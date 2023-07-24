Где смотреть Краснодар – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 27 июля
В четверг, 27 июля, сыграют Краснодар и Спартак в рамках ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Краснодар».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Краснодар – Спартак
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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