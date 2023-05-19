Воспитанник ЦСКА об игре в Юте: «Мы выживали без отопления: спали, накрывшись куртками, разводили костер, снег убирали. Нам поставляли еду для бездомных. Тренер получал откаты»

Теги ЦСКА МЛС премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Футбол

Воспитанника ЦСКА Максим Скопинов рассказал об условиях проживания в США.

«На наши проблемы Дэвису (тренеру) было наплевать. Мы мерзли, но его это не волновало. В октябре в нашем доме отключили отопление за неуплату коммуналки.

Естественно, мы сказали об этом тренеру, на что он ответил: «Это ваши проблемы».

О том, что мы должны оплачивать отопление, каждый узнал только по приезде в Юту, а денег, повторюсь, ни у кого не было.

Поэтому в десятиградусный мороз мы просто выживали: спали, накрывшись куртками, разводили костер на заднем дворе, чтобы хоть как-то прогреться.

Снег, кстати, мы тоже сами убирали, в том числе с крыши – боялись, что она не выдержит.

Мало того, еды нам тоже не хватало. Питание нам, конечно, поставляли, как и положено при полной стипендии, но это был фудбанк.

Что это такое? Еда для бездомных – та, что списывают в магазинах: она либо с истекающим завтра сроком годности, либо уже испорчена.

Съев это, мы должны были не только учиться, но и тренироваться, и играть.

Дэвис – бизнесмен, а не тренер. Он ставил в состав не лучших, а тех, у кого больше денег.

Понятно, что колледж многие рассматривают как ступень в крутой университет. И тренеру выгодно, когда на повышение уходит футболист из обеспеченной семьи, ведь он получает откат!

Это у него проработанная схема, причем, по его мнению, даже не мошенническая: он напрямую говорил, что ставит в состав тех, кто впоследствии ему «поможет», – сказал 18-летнего воспитанник «Динамо» и ЦСКА Максим Скопинов.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serg63
А с какой целью туда приехал "18-летний воспитанник "Динамо" и ЦСКА". От мобилизации подальше?
Дата просрочки жратвы - почти всегда с большим запасом.
И кто же должен был платить за него коммуналку? Я так понимаю, он не в общаге жил?
Странно вырванный кусок текста, многое непонятно, кроме того, что "пиндосы гады".
+36
-11
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
masterwolw
Ответ Oleg Olegov
Это что за колледж такой?
Холодильной промышленности видимо
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
А он бесплатно планировал там жить и ни за что не платить? Или это что-то вроде учебы по обмену и его обманули? Какое-то сумбурное интервью.
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pilgui 1970
Ответ Aleksandr Dubovik
Как житель США могу сказать, что все что он говорит про просроченную еду из фудбанков - полная ложь. Это достаточно легко проверить погугли сайты некоторых из них, более того, там иногда такой состав продуктов, что я не могу себе позволить каждый день. Поэтому юноша, мягко говоря, лукавит.
А смысл ему врать...?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ serg63
А с какой целью туда приехал "18-летний воспитанник "Динамо" и ЦСКА". От мобилизации подальше? Дата просрочки жратвы - почти всегда с большим запасом. И кто же должен был платить за него коммуналку? Я так понимаю, он не в общаге жил? Странно вырванный кусок текста, многое непонятно, кроме того, что "пиндосы гады".
Этот кусок текста вообще как будто Ai писал, ни источника, ни начала, ни конца.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Это что за колледж такой?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hell MASTER
Ответ Aleksandr Dubovik
Как житель США могу сказать, что все что он говорит про просроченную еду из фудбанков - полная ложь. Это достаточно легко проверить погугли сайты некоторых из них, более того, там иногда такой состав продуктов, что я не могу себе позволить каждый день. Поэтому юноша, мягко говоря, лукавит.
На бумаге там хоть лобстеры и фуагра,а на деле лапша за пять центов.То что номинально написано,это не значит что все или кроме пары человек это получат.Примеров как красиво написано и что в итоге шляпа целая уйма.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ответ Cearvm
А он бесплатно планировал там жить и ни за что не платить? Или это что-то вроде учебы по обмену и его обманули? Какое-то сумбурное интервью.
Мальчик обучался в системе московских клубов где всё было бесплатно. Вот он и указывает на несоответствие реальности там и тут.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Dubovik
Как житель США могу сказать, что все что он говорит про просроченную еду из фудбанков - полная ложь. Это достаточно легко проверить погугли сайты некоторых из них, более того, там иногда такой состав продуктов, что я не могу себе позволить каждый день. Поэтому юноша, мягко говоря, лукавит.
+17
-12
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Я вообще не понял смысла его слов. За отопление платить должны были сами? Денег ни у кого не было. А по какой причине вы решили, что за вас везде будут платить? Как понимаю жили вы не в общаге на территории кампуса. По поводу футбанка- тем кто поверил в бред про истекающие сроки годности - вперед читать о том что и как туда попадает. Вы конечно не пойдёте и будете нести бред о том, что зачем ему врать и тд. Дам вам один совет, чтобы вы не были валенками- съездите и посмотри что и с какими сроками, проверьте, врёт он или нет. И еще раз всем тем, кто пишет о том, что тут бездомные везде от эстакад до тротуаров и прочей идиотии - смотрите сальдо миграции из США в Россию и в США из России.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГШ68
Ответ Газонокосильщик Хави
Я вообще не понял смысла его слов. За отопление платить должны были сами? Денег ни у кого не было. А по какой причине вы решили, что за вас везде будут платить? Как понимаю жили вы не в общаге на территории кампуса. По поводу футбанка- тем кто поверил в бред про истекающие сроки годности - вперед читать о том что и как туда попадает. Вы конечно не пойдёте и будете нести бред о том, что зачем ему врать и тд. Дам вам один совет, чтобы вы не были валенками- съездите и посмотри что и с какими сроками, проверьте, врёт он или нет. И еще раз всем тем, кто пишет о том, что тут бездомные везде от эстакад до тротуаров и прочей идиотии - смотрите сальдо миграции из США в Россию и в США из России.
Я читал полное интервью. Парнишка просто обижен на тренера. Потому что мало выпускал на поле, да ещё и с работой обещал помочь, но не помог, и за отопление не заплатил. ))
А так - условия у него были вполне нормальные, для студента.
Полная стипендия, как одарённому юному футболисту - 18 тысяч в год, бесплатное питание, бесплатная топ-экипировка, плюс деньги на съём комнаты.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Такова судьба уезжающих в страны третьего мира.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mechel**
Ответ Pilgui 1970
А смысл ему врать...?
Это вообще вымышленный персонаж и и его история
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mmaxx
Коммуслуги были платными, он не платил, тренеру было наплевать, проклятая Америка.

Еду он тоже не покупал, брал бесплатную... Что-то не лучшие рестораны, оказывается. Она, кстати, не может быть просроченной, а то там засудят. Он, может быть, путает Use by date и Best before, во втором случае это не просрочка.

А новость показательная, мимо таких нарезок грех пройти, ещё штемпель надо — "их нравы"
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AIBOLIT66
Идём дорогой трудной
Мы в город изумрудный...
к великому Гудвину, за мозгами.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
серж
Враньё! Там все по чесноку! Никто никого не обманывает!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Alex-San
Я так понимаю рассчитывал типа на спортивную стипендию, которая будет покрывать все нужды. А она не покрыла.
А на основании чего должна была быть степуха? Просто так? Тк он приехал туда?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ masterwolw
Холодильной промышленности видимо
Хорош)
Ну раз питание предоставляли, то какие-то связи с Торгово-кулинарным училищем, видимо, есть)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ ГШ68
Я читал полное интервью. Парнишка просто обижен на тренера. Потому что мало выпускал на поле, да ещё и с работой обещал помочь, но не помог, и за отопление не заплатил. )) А так - условия у него были вполне нормальные, для студента. Полная стипендия, как одарённому юному футболисту - 18 тысяч в год, бесплатное питание, бесплатная топ-экипировка, плюс деньги на съём комнаты.
ну степуха в 18 тыс нормально, тем более в Юте, если проживание было бесплатным. понятно, короче не увидели таланта и по этому обидки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Astin
Ответ serg63
А с какой целью туда приехал "18-летний воспитанник "Динамо" и ЦСКА". От мобилизации подальше? Дата просрочки жратвы - почти всегда с большим запасом. И кто же должен был платить за него коммуналку? Я так понимаю, он не в общаге жил? Странно вырванный кусок текста, многое непонятно, кроме того, что "пиндосы гады".
а подальше это плохо?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mmaxx
Ответ Pilgui 1970
А смысл ему врать...?
Считай, без смысла. Сам себе, отчасти
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГШ68
Ответ Газонокосильщик Хави
ну степуха в 18 тыс нормально, тем более в Юте, если проживание было бесплатным. понятно, короче не увидели таланта и по этому обидки
Именно, обидки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Dubovik
Ответ Hell MASTER
На бумаге там хоть лобстеры и фуагра,а на деле лапша за пять центов.То что номинально написано,это не значит что все или кроме пары человек это получат.Примеров как красиво написано и что в итоге шляпа целая уйма.
Дружище, дай свой акк любой соцсети, я лично сегодня схожу в один из фудбанков и скину тебе фото что там дают
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wayne Gretzky 99
Еще и учиться заставляли, англосаксы, да.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
koshaus
Ответ Газонокосильщик Хави
Я вообще не понял смысла его слов. За отопление платить должны были сами? Денег ни у кого не было. А по какой причине вы решили, что за вас везде будут платить? Как понимаю жили вы не в общаге на территории кампуса. По поводу футбанка- тем кто поверил в бред про истекающие сроки годности - вперед читать о том что и как туда попадает. Вы конечно не пойдёте и будете нести бред о том, что зачем ему врать и тд. Дам вам один совет, чтобы вы не были валенками- съездите и посмотри что и с какими сроками, проверьте, врёт он или нет. И еще раз всем тем, кто пишет о том, что тут бездомные везде от эстакад до тротуаров и прочей идиотии - смотрите сальдо миграции из США в Россию и в США из России.
Ты хочешь сказать что бездомные в США - это мигранты из России? Я правильно тебя понял?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий