Хет-трик «Реалу» в 2007 году – лучший в карьере Месси. Покер «Арсеналу» – на 4-м месте (FourFourTwo)

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FourFourTwo составил рейтинг лучших хет-триков в карьере Лионеля Месси.

Всего у форварда сборной Аргентины, поигравшего за «Барселону» и «ПСЖ», а сейчас представляющего «Интер Майами», 57 матчей с тремя и более голами. В список, подготовленный британским журналом, попали 32 из них.

В топ-10 включены следующие игры:

1. «Барселона» – «Реал» (3:3) в 2007 году, 3 гола

2. «Бетис» – «Барселона» (1:4) в 2019 году, 3 гола

3. Эквадор – Аргентина (1:3) в 2017 году, 3 гола

4. «Барселона» – «Арсенал» (4:1) в 2010 году, 4 гола

5. «Барселона» – «Атлетико» (5:0) в 2011 году, 3 гола

6. «Барселона» – «Манчестер Сити» (4:0) в 2016 году, 3 гола

7. «Реал» – «Барселона» (3:4) в 2014 году, 3 гола

8. «Барселона» – «Байер» (7:1) в 2012 году, 5 голов

9. «Барселона» – «Аякс» (4:0) в 2013 году, 3 гола

10. «Валенсия» – «Барселона» (2:3) в 2013 году, 3 гола.

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63 комментария
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Арсенал. 4 место, 4 гола. Ну вы поняли
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+44
Ждем статью Романа: «Я долго думал, почему хет-трики Месси так раздражают..»
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Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Один гол Бразилии в товарняке >>> 20 голов странам Прибалтики в официальных матчах
+27
-7
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
У Роналду 1 гол на чм. с левой пенки! Дайте ему срочно зм!!
+20
-3
+17
Списочек внушительный, а уровень соперников впечатляет: развеивает последние потуги фруктового сада рассказать про леганесы. И даже мадридская осасуна дважды сюда попала🙌
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-15
+12
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Почему только 5? Почему послематчевые Голландии и Франции не насчитал? Вот тебе новая мотивация на плюсики и минусы на спортс.)
+12
-1
+11
Ответ Iamliam
Ждем статью Романа: «Я долго думал, почему хет-трики Месси так раздражают..»
Нет, ждем другую статью: "Почему ЧМ 2022, выигранный Лео Месси, так раздражает.."
P.S. эта статья побьёт рекорд по минусам))
+13
-4
+9
Ответ Vertex Fanky
Нет, ждем другую статью: "Почему ЧМ 2022, выигранный Лео Месси, так раздражает.." P.S. эта статья побьёт рекорд по минусам))
Как вариант)
Это одно из самых больших недразумений, что Месси попрекают пенками на ЧМ-22, хотя одна его голевая с Хорватией или гениальный ассист в матче с Голландией стоят многих голов.
И вообще голевых действий с игры(6) у него было больше чем пенок(4). Да и по влиянию на игру он был лучший с отрывом, рвал в каждом матче.
+10
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+8
Ответ Капибарбер
Месси в 19 - унижает Реал хет-триками Гюлер в 19 - забивает шальной гол на Евро против середняка
Я фанат Месси, но ваше сравнение полнейшая дичь.
+9
-4
+5
Ответ ALMANAC
Арсенал. 4 место, 4 гола. Ну вы поняли
Лови четвертый плюс из четвертого комментария под твоими
+6
-1
+5
Первый хет трик Месси в ворота Реала, хет трик против Реала: 2

Первый хет трик Роналду в ворота Ньюкасла, хет трик против Барсы: 0
+10
-6
+4
Кстати, хет трик в Класико стал первым хет-триком в карьере Лео. 19 летний воспитанник и вечный хозяин Мадрида
+12
-8
+4
Ответ Отец Абду
Первый хет трик Месси в ворота Реала, хет трик против Реала: 2 Первый хет трик Роналду в ворота Ньюкасла, хет трик против Барсы: 0
Даже (прости Господи) Бензема с Винисиусом сделали Класико, но не наш Криш
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Ответ Mi}{AH
Интересно ещё рейтинг лучших матчей Лео составить, тем более перфомансов таких было немало, помимо матчей с хет-триками.
1. Байер
2. Реал когда ему губу разбили
3. Бетис с перекидкой через вратаря и аплодисментами фанатов Бетиса.
4. Ливерпуль в лч дома
Ну и с голом Реалу с центра поля вне конкуренции
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Подождите, но местные "эксперты" говорят что Месси только легенесу и эйбару умеет хет трике забивать
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Ответ AprasidzE
Барсе он забил больше. Делайте выводы
Рональду странам Прибалтики забил больше 20 голов 🤡
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Ответ <CRISTIANO>
Комментарий скрыт
Классика всегда актуальна.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ты еще времена царя Гороха вспомни. Щас-то сказать нечего. 15 ЛЧ, бггг, а у кого-то 10-летний юбилей без побед. Что с лицом, барсучина?
Классно я тебя отоварил.. В точку.. 💪.. Когда собаке делать нечего - она яйца лижет... Лижи дальше, коль сказать нечего.. А-ха-ха-ха.. 🪠🥚🥚🤣
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Можно сравнивать игру ГОАТ со всему игроками мира , чтобы повторить копию Месси понадобиться несколько игроков своими лучшими качествами. Пирло, Беджо,КДБ, Р.Зубастик + Зидан.
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
вроде взрослый мужик, но интеллект как у младшеклассника
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Покер Арсеналу и пента-трик Байеру должны быть выше просто из-за значимости матчей.

А лучшие игры Лео были с дублями:) Бавария и Реал в 1/2 ЛЧ, Арсенал в 1/4 ЛЧ в 2011, матч против Челси в 1/8 в 2018, выездное Класико в 2017.
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Пента трик Байеру в плей-офф было эпично, могли чуть выше расположить такое никто не делал.
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Хет Трик Бразилии был тож топ )) шикарный матч, счёт 3-3 и роскошный красивый победный гол Месси из за штафной в девяточку на 85 минуте )
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Невижу дангое вреия ни одного 19 летнего молодого дарование.
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Арсенал и тут четвертый 😂
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Ответ Max Maximus
Что имеешь против Ньюкасла? Там ещё хет-трики Испании, Баварии и Атлетико
C оффсайдами и пенальтями..
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Ответ Max Maximus
Про Роналду такая же нарезка будет?
Списки составляют только для Величайших.. Именно таковым признал FFT Месси.. Ещё до ЧМ.. Так что лучше забань FFT.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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Ответ Капибарбер
Месси в 19 - унижает Реал хет-триками Гюлер в 19 - забивает шальной гол на Евро против середняка
Месси, безусловно, король. Но провоцировать такими сообщениями зачем? Только обесценивать эти голы путём наброса на срач
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Лучше бы составили список лучших дублей Месси. Тут были бы все топы: Франция ЧМ 2022, Реал ЛЧ 2011, Бавария ЛЧ 2015, Ливерпуль ЛЧ 2019, Севилья Суперкубок УЕФА 2015, Реал Ла Лига 2017 и т. д.
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Интересно ещё рейтинг лучших матчей Лео составить, тем более перфомансов таких было немало, помимо матчей с хет-триками.
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