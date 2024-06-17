Австрия – Франция, 17.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч
Один из главных фаворитов Евро 2024 вице-чемпионы мира сборная Франции 17 июня проведут матч первого тура в рамках группы D против команды Австрии. Поединок состоится на Дюссельдорф Арене и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Сборная Австрии
Многие в нашем футбольном сообществе недолюбливают Ральфа Рангника, считая его причастным к неудачам московского «Локомотива». Но в конце концов он не сам себя пригласил в Россию. Затем появилось выгодное предложение и специалист уехал. Затем транзитом через «Манчестер Юнайтед» возглавил сборную Австрии. Здесь Рангник оказался в своей стихии, благо и футболисты подобрались хорошие. С ними удалось удачно пройти отборочный турнир. Австрийцы уступили только сборной Бельгии и заняли второе место в группе. В команде задают тон хорошо зарекомендовавшие себя футболисты Бундеслиги: Конрад Лаймер, Марсель Забитцер. К сожалению, из-за травмы не сможет принять участие в Евро 2024 лидер и капитан команды Давид Алаба, но он все равно войдет в тренерский штаб или в делегацию. В начале июня сборная Австрии провела два товарищеских поединка, где сыграла вничью с командой Швейцарии и победила сербов со счетом 2 : 1.
Сборная Франции
Главный тренер сборной Франции располагает шикарным набором футболистов, новые таланты появляются в стране из года в год. Главное, выбрать оптимальный состав. Другое дело, что в последние годы французам больше везет с чемпионатами мира, первое место в 2018 году и второе в 2022 году, чем с чемпионатами Европы. На континенте успехов не было уже давно. Отборочный турнир сборная Франции прошла очень уверенно, дважды обыграв сборную Нидерландов. Очки были потеряны лишь в последнем туре в ничего не значащем матче против сборной Греции. Когда смотришь на имена в команде, то ждешь яркой и атакующей игры, но Дешам ставит во главе угла результат, эта прагматичность тренера нравится далеко не всем любителям футбола. При подготовке к Евро 2024 французы уверенно со счетом 3 : 0 выиграли у команды Люксембурга, но при этом не смогли переиграть канадцев, завершив матч нулевой ничьей. Правда, и североамериканцы ни разу не пробили в створ ворот. Болельщики ждут от своей сборной победы в первом туре и в чемпионате в целом.
Коэффициенты букмекеров
Группа D вполне может поспорить с квартетом В за право считаться «группой смерти». Здесь есть два явных фаворита — команды Франции и Нидерландов, а также два андердога — сборные Австрии и Польши. При этом нет явного аутсайдера. Какая-то из четырех команд завершит выступления после первого этапа турнира, поэтому важен каждый матч и каждое очко. Австрийцы вполне могут рассчитывать на ничью. У команд богатая история личных противостояний. Последний раз они пересекались на групповом этапе Лиги наций. В гостях австрийцы проиграли, а вот на своем поле как раз добились ничейного результата. И все же сложно поверить, что французы начнут турнир с потери очков, на их победу букмекеры предлагают вполне неплохой коэффициент, при этом они считают, что матч получится очень результативным.
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 +1
|
Ф2 -1
|
ТМ 2,5
|
ТБ 2,5
|
Лига Ставок
|
6,60
|
4,80
|
1,51
|
2,04
|
1,76
|
2,19
|
1,66
|
Fonbet
|
6,30
|
4,50
|
1,52
|
2,00
|
1,82
|
2,18
|
1,70
|
Winline
|
6,40
|
4,70
|
1,51
|
2,04
|
1,76
|
2,24
|
1,68
|
Olimpbet
|
6,21
|
4,81
|
1,51
|
2,05
|
1,79
|
2,23
|
1,67
|
Pari
|
6,30
|
4,50
|
1,52
|
2,00
|
1,82
|
2,18
|
1,70
|
BetBoom
|
6,29
|
4,46
|
1,54
|
2,00
|
1,84
|
2,21
|
1,67
|
Leon
|
6,00
|
4,60
|
1,50
|
2,06
|
1,77
|
2,22
|
1,67
|
1Win
|
6,20
|
4,60
|
1,50
|
2,04
|
1,76
|
2,19
|
1,66
|
Tennisi
|
6,10
|
4,50
|
1,51
|
1,98
|
1,83
|
2,17
|
1,69
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