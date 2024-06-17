Австрия – Франция, 17.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч

Один из главных фаворитов Евро 2024 вице-чемпионы мира сборная Франции 17 июня проведут матч первого тура в рамках группы D против команды Австрии. Поединок состоится на Дюссельдорф Арене и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Сборная Австрии

Многие в нашем футбольном сообществе недолюбливают Ральфа Рангника, считая его причастным к неудачам московского «Локомотива». Но в конце концов он не сам себя пригласил в Россию. Затем появилось выгодное предложение и специалист уехал. Затем транзитом через «Манчестер Юнайтед» возглавил сборную Австрии. Здесь Рангник оказался в своей стихии, благо и футболисты подобрались хорошие. С ними удалось удачно пройти отборочный турнир. Австрийцы уступили только сборной Бельгии и заняли второе место в группе. В команде задают тон хорошо зарекомендовавшие себя футболисты Бундеслиги: Конрад Лаймер, Марсель Забитцер. К сожалению, из-за травмы не сможет принять участие в Евро 2024 лидер и капитан команды Давид Алаба, но он все равно войдет в тренерский штаб или в делегацию. В начале июня сборная Австрии провела два товарищеских поединка, где сыграла вничью с командой Швейцарии и победила сербов со счетом 2 : 1.

Сборная Франции

Главный тренер сборной Франции располагает шикарным набором футболистов, новые таланты появляются в стране из года в год. Главное, выбрать оптимальный состав. Другое дело, что в последние годы французам больше везет с чемпионатами мира, первое место в 2018 году и второе в 2022 году, чем с чемпионатами Европы. На континенте успехов не было уже давно. Отборочный турнир сборная Франции прошла очень уверенно, дважды обыграв сборную Нидерландов. Очки были потеряны лишь в последнем туре в ничего не значащем матче против сборной Греции. Когда смотришь на имена в команде, то ждешь яркой и атакующей игры, но Дешам ставит во главе угла результат, эта прагматичность тренера нравится далеко не всем любителям футбола. При подготовке к Евро 2024 французы уверенно со счетом 3 : 0 выиграли у команды Люксембурга, но при этом не смогли переиграть канадцев, завершив матч нулевой ничьей. Правда, и североамериканцы ни разу не пробили в створ ворот. Болельщики ждут от своей сборной победы в первом туре и в чемпионате в целом.

Коэффициенты букмекеров

Группа D вполне может поспорить с квартетом В за право считаться «группой смерти». Здесь есть два явных фаворита — команды Франции и Нидерландов, а также два андердога — сборные Австрии и Польши. При этом нет явного аутсайдера. Какая-то из четырех команд завершит выступления после первого этапа турнира, поэтому важен каждый матч и каждое очко. Австрийцы вполне могут рассчитывать на ничью. У команд богатая история личных противостояний. Последний раз они пересекались на групповом этапе Лиги наций. В гостях австрийцы проиграли, а вот на своем поле как раз добились ничейного результата. И все же сложно поверить, что французы начнут турнир с потери очков, на их победу букмекеры предлагают вполне неплохой коэффициент, при этом они считают, что матч получится очень результативным.

Ставки 1 Х 2 Ф1 +1 Ф2 -1 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 6,60 4,80 1,51 2,04 1,76 2,19 1,66 Fonbet 6,30 4,50 1,52 2,00 1,82 2,18 1,70 Winline 6,40 4,70 1,51 2,04 1,76 2,24 1,68 Olimpbet 6,21 4,81 1,51 2,05 1,79 2,23 1,67 Pari 6,30 4,50 1,52 2,00 1,82 2,18 1,70 BetBoom 6,29 4,46 1,54 2,00 1,84 2,21 1,67 Leon 6,00 4,60 1,50 2,06 1,77 2,22 1,67 1Win 6,20 4,60 1,50 2,04 1,76 2,19 1,66 Tennisi 6,10 4,50 1,51 1,98 1,83 2,17 1,69

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