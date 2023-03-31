Василевский отразил 30 бросков «Вашингтона» из 31 и стал 3-й звездой матча. Победа – 33-я в сезоне

отразил 30 бросков « » из 31 и стал 3-й звездой матча.

« » обыграла «Кэпиталс» (5:1) в матче регулярного чемпионата .

В активе российского вратаря 33 победы в 57 матчах в сезоне (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,61).

По числу побед Василевский занимает текущее 4-е место в лиге, уступая Линусу Улльмарку («Бостон», 37), Игорю Шестеркину («Рейнджерс», 34) и Александру Георгиеву («Колорадо», 34).