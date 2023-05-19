Воспитанник ЦСКА об игре в Юте: «Мы выживали без отопления: спали, накрывшись куртками, разводили костер, снег убирали. Нам поставляли еду для бездомных. Тренер получал откаты»

Воспитанника ЦСКА Максим Скопинов рассказал об условиях проживания в США.

«На наши проблемы Дэвису (тренеру) было наплевать. Мы мерзли, но его это не волновало. В октябре в нашем доме отключили отопление за неуплату коммуналки.

Естественно, мы сказали об этом тренеру, на что он ответил: «Это ваши проблемы».

О том, что мы должны оплачивать отопление, каждый узнал только по приезде в Юту, а денег, повторюсь, ни у кого не было.

Поэтому в десятиградусный мороз мы просто выживали: спали, накрывшись куртками, разводили костер на заднем дворе, чтобы хоть как-то прогреться.

Снег, кстати, мы тоже сами убирали, в том числе с крыши – боялись, что она не выдержит.

Мало того, еды нам тоже не хватало. Питание нам, конечно, поставляли, как и положено при полной стипендии, но это был фудбанк.

Что это такое? Еда для бездомных – та, что списывают в магазинах: она либо с истекающим завтра сроком годности, либо уже испорчена.

Съев это, мы должны были не только учиться, но и тренироваться, и играть.

Дэвис – бизнесмен, а не тренер. Он ставил в состав не лучших, а тех, у кого больше денег.

Понятно, что колледж многие рассматривают как ступень в крутой университет. И тренеру выгодно, когда на повышение уходит футболист из обеспеченной семьи, ведь он получает откат!

Это у него проработанная схема, причем, по его мнению, даже не мошенническая: он напрямую говорил, что ставит в состав тех, кто впоследствии ему «поможет», – сказал 18-летнего воспитанник «Динамо» и ЦСКА Максим Скопинов.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!