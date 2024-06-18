Хвича об отъезде из России: «Я сказал: «Не могу здесь оставаться». Из-за моей страны, из-за истории Грузии»
Хвича Кварацхелия рассказал, почему покинул Россию.
В марте 2022 года грузинский вингер приостановил контракт с «Рубином», после чего присоединился к «Динамо» Батуми. Вскоре его соглашение с российским клубом было расторгнуто, а летом того же года Кварацхелия перешел в «Наполи».
«Я считаю, что никто не должен убивать друг друга, живя в одном мире. Это просто. Должен быть мир.
Я сказал: «Я не могу здесь оставаться».
Из-за моей страны, из-за истории Грузии я сказал клубу, что должен уйти», – написал Хвича в колонке на The Players’ Tribune.
Там Грузия с Россией мириться хочет!
он те ремня даст