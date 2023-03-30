Кокорин показал футболку со своим фото из суда и надписью «Легенда»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин соцсети стиль Кокорин и Мамаев Футбол

Александр Кокорин показал футболку со своим фото из суда.

Форвард кипрского «Ариса» сфотографировал себя в футболке, на которой нанесено его же фото с заседания суда по делу о драках в центре Москвы в 2019 году, а также надпись «Легенда».

«Настроение», – подписал фото Кокорин.

Фото: инстаграм Александра Кокорина

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий затеяли потасовку в московском кафе «Кофемания».

В результате футболист, выступавший на тот момент за «Зенит», ударил стулом по голове главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся тому черепно-мозговую травму.

Спустя несколько дней все они были задержаны, а в мае 2019-го суд приговорил Кокорина к полутора годам заключения. Брат Александра, Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. В сентябре того же года они были выпущены из колонии по УДО.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Довлатов
DalbaYop
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Крутой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Битков
По камере скучает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Go-go-love
Ответ Melnikov1968
Легенда - нет. Кретин - да.
А меня за подобные комменты забанили на 3 дня)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
а футболка где с мамаем сосутся с надписью love будет?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заблудившийся
ЛегенДАР :)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dem
Если человек умер - это на долго!
Если дурак - навсегда…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AntOn
Можно было бы подумать, что это тонкий троллинг «фанатов» персонажа, но, к сожалению, Саша слишком откровенно тупой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя
отбитый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Мочалов
Ответ PRoducer
Чем гордимся? Какая легенда? Отсидел по хулиганке, прос..л свой талант, ума не нажил… Лет 30-50 назад сидел бы тише воды и фотографии бы не выкладывал. А сейчас хайпануть хочется опять. Не легенда, а оно!
Ума не нажил, нажил миллионы на банковском счету. А в наше время и в тех кругах, где вращается Кокорин - это главный критерий ((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ jemz
Эту легенду можно в учебниках по психиатрии публиковать
https://ic.pics.livejournal.com/flamaquaron/19066712/360520/360520_800.jpg
Copy&Paste🤓
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
🤦🏻‍♂️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Alexander
Полный идиот, надо молодым талантам показывать к чему может привести чувство, что тебе все дозволено.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Страдалец...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДиспетчерАВС3
сегодня была новость-мнение про него, что он легенда, трудяга и пример для молодежи!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Метаиронист-то наш.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Легенда - нет. Кретин - да.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Уилл Смит отдыхает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Настроение– подписал фото Кокорин...
Бутырка! Все ночи, полные огня... просто ностальгия на чужбине накрыла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Агалаков
Умный человек не будет таким хвастаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ might23
ак
-47
Хромосом🤓
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эмси Тёрка
Я - Легенда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ibragim Mejidow
Легенда камеры #6
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Иваненко
Тихо шифером шурша…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PRoducer
Чем гордимся? Какая легенда?
Отсидел по хулиганке, прос..л свой талант, ума не нажил…
Лет 30-50 назад сидел бы тише воды и фотографии бы не выкладывал. А сейчас хайпануть хочется опять.
Не легенда, а оно!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий