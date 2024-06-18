Хвича об отъезде из России: «Я сказал: «Не могу здесь оставаться». Из-за моей страны, из-за истории Грузии»

Теги Рубин премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Динамо Батуми Сборная Грузии по футболу высшая лига Грузия Политика Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия рассказал, почему покинул Россию.

В марте 2022 года грузинский вингер приостановил контракт с «Рубином», после чего присоединился к «Динамо» Батуми. Вскоре его соглашение с российским клубом было расторгнуто, а летом того же года Кварацхелия перешел в «Наполи». 

«Я считаю, что никто не должен убивать друг друга, живя в одном мире. Это просто. Должен быть мир.

Я сказал: «Я не могу здесь оставаться».

Из-за моей страны, из-за истории Грузии я сказал клубу, что должен уйти», – написал Хвича в колонке на The Players’ Tribune.

233 комментария
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Но приехать это не помешало)
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Если бы не рф пылил бы на родине в динамо батуми
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Из-за того, что грузины попросились в состав Российской Империи, при Павле Первом?
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Вообще-то Россия 200 лет назад спасла Грузию и грузин, присоединив их к себе. В прямом смысле воспрепятствовала убийствам.
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+108
Заработал нормально так и больше не смог здесь оставаться. А теперь наверное и в Грузию тяжело приезжать из-за закона об иноагентах.
+86
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+74
Ответ Алешка Терминатор
Вообще-то Россия 200 лет назад спасла Грузию и грузин, присоединив их к себе. В прямом смысле воспрепятствовала убийствам.
Он не в курсе
+80
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Оказался мерзким персонажем
+85
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+61
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Это
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+58
Ответ Демедрол
Комментарий скрыт
От османов, неуч.
+52
-3
+49
А если узнает про 08.08.2008, то тогда и в грузию из италии может не возвращаться
+64
-15
+49
А есть комментарии от этого патриота по поводу нападения Грузии на Южную Осетию? Или это другое?
+65
-17
+48
Кто-нибудь расскажите Хвиче, что в свое время Россия спасла грузинский народ от геноцида
+52
-5
+47
от сука лицемерная
+57
-15
+42
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Комментарий скрыт
Ну тогда ему за Грузию должно быть стыдно
+46
-5
+41
Ответ Радонежский
Кто-нибудь расскажите Хвиче, что в свое время Россия спасла грузинский народ от геноцида
Об этом в Грузии сейчас не принято говорить..
+36
-2
+34
Ответ che kaif
Если бы не рф пылил бы на родине в динамо батуми
Никакой благодарности
+44
-11
+33
Ответ Качели Слуцкого
А есть комментарии от этого патриота по поводу нападения Грузии на Южную Осетию? Или это другое?
Это нападение, какое нужно нападение!)
+33
-3
+30
Пссс, пацан!
Там Грузия с Россией мириться хочет!
+32
-5
+27
Теперь вы понимаете за что у нас у осетин конфликт с грузинами? Они думают что они исключительные..
+30
-7
+23
Короче, Хвича закончился, сейчас окончательно с Наполи досрется и поедет по арендам, и вернется в Динамо Батуми.
+28
-6
+22
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
ты прадеду это своему скажи
он те ремня даст
+25
-4
+21
Пока жил в России и зарабатывал деньги, историей Грузии не интересовался)
+24
-5
+19
И какой истории грузии? Ни одной войны и ни на кого не нападали?
+29
-11
+18
Ну вот ваш хваленный Хвича показал свое истинное лицо. Сразу было ясно что он поддерживает украину и против России.
+35
-18
+17
В Южной Осетии грузинам можно было убивать?
+22
-6
+16
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
История Грузии.
+17
-2
+15
Его что, под пытками заставили в Россию плевать? Зачем он это все говорит? Как же достали все эти вечно обиженные закомплексованные страдальцы. Футболист хороший, жалко человек говно
+20
-6
+14
Если бы не ситуация в стране, Хвича все равно покинул бы Россию напрямую, без транзита через Батуми.
+16
-3
+13
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Из-за чего Хвича уехал ? Из-за русско-грузинского конфликта в 2008 ? Из-за Крыма в 2014 ? Тогда зачем приезжал?
+12
0
+12
Был один товарищ, который жевал галстук в прямом эфире. Его судьбу все знают. Так же и с Хвичей будет. Та же порода.
+18
-6
+12
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