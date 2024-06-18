Хет-трик «Реалу» в 2007 году – лучший в карьере Месси. Покер «Арсеналу» – на 4-м месте (FourFourTwo)
FourFourTwo составил рейтинг лучших хет-триков в карьере Лионеля Месси.
Всего у форварда сборной Аргентины, поигравшего за «Барселону» и «ПСЖ», а сейчас представляющего «Интер Майами», 57 матчей с тремя и более голами. В список, подготовленный британским журналом, попали 32 из них.
В топ-10 включены следующие игры:
1. «Барселона» – «Реал» (3:3) в 2007 году, 3 гола
2. «Бетис» – «Барселона» (1:4) в 2019 году, 3 гола
3. Эквадор – Аргентина (1:3) в 2017 году, 3 гола
4. «Барселона» – «Арсенал» (4:1) в 2010 году, 4 гола
5. «Барселона» – «Атлетико» (5:0) в 2011 году, 3 гола
6. «Барселона» – «Манчестер Сити» (4:0) в 2016 году, 3 гола
7. «Реал» – «Барселона» (3:4) в 2014 году, 3 гола
8. «Барселона» – «Байер» (7:1) в 2012 году, 5 голов
9. «Барселона» – «Аякс» (4:0) в 2013 году, 3 гола
P.S. эта статья побьёт рекорд по минусам))
Это одно из самых больших недразумений, что Месси попрекают пенками на ЧМ-22, хотя одна его голевая с Хорватией или гениальный ассист в матче с Голландией стоят многих голов.
И вообще голевых действий с игры(6) у него было больше чем пенок(4). Да и по влиянию на игру он был лучший с отрывом, рвал в каждом матче.
Первый хет трик Роналду в ворота Ньюкасла, хет трик против Барсы: 0
2. Реал когда ему губу разбили
3. Бетис с перекидкой через вратаря и аплодисментами фанатов Бетиса.
4. Ливерпуль в лч дома
Ну и с голом Реалу с центра поля вне конкуренции
А лучшие игры Лео были с дублями:) Бавария и Реал в 1/2 ЛЧ, Арсенал в 1/4 ЛЧ в 2011, матч против Челси в 1/8 в 2018, выездное Класико в 2017.