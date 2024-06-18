Гюлер – лучший игрок матча Турции с Грузией. Хавбек «Реала» забил победный гол дальним ударом в девятку
Объявлен лучший игрок матча Турция – Грузия (3:1).
По итогам игры 1-го тура группового этапа Евро-2024 был награжден хавбек Арда Гюлер, который на 65-й минуте игры забил победный гол дальним ударом из-за штрафной.
Точность передач футболиста, представляющего «Реал», составила 91%. Он пробежал 9,3 километра, максимальная скорость – 29,5 км/ч.
Чудо , что вообще в бараний рог не скрутило и вообще на поле вышел )
Эх.. Реалу далеко до пиар машины бчк
Могли бы теперь припомнить
Юмит Давала -стена?
Хвича которого пиарят как не знаю кого и за которого там Наполи то ли 100 то ли 150 млн. просит, отбегал как Ионов за Ростов... почувствуй разницу как говорится
И ему с одной стороны как повезло находиться в таком Реале, потому что имеет возможность тренироваться со звездами футбола, так и не повезло из-за того, что приходится выходить только со скамейки в основном.
Но говорить что он «> всей Ла масии» - это смешно, откровенно говоря: ему еще играть и играть до тех же самых Хави или Иньесты, которых воспитала Ла Масия.
Хотя, чего от вас еще ожидать )
Фотографию сына уронила рука
А по белому снегу уходил от погони
Человек в телогрейке или просто ЗК
Мать прислала письмо-захворала сынок
Знать готовить белье уж подходит мне срок
Только прежде, чем в путь мне хотя бы разок
Перед смертью взглянуть на тебя, мой сынок
Гюлер провел только лишь один матч на Евро - не зарекайтесь про «отличное выступление на Евро», еще Турции надо провести как минимум 2 матча.
Ну и Педри (хотя он не воспитанник Ла Масии), Ямаль и Гави уже являются основными игроками Барселоны, постоянно играющими, а Гюлер, к сожалению, лишь игрок ротации Реала.