Кепа может остаться в «Реале» еще на год в случае ухода Лунина (Relevo)

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Футбол

Кепа Аррисабалага может остаться в «Реале» при определенных условиях.

Relevo сообщает, что в случае продажи Андрея Лунина, с которым все же хотят продлить контракт, мадридцы продлят аренду испанца, принадлежащего «Челси», еще на сезон.

Чемпионы Испании ценят профессионализм Аррисабалаги и готовность принять свою роль, а также помощь Лунину перед серией пенальти в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Также «Реал» не хотел бы тратить деньги на нового голкипера и ждать, пока он адаптируется к смене обстановки.

Статистику выступлений Кепы можно изучить здесь.

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32 комментария
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Лунину после матча с Румынией лучше тихо продлить контракт (пока дают) и спокойно подменять Куртуа

Перейдёт в условный Вест Хэм, позорнётся пару раз и чемодан, вокзал, Саудовская Аравия
+108
-26
+82
Ответ Max Maximus
Лунину после матча с Румынией лучше тихо продлить контракт (пока дают) и спокойно подменять Куртуа Перейдёт в условный Вест Хэм, позорнётся пару раз и чемодан, вокзал, Саудовская Аравия
Думаешь про Лунина Реал не знает? Прям открытие этот матч? Его навыки и скилл известны. Соответственно из этого и исходит предложение на новый контракт. А то выходит сыграл один матч хорошо, держи контракт с зарплатой Куртуа.. Так не бывает.
+54
-7
+47
Ответ Max Maximus
Лунину после матча с Румынией лучше тихо продлить контракт (пока дают) и спокойно подменять Куртуа Перейдёт в условный Вест Хэм, позорнётся пару раз и чемодан, вокзал, Саудовская Аравия
Да почти наверняка продлит контракт. Просто обычная игра агента для того, чтобы выбить чуть побольше для своего подопечного зарплату. Лунин и сам сказал, что может произойти, что угодно, но он был бы рад остаться. Так что если кто-то больше не предложит, то останется. Как бы Мадрид за такие игры не отозвал свое предложение.
+10
-2
+8
Я уже и забыл про такого специалиста
+3
0
+3
Ответ Max Maximus
Лунину после матча с Румынией лучше тихо продлить контракт (пока дают) и спокойно подменять Куртуа Перейдёт в условный Вест Хэм, позорнётся пару раз и чемодан, вокзал, Саудовская Аравия
Ну всё, ставка не зашла и нашли виновного.
+3
-1
+2
Ответ Jet Sa
Комментарий удален модератором
Жаба какая-нибудь
+5
-4
+1
Ответ Max Maximus
Лунину после матча с Румынией лучше тихо продлить контракт (пока дают) и спокойно подменять Куртуа Перейдёт в условный Вест Хэм, позорнётся пару раз и чемодан, вокзал, Саудовская Аравия
Скорее всего заря Луганск
+2
-1
+1
Хаби уже стоит начинать переживать?
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Ответ ta-tosha
Говорят Челси предложил за Лунина 20М и Кепу. Если он не примет новый контракт от Реала на 3М в год - так и будет. Челси ему личку в 7М предложил
...где говорят? У Челси, кроме Кепы, есть 2 действующих воротчика 25 - 26 лет... одобренных новым тренером.
+1
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0
Ответ moysimferopol777
Лунину за счастье бы сейчас в какой-нибудь Вест Хэм перейти
И похоронить свою карьеру и оказаться в каком-нибудь Киев-сокол через пару лет
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Ответ Jet Sa
Комментарий удален модератором
я в очереди если что
+1
-1
0
Ответ Jet Sa
Комментарий удален модератором
нельзя так
+1
-1
0
Ответ Max Maximus
Лунину после матча с Румынией лучше тихо продлить контракт (пока дают) и спокойно подменять Куртуа Перейдёт в условный Вест Хэм, позорнётся пару раз и чемодан, вокзал, Саудовская Аравия
А что ему сидеть в Реале? Чемпионат и ЛЧ выиграл, смысл сидеть на скамейке?
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Реалу надо покупать Мамардашвили в случае продажи Лунина. Вот он то сможет потянуть будь здоров. А вот Кепа... Ну не знаю. Если только нужен "паспортист" испанский.
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приемника Анчелотти готовят
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Лунину бы поменьше выделываться и побольше тренироваться, слишком много о себе возомнил, основным он захотел быть ну кепа ещё хуже.
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Как Кепа решит, так и будет!)
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Два гола румынов - это чистые ошибки Лунина
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Говорят Челси предложил за Лунина 20М и Кепу. Если он не примет новый контракт от Реала на 3М в год - так и будет. Челси ему личку в 7М предложил
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-1
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Жаль сына Канисареза не заигрывают..(
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Комментарий удален модератором
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