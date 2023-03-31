Василевский отразил 30 бросков «Вашингтона» из 31 и стал 3-й звездой матча. Победа – 33-я в сезоне

Теги Тампа-Бэй Вашингтон НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский отразил 30 бросков «Вашингтона» из 31 и стал 3-й звездой матча.

«Тампа» обыграла «Кэпиталс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

В активе российского вратаря 33 победы в 57 матчах в сезоне (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,61). 

По числу побед Василевский занимает текущее 4-е место в лиге, уступая Линусу Улльмарку («Бостон», 37), Игорю Шестеркину («Рейнджерс», 34) и Александру Георгиеву («Колорадо», 34). 

2 комментария

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curdboy
Ответ мистик
Приходит в себя после невнятной регулярки,к плову буде готов на все сто!
можно сказать, там вся команда приходит в себя)
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мистик
Приходит в себя после невнятной регулярки,к плову буде готов на все сто!
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