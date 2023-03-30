Кокорин показал футболку со своим фото из суда и надписью «Легенда»

показал футболку со своим фото из суда.

Форвард кипрского « » сфотографировал себя в футболке, на которой нанесено его же фото с заседания суда по делу о драках в центре Москвы в 2019 году, а также надпись «Легенда».

«Настроение», – подписал фото Кокорин.

Фото: инстаграм Александра Кокорина

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий затеяли потасовку в московском кафе «Кофемания».

В результате футболист, выступавший на тот момент за «Зенит», ударил стулом по голове главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся тому черепно-мозговую травму.

Спустя несколько дней все они были задержаны, а в мае 2019-го суд приговорил Кокорина к полутора годам заключения. Брат Александра, Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. В сентябре того же года они были выпущены из колонии по УДО.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял