Акрон – Арсенал, прогноз на матч 28.07.2023, Первая лига, 3 тур

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28 июля тольяттинский Акрон примет на своем поле тульский Арсенал. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Акрона (1.43)

Тольяттинцы пока что безупречны на старте сезона — в первых двух играх Первой лиги подопечные Евгения Калешина набрали шесть баллов. За счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей красно-черные занимают первое место. Туляки же, на данный момент — одна из самых миролюбивых команд первенства. Подопечные Александра Сторожука в двух играх добились только двух очков, всему виной — две нулевые ничьи. Продолжится ли миролюбивая тенденция «канониров»? Выйдет ли Акрон победителем из игры? Что покажут лидеры обеих команд? Ответы на эти вопросы даст игра в Жигулевске, а наш прогноз на матч поможет сделать вам осмысленную ставку.

Акрон

Прошлый сезон тольяттинцы вряд ли могут занести себе в актив — команда заняла только девятое место, а отставание от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ составило солидные восемь очков. В нынешнем розыгрыше Первой лиги команда с ходу взялась за дело — шесть очков в двух играх с шестью забитыми, и только одним пропущенным мячом. Подопечные Калешина в предыдущих турах:

  • за счет дубля опытного Антона Килина обыграли нижнекамский КАМАЗ (2:0);
  • в гостях катком прошлись по астраханскому Волгарю (4:1). Дублем в той встрече отметился Абу-Саид Эльдарушев, а также по голу на свой счет записали Антон Килин и Евгений Песегов.

Это что касается официальных матчей. Однако пару слов следует сказать и о предсезонке тольяттинцев. Подопечные Евгения Калешина в трех крайних, перед началом нового сезона матчах, камня на камне не оставили от обороны Леон Сатурна (4:1), сыграли боевую ничью с московским Торпедо, в прошлом сезоне выступавшем в РПЛ (2:2), а также сотворили сенсацию, обыграв столичный Спартак (2:0).

Если говорить о календаре тольяттинцев, то после игры с «канонирами» подопечных Калешина ждут не самые простые игры с Аланией, хабаровским СКА и Ленинградцем. Поэтому ожидаемо, что Акрон сделает все, чтобы завоевать очередные три очка.

Статистика и цифры (по последним пяти играм):

  • пропущено в среднем 0.80 гола за игру;
  • забито в среднем 3.20 гола за игру;
  • забито 16 голов; 
  • пропущено 4 гола.

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Арсенал

«Канониры», в отличие от Акрона, не могут похвастать результативностью. Туляки в двух официальных играх нового сезона дважды сыграли вничью. Подопечные Сторожука не смогли обыграть Ленинградец Сергея Кирьякова (к слову, нынешний наставник команды из Ленинградской области некогда работал в Туле), не получилось вскрыть оборону и бердыевского Динамо из Махачкалы. 

Нули в графе «пропущенные мячи», это хорошо, но те же цифры в графе «забитые голы» — уже не очень. Туляки идут только на 14 месте в турнирной таблице. Впрочем, у команды Сторожука еще достаточно времени чтобы все исправить.

После Акрона туляков ждут Енисей, Черноморец, КАМАЗ и Торпедо — откровенно говоря, не самые простые соперники. Смогут ли подопечные Сторожука набрать достаточное количество очков в этих встречах — вопрос открытый.

Статистика и цифры (по последним пяти играм):

  • пропущено в среднем 1.60 гола за игру;
  • забито в среднем 0.00 гола за игру;
  • не забито голов; 
  • пропущено 8 голов.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Акрон – Арсенал

Аналитики букмекерских контор ожидаемо видят Акрон фаворитом предстоящей встречи, БК BetBoom не является исключением. Так, успех тольяттинцев в основное время оценивается коэффициентом 1.43, на ничью котировка составляет — 2.02, а виктория Арсенала оценена в 3.50.

Впрочем, в истории противостояния команд еще не было случаев, когда какой-то из коллективов одерживал победу. В обоих сыгранных матчах — а команды впервые играли между собой аккурат в прошлом сезоне, была зафиксирована ничья. В Туле команды сыграли со счетом 1:1, а в Жигулевске коллективы и вовсе не смогли распечатать ворота друг друга (0:0)

На наш взгляд, и несмотря на статистику личных встреч, Акрон выйдет победителем встречи. Судите сами: тольяттинцы играют дома, команда неплохо чувствует себя в обороне, и феерит в атаке. Лидеры команды в хорошей форме, а также в стане Акрона нет травм. «Канониры» же испытывают сложности с забиванием голов, а оборона команды Сторожука, вероятно, не сможет справиться с давлением. Потому наш вердикт прост — победа Акрона.

Где смотреть матч Акрон – Арсенал

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Акрон – Арсенал Тула
Дата проведения
28 июля, 20.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

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