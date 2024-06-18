Морган о Беллингеме: «Он гибрид Чарльтона, Бекхэма, Гаскойна, Скоулза, Линекера и Руни. Против Сербии он был лучшим в каждом аспекте игры»

Теги Пол Скоулз Уэйн Руни Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Бобби Чарльтон Гари Линекер Пол Гаскойн Ла Лига Сборная Сербии по футболу Брайан Робсон Евро-2024 Гленн Ходдл Данкан Эдвардс Бобби Мур Стэнли Мэтьюз Том Финни Джуд Беллингем Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высоко оценил игру Джуда Беллингема в матче против Сербии на Евро.

Англичане победили команду Сербии (1:0) в 1-м туре Евро-2024. 20-летний игрок «Реала» забил единственный гол в этом матче. 

«Когда Джуд Беллингем забил победный гол Англии [в ворота Сербии], мой младший сын Берти, которому 23 года, повернулся ко мне и воскликнул: «Папа, он на три года младше меня!» Мы оба громко засмеялись от абсурдности этого заявления.

Невозможно осознать, насколько молод Беллингем, учитывая его габариты, силу, удивительный талант и уверенность. Он точно знает, насколько он хорош.

Беллингем – поразительный гибрид из лучших игроков, кто когда-либо надевал футболку сборной Англии. Он – Данкан Эдвардс с примесью Стэнли Мэтьюза, Тома Финни, Бобби Чарльтона, Бобби Мура, Дэвида Бекхэма, Пола Гаскойна, Брайана Робсона, Пола Скоулза, Гленна Ходдла, Гари Линекера и Уэйна Руни.

Если это звучит как нелепое преувеличение, подумайте вот о чем: в тот вечер, когда он играл за сборную Англии, которую многие считают лучшей со времен 1966 года, Беллингем был не просто игроком матча, он был лучшим игроком в каждом аспекте игры.

Он был лучшим защитником, лучшим нападающим, лучшим плеймейкером, лучшим распасовщиком, лучшим финишером, лучшим лидером, лучшим воином, лучшим во всем. Он был грациозным, элегантным и плавным, но также жестким и безжалостным, когда это было необходимо.

Мой любимый момент не его гол, забитый как удар молнии, а когда серб Филип Костич попытался помериться с ним силами несколько минут спустя. Беллингем возвышался над звездой «Ювентуса», ответил ему как следует, а затем нарочно толкнул его плечом», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в колонке для The Sun. 

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Месси гибрид мазоли на правой пятке Роналду и заусенца на пальце
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий