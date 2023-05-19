Воспитанник ЦСКА об игре в Юте: «Мы выживали без отопления: спали, накрывшись куртками, разводили костер, снег убирали. Нам поставляли еду для бездомных. Тренер получал откаты»
Воспитанника ЦСКА Максим Скопинов рассказал об условиях проживания в США.
«На наши проблемы Дэвису (тренеру) было наплевать. Мы мерзли, но его это не волновало. В октябре в нашем доме отключили отопление за неуплату коммуналки.
Естественно, мы сказали об этом тренеру, на что он ответил: «Это ваши проблемы».
О том, что мы должны оплачивать отопление, каждый узнал только по приезде в Юту, а денег, повторюсь, ни у кого не было.
Поэтому в десятиградусный мороз мы просто выживали: спали, накрывшись куртками, разводили костер на заднем дворе, чтобы хоть как-то прогреться.
Снег, кстати, мы тоже сами убирали, в том числе с крыши – боялись, что она не выдержит.
Мало того, еды нам тоже не хватало. Питание нам, конечно, поставляли, как и положено при полной стипендии, но это был фудбанк.
Что это такое? Еда для бездомных – та, что списывают в магазинах: она либо с истекающим завтра сроком годности, либо уже испорчена.
Съев это, мы должны были не только учиться, но и тренироваться, и играть.
Дэвис – бизнесмен, а не тренер. Он ставил в состав не лучших, а тех, у кого больше денег.
Понятно, что колледж многие рассматривают как ступень в крутой университет. И тренеру выгодно, когда на повышение уходит футболист из обеспеченной семьи, ведь он получает откат!
Это у него проработанная схема, причем, по его мнению, даже не мошенническая: он напрямую говорил, что ставит в состав тех, кто впоследствии ему «поможет», – сказал 18-летнего воспитанник «Динамо» и ЦСКА Максим Скопинов.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Дата просрочки жратвы - почти всегда с большим запасом.
И кто же должен был платить за него коммуналку? Я так понимаю, он не в общаге жил?
Странно вырванный кусок текста, многое непонятно, кроме того, что "пиндосы гады".
А так - условия у него были вполне нормальные, для студента.
Полная стипендия, как одарённому юному футболисту - 18 тысяч в год, бесплатное питание, бесплатная топ-экипировка, плюс деньги на съём комнаты.
Еду он тоже не покупал, брал бесплатную... Что-то не лучшие рестораны, оказывается. Она, кстати, не может быть просроченной, а то там засудят. Он, может быть, путает Use by date и Best before, во втором случае это не просрочка.
А новость показательная, мимо таких нарезок грех пройти, ещё штемпель надо — "их нравы"
Мы в город изумрудный...
к великому Гудвину, за мозгами.
Ну раз питание предоставляли, то какие-то связи с Торгово-кулинарным училищем, видимо, есть)