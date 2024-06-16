Евро-2024: результаты группы D
В группе D проходят матчи сборных Польши, Нидерландов, Австрии и Франции.
1-й тур
16 июня. Польша – Нидерланды – 1:2 (1:1). «Фолькспаркштадион», Гамбург.
17 июня. Австрия – Франция. «Меркур Шпиль-Арена», Дюссельдорф.
2-й тур
21 июня. Польша – Австрия. «Олимпияштадион», Берлин.
21 июня. Нидерланды – Франция. «Ред Булл Арена Лейпциг», Лейпциг.
3-й тур
25 июня. Франция – Польша. «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.
25 июня. Нидерланды – Австрия. «Олимпияштадион», Берлин.
Положение команд:
Нидерланды – 3 (1);
Австрия – 0 (0);
Франция – 0 (0);
Польша – 0 (1).