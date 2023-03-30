Российских спортсменов допустят на турниры в Польше, если они подпишут заявление об осуждении боевых действий

Теги Олимпийская сборная России сборная России жен FIE Кубок мира Политика Европейские игры ЕОК Камиль Бортничук Фехтование

Польша потребует от российских спортсменов осудить боевые действия для допуска на турниры.

Об этом заявил министр спорта страны Камиль Бортничук в эфире радиостанции RMF FM.

«Федерация фехтования Польши, поскольку здесь вот-вот состоится Кубок мира, и FIE настаивает на приглашении россиян, направила после консультаций со мной нашу позицию о том, что россияне и белорусы могут быть приглашены при условии, что они подпишут определенное заявление – о том, что не поддерживают боевые действия.

Если российский спортсмен подпишет такое заявление, я сердечно приглашаю его в Польшу и в европейский спорт.

Пригласим ли мы россиян на Европейские игры? Конечно, нет. И это то, о чем мы договорились с Европейским олимпийским комитетом с самого начала. Это было наше твердое условие.

Мы пригласим тех, кто соответствует условию, о котором я упоминал ранее, и подпишет соответствующее заявление», – сказал Бортничук.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

В России уверены, что за отказ от условий МОК нам грозят 8 лет санкций. Так ли это?

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142 комментария

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BeastI666I
Ответ Игорь Чекунов
На семь лет сегодня пенсионера посадили за два комментария в контакте
а кого? можешь написать?
я удалился из вк еще в 2014... потмоу чт осильно злой был на правительство. А ВК Дуров с потрохами продал... так что писать в ВК глупо.
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Алё? Алёна
Ответ Александр Кудрявцев
А можно сматериться?
да!
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BeastI666I
Ответ Gau
Разве россия не демократическая страна?
де юре - да , де факто - нет. а при чем тут это? Демократия тут при чем?!
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MoleculaRU
Сейчас принцип конфликта изменился настолько, что подписывать такую бумажку-это самодискриминация
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Sergant Neo
Ответ maripous
Значит не будет там российских спортсменов. Все это уже поняли.Что на международных турнирах ждут предателей Родины, а не спортсменов. И с олимпиадой будет тоже самое.
Странный вы человек , Осудив войну , убийство мирных людей , Обстрел Жизненно необходимых Объектов , это считается за предательство Родины , я думаю адекватные люди бы осудили , военные действия на Украине , а такие как ты , сидите в тепле , накормлены , а через пару сотен км такие же мирные люди сидят в падвале, в холоде , без еды , воды , целые село , города разбомбленые .
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Конь Пальто
Ответ gerr_max
Точно. Это ведь в Польше сажают за отказ поддерживать сво.
Ето другое
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Вадим flanec
Ответ podkop09
Это аналогично историям про то, как муж избивает жену, а жена свыклась с ролью жертвы и заявления не пишет на него. И нужно вмешательство другой силы (государства) чтобы остановить это и наказать виновного, невзирая на причитания жертвы, которая будет терпеть все. К тому же какой народ, наверное тот же самый который благодарно Каддафи на швабру насадил и ликвидировал его, сразу видно любимец народа
Самое интересное, что этот народ, насадивший Каддафи на швабру (как ты выразился), сам сейчас сидит на швабре.
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fd6gtd8k77
Ответ Кирковский Александр
Ну Россия же свободная страна. В ней же любой может быть против войны. Или нет?
Набутыливают там таких.Инфа 146%
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encaro_one
Ответ Добрый_Ээх
Тогда жители Донбасса и Крыма пожаловались на беспредел Украины России. Россия отозвалась. Осталось клоуна киевского насадить на швабру.
Что за вас все время к тюремным понятиям по задницам и "насадить" тянет.
Это при рождении дается?
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MoleculaRU
Ответ Madcomposer
Я просто напомню, что наше государство в качестве жеста доброй воли дало возможность примерно миллиону украинцев насладиться жизнью беженцев в Польше. Технически, учитывая тех, кто там уже жил, там каждый 10-15 житель сейчас - украинец.
Не то что в Польше, а во всей Европе. К этому и стремились))
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BeastI666I
Ответ BananaMama
Я и без подписания туда не вернусь, пока кое-кто жив) Но если предложат подписать, вообще спокойно подпишу. Это не противоречит моим убеждениям ни разу, колебаний не будет. Ещё в универе от всех предложений сходить на путинг всегда давал вежливый, но твёрдый отказ
молодец! уважаю! имеешь собственную точку зрения! не боишься отделиться от стада.
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fd6gtd8k77
Назови хоть одного спортсмена из страны нато, кто бы поддерживал вторжение в Украину?Быстро!!!
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Лютик
Ответ RembaXXX
То же что и РФ.
Россия в Сирии по приглашению законного правительства, а США - по «велению своего сердца». Ну и еще террористов разгромила, которых изначально спонсировали хлопчики из США)
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tull
Ответ BeastI666I
спортсмены из стран нато действуют согласно резолюциям ООН... вообще-то.
А какая резолюция была по Ираку??
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Конь Пальто
Ответ BananaMama
Кто о чем, а "русские патриоты" всё о попах думают...
Ещё о бутылках и швабрах, и ещё там много всего что можно вставить в черный проход
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A. V.
Польские яблоки допустят к продаже в России если они подпишут декларацию о том, что их правительство яблонулось
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Кирковский Александр
Ответ В Иванов
Польша в какой-то момент не рассчитает силы и обкакается.
А доллару хана в какой-то момент. Уже лет 50 как.
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Игорь Чекунов
Ответ BeastI666I
да неееет. не может быть. просто не поддерживать сразу 5 лет?
На семь лет сегодня пенсионера посадили за два комментария в контакте
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Кирковский Александр
Ответ Ирина Иванова
Интересно, заявление об осуждении СВО подписывается одновременно с заявлением на получение политического убежища и смены спортивного гражданства?
Ну Россия же свободная страна. В ней же любой может быть против войны. Или нет?
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Макар Телятгонялов
Пусть идут эти пшеки, куда Сусанин не заводил.
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Slava Ivanov
Ответ expertmer2020
Штраф и унижения.
Прям как твои будни
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Конь Пальто
Ответ Gregari
Какую нацию дескриминируют?
Путинскую, с лишней хромосомой
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Кирковский Александр
Ответ Виктор Войнов
Логично брать такие бумаги со всех спортсменов, не только российских. И что бы осуждали не только нынешнее СВО, но и любые боевые действия, которые ведут любые страны. Иначе какая то дискриминация получается
Ну они могут брать бумажки, которые осуждают все захватнические войны и фашизм. Тогда никакой дискриминации не будет. И думаю все подпишут, ну кроме россиян, у которых нет войне запрещено.
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Макар Телятгонялов
Ответ Alex Tosich
А спортсмены какой страны напали на Украину?
На украину кто - то напал?
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Добрый_Ээх
Ответ podkop09
Это аналогично историям про то, как муж избивает жену, а жена свыклась с ролью жертвы и заявления не пишет на него. И нужно вмешательство другой силы (государства) чтобы остановить это и наказать виновного, невзирая на причитания жертвы, которая будет терпеть все. К тому же какой народ, наверное тот же самый который благодарно Каддафи на швабру насадил и ликвидировал его, сразу видно любимец народа
Тогда жители Донбасса и Крыма пожаловались на беспредел Украины России. Россия отозвалась. Осталось клоуна киевского насадить на швабру.
+5
-2
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