Василевский отразил 30 бросков «Вашингтона» из 31 и стал 3-й звездой матча. Победа – 33-я в сезоне
Андрей Василевский отразил 30 бросков «Вашингтона» из 31 и стал 3-й звездой матча.
«Тампа» обыграла «Кэпиталс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В активе российского вратаря 33 победы в 57 матчах в сезоне (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,61).
По числу побед Василевский занимает текущее 4-е место в лиге, уступая Линусу Улльмарку («Бостон», 37), Игорю Шестеркину («Рейнджерс», 34) и Александру Георгиеву («Колорадо», 34).
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