Румыния лидирует в группе Е после 1-го тура Евро. Словакия – 2-я, Бельгия – 3-я, Украина – последняя

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Футбол

Румыния возглавила группу Е после 1-го тура Евро-2024.

Румыны крупно обыграли сборную Украины (3:0). В другом матче группы Бельгия уступила Словакии со счетом 0:1.

Сборная Румынии занимает первое место, опережая Словакию по разнице голов. Третье место занимает Бельгия, на последней строчке таблицы идет Украина.

21 июня Словакия сыграет с Украиной, а Бельгия 22 июня встретится с Румынией.

67 комментариев
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Судя по тому, какой футбол показала Словакия и какой злой будет Бельгия, Украине светит 0 очков.
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мистер Мостовой говорил Тедеско днарь, а вы все смеялись
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новый рекорд: Украина за 4 часа вылетела из ЕВРО
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Ответ Stas Politik
Судя по тому, какой футбол показала Словакия и какой злой будет Бельгия, Украине светит 0 очков.
Не сможет наша Украина защитить своё очко в очередной раз(((
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Украина: я обделалась. Бельгия: подержи моё пиво.
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Словакия – 2-я, Бельгия – 3-я, Украина – последняя".
Да же не четвертая, а последняя
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Ответ Stas Politik
Судя по тому, какой футбол показала Словакия и какой злой будет Бельгия, Украине светит 0 очков.
и голов тоже
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Не у всех румын сегодня хороший день. Тудеску вот уделался по полной.
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Ответ Kubinec_
мистер Мостовой говорил Тедеско днарь, а вы все смеялись
Днарь тут только Мостовой. Сегодняшний Мостовой.
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Ответ fil_spb
Не у всех румын сегодня хороший день. Тудеску вот уделался по полной.
А словаки отлично сыграли. Лоботка реально крутой.
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Кто бы поверил утром, что будет к вечеру такой расклад в таблице?
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Ответ Kubinec_
мистер Мостовой говорил Тедеско днарь, а вы все смеялись
Они называли его безумцем
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Если в следующем туре Бельгия победит Румынию, а Украина - Словакию, у всех команд будет по 3 очка перед последним туром. Вот это была бы мощная развязка
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Сколько матчей завершилось бы по иному, будь Вар в былые времена. Эта игра могла закончиться 2:1
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Мостовой чёртов гений.
И даже то, что Тедеско будет носиться по бровке точно предсказал.
PS
Желаю словакам в следующем туре не проиграть украм.
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+5
Оставайтесь в таком же порядке!
+4
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+2
Если Бельгия будет с самого начала играть с Румынией так, как играла со Словакией во втором тайме, то выиграет, но для этого нужны перестановки в составе. Только вот хватит ли тедеске ума их сделать? Ну а Украину злые бельгийцы просто переедут. Все равно выйдут из группы после поражения.
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Пока что главные сенсации на этом Евро в этой группе.
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0
+2
Бельгия сегодня играла по-спартаковски.
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Ответ Lospinmaps
Из группы с первых двух мест выйдут словаки и украинцы
Украина уже все) Забудь про это позорище)
+6
-5
+1
У румын крутая команда собралась. Прям хочется что бы эта команда пробралась в финальные стадии турнира 💪
+6
-5
+1
Э. Макрон заявил, что 4 украинских футболиста проходящих обучение в спортивных лагерях Франции, прибудут в сборную Украины уже в октябре (с)
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-3
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Ответ Dmona1
Скажи спасибо, что остальные матчи сборных показывают по матч ТВ. А по ОККО есть вопросы с какого хрена она показывает матчи соседней.
А что не так в матчах Украины?
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Цыгане по полной вдарили соседней)
А как же звезды их, с тренером по главе)... Как так то)))
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Ответ Злой Руся
У румын крутая команда собралась. Прям хочется что бы эта команда пробралась в финальные стадии турнира 💪
При чем без звёздных имён. Почти одни ноунеймы
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Ответ Den-is
Украина уже все) Забудь про это позорище)
ЧМ 2006 .Состав не хуже
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Ответ Максим Геннадиевич_1116132991
Словакия – 2-я, Бельгия – 3-я, Украина – последняя". Да же не четвертая, а последняя
Говоря четвертая, подразумевают, что есть пятая. Все правильно написано.
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Ответ Максим Геннадиевич_1116132991
Словакия – 2-я, Бельгия – 3-я, Украина – последняя". Да же не четвертая, а последняя
Украина - в топ-4 группы.
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Ответ Nick Crosier
Отличная таблица,пусть так и остается до конца.
Потешная тусовка прошла, можно и сливать)
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Ответ Evgen51Sever
Заметили, что все матчи Украины по Окко?)
Скажи спасибо, что остальные матчи сборных показывают по матч ТВ. А по ОККО есть вопросы с какого хрена она показывает матчи соседней.
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