Польша потребует от российских спортсменов осудить боевые действия для допуска на турниры.

Об этом заявил министр спорта страны Камиль Бортничук в эфире радиостанции RMF FM.

«Федерация фехтования Польши, поскольку здесь вот-вот состоится Кубок мира, и FIE настаивает на приглашении россиян, направила после консультаций со мной нашу позицию о том, что россияне и белорусы могут быть приглашены при условии, что они подпишут определенное заявление – о том, что не поддерживают боевые действия.

Если российский спортсмен подпишет такое заявление, я сердечно приглашаю его в Польшу и в европейский спорт.

Пригласим ли мы россиян на Европейские игры? Конечно, нет. И это то, о чем мы договорились с Европейским олимпийским комитетом с самого начала. Это было наше твердое условие.

Мы пригласим тех, кто соответствует условию, о котором я упоминал ранее, и подпишет соответствующее заявление», – сказал Бортничук.

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