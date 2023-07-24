Где смотреть Краснодар – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 27 июля

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Футбол

В четверг, 27 июля, сыграют Краснодар и Спартак в рамках ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Краснодар – Спартак

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч Краснодар – Спартак

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