Морган о Беллингеме: «Он гибрид Чарльтона, Бекхэма, Гаскойна, Скоулза, Линекера и Руни. Против Сербии он был лучшим в каждом аспекте игры»

Пирс Морган высоко оценил игру Джуда Беллингема в матче против Сербии на Евро.

Англичане победили команду Сербии (1:0) в 1-м туре . 20-летний игрок « » забил единственный гол в этом матче.

«Когда Джуд Беллингем забил победный гол Англии [в ворота ], мой младший сын Берти, которому 23 года, повернулся ко мне и воскликнул: «Папа, он на три года младше меня!» Мы оба громко засмеялись от абсурдности этого заявления.

Невозможно осознать, насколько молод Беллингем, учитывая его габариты, силу, удивительный талант и уверенность. Он точно знает, насколько он хорош.

Беллингем – поразительный гибрид из лучших игроков, кто когда-либо надевал футболку сборной Англии. Он – с примесью , Тома Финни, Бобби Чарльтона, Бобби Мура, Дэвида Бекхэма, Пола Гаскойна, Брайана Робсона, Пола Скоулза, Гленна Ходдла, Гари Линекера и Уэйна Руни.

Если это звучит как нелепое преувеличение, подумайте вот о чем: в тот вечер, когда он играл за сборную Англии, которую многие считают лучшей со времен 1966 года, Беллингем был не просто игроком матча, он был лучшим игроком в каждом аспекте игры.

Он был лучшим защитником, лучшим нападающим, лучшим плеймейкером, лучшим распасовщиком, лучшим финишером, лучшим лидером, лучшим воином, лучшим во всем. Он был грациозным, элегантным и плавным, но также жестким и безжалостным, когда это было необходимо.

Мой любимый момент не его гол, забитый как удар молнии, а когда серб Филип Костич попытался помериться с ним силами несколько минут спустя. Беллингем возвышался над звездой «Ювентуса», ответил ему как следует, а затем нарочно толкнул его плечом», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в колонке для The Sun.