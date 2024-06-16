Евро-2024: результаты группы D

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В группе D проходят матчи сборных Польши, Нидерландов, Австрии и Франции.

1-й тур

16 июня. Польша – Нидерланды – 1:2 (1:1). «Фолькспаркштадион», Гамбург.

17 июня. Австрия – Франция. «Меркур Шпиль-Арена», Дюссельдорф.

2-й тур

21 июня. Польша – Австрия. «Олимпияштадион», Берлин.

21 июня. Нидерланды – Франция. «Ред Булл Арена Лейпциг», Лейпциг.

3-й тур

25 июня. Франция – Польша. «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.

25 июня. Нидерланды – Австрия. «Олимпияштадион», Берлин.

Положение команд:

Нидерланды – 3 (1);

Австрия – 0 (0);

Франция – 0 (0);

Польша – 0 (1).

1 комментарий
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Нидерланды так держать 💪💪💪
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