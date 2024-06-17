Румыния лидирует в группе Е после 1-го тура Евро. Словакия – 2-я, Бельгия – 3-я, Украина – последняя

Румыния возглавила группу Е после 1-го тура Евро-2024.

Румыны крупно обыграли сборную Украины (3:0). В другом матче группы Бельгия уступила Словакии со счетом 0:1.

Сборная Румынии занимает первое место, опережая Словакию по разнице голов. Третье место занимает Бельгия, на последней строчке таблицы идет Украина.

21 июня Словакия сыграет с Украиной, а Бельгия 22 июня встретится с Румынией.