Кепа может остаться в «Реале» еще на год в случае ухода Лунина (Relevo)
Кепа Аррисабалага может остаться в «Реале» при определенных условиях.
Relevo сообщает, что в случае продажи Андрея Лунина, с которым все же хотят продлить контракт, мадридцы продлят аренду испанца, принадлежащего «Челси», еще на сезон.
Чемпионы Испании ценят профессионализм Аррисабалаги и готовность принять свою роль, а также помощь Лунину перед серией пенальти в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Также «Реал» не хотел бы тратить деньги на нового голкипера и ждать, пока он адаптируется к смене обстановки.
Статистику выступлений Кепы можно изучить здесь.
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