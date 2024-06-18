Хет-трик «Реалу» в 2007 году – лучший в карьере Месси. Покер «Арсеналу» – на 4-м месте (FourFourTwo)

FourFourTwo составил рейтинг лучших хет-триков в карьере Лионеля Месси.

Всего у форварда сборной , поигравшего за «Барселону» и «ПСЖ», а сейчас представляющего « », 57 матчей с тремя и более голами. В список, подготовленный британским журналом, попали 32 из них.

В топ-10 включены следующие игры:

1. «Барселона» – «Реал» (3:3) в 2007 году, 3 гола

2. « » – «Барселона» (1:4) в 2019 году, 3 гола

3. Эквадор – Аргентина (1:3) в 2017 году, 3 гола

4. «Барселона» – « » (4:1) в 2010 году, 4 гола

5. «Барселона» – « » (5:0) в 2011 году, 3 гола

6. «Барселона» – « » (4:0) в 2016 году, 3 гола

7. « » – «Барселона» (3:4) в 2014 году, 3 гола

8. «Барселона» – «Байер» (7:1) в 2012 году, 5 голов

9. «Барселона» – « » (4:0) в 2013 году, 3 гола

10. « » – « » (2:3) в 2013 году, 3 гола.