешно, откровенно говоря: ему еще играть и играть до тех же самых Хави или Иньесты, которых воспитала Ла Масия.
Хотя, чего от вас еще ожидать )
+4
-1
+3
Ответ Kubinec_
как же Хвича красиво с мячом бежит! сразу видно жил у нас в лесах и ночью от охранников бегал, чтоб те еду не забрали. хорошо земляк помогал дошираком и теперь мы можем наблюдать за таким талантом
Как далеко-далеко, где-то там в Подмосковье
Фотографию сына уронила рука
А по белому снегу уходил от погони
Человек в телогрейке или просто ЗК
Мать прислала письмо-захворала сынок
Знать готовить белье уж подходит мне срок
Только прежде, чем в путь мне хотя бы разок
Перед смертью взглянуть на тебя, мой сынок
+2
0
+2
Ответ Раф Абрамов
очень яркая и хорошая игра.. турки и грузины 100 раз лучше чем англичане и французы
Англичане реально не впечатлили, а вот французы, думаю, играли в пол-силы. Так уже было на ЧМ 2018, когда они показывали невнятную игру в группе. Но все мы знаем, что было после.
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+2
Ответ sobakinvow
А где был Хвича ?
Отбивался от охранника
+1
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+1
Надо бы ещё Конн Смайта парню с empty net голом!
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Ответ Vertex Fanky
Гюлер красавчик. Хорошо провел матч. И гол красивейший забил. Но ещё хочу отметить Йылдыза, тоже хорошо играл, помогал в атаке неплохо, в прессинге, обострял. Ну и Мюлдур своей пушкой тоже поразил. Очень технично исполнил.
смотрел матч без звука , если честно думал что хвалёный Хвича сегодня не играет )
+1
0
+1
Ответ Zlatan!
Какой удачный год для Гюлера: победа в Лалиге, Лиге чемпионов и первый гол за национальную сборную, принесший победу! Браво!
А он какое то участие принимал в первых двух победах?
+4
-3
+1
Ответ Роман
Как можно было перейти от молодежи к ветеранам. Остается загадкой. Тогда и Месси бы упомянуть надо. Речь про молодежь. Гюлер с победой в ЛЧ и отличным выступлением на Евро превосходит Ламалей, Педри и Гави, который сейчас травмирован.
Вы говорите про «всю Ла масию», не уточняя конкретно про какой возраст говорите - я вам привел игроков, воспитанных Ла Масией )

Гюлер провел только лишь один матч на Евро - не зарекайтесь про «отличное выступление на Евро», еще Турции надо провести как минимум 2 матча.
Ну и Педри (хотя он не воспитанник Ла Масии), Ямаль и Гави уже являются основными игроками Барселоны, постоянно играющими, а Гюлер, к сожалению, лишь игрок ротации Реала.
+1
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Ответ Си Эм Панк
Роману которому нельзя ответить) Что значит у Реала молодёжка вообще никакая)
Реал же всех молодых скупает, своего ничего нет
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Ответ Альфредо сказал
Странно что не Ямал)
А смысл 16 летнего воспитанника сравнивать с 19 летним игроком купленного за десятки миллионов:)) В чем заслуга реала-то?:)) В том что ленег насыпали больше?:))
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Ответ Ингус Ветрастов
Ещё Кончал Вуглу хорош был, как вы их запоминаете?
в каком углу кончал?
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Ответ Ингус Ветрастов
Ещё Кончал Вуглу хорош был, как вы их запоминаете?
комментатору на матч тв, кстати, респект, идеально и быстро выговаривал все имена и фамилии игроков обеих команд
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Ответ Ингус Ветрастов
Ещё Кончал Вуглу хорош был, как вы их запоминаете?
Так же как твой ник. С первого раза хрен выговоришь🤣
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