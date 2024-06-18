Кепа может остаться в «Реале» еще на год в случае ухода Лунина (Relevo)

Кепа Аррисабалага может остаться в «Реале» при определенных условиях.

Relevo сообщает, что в случае продажи , с которым все же хотят продлить контракт, мадридцы продлят аренду испанца, принадлежащего « », еще на сезон.

Чемпионы Испании ценят профессионализм и готовность принять свою роль, а также помощь Лунину перед серией пенальти в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Также « » не хотел бы тратить деньги на нового голкипера и ждать, пока он адаптируется к смене обстановки.

Статистику выступлений Кепы можно изучить здесь.