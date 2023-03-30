Де Брюйне зарабатывает 425 000 фунтов в неделю до уплаты налогов – больше всех в АПЛ. Зарплата Холанда и Де Хеа – 402 250 фунтов (L’Equipe)

Кевин де Брюйне является самым высокооплачиваемым футболистом .

Издание L’Equipe опубликовало рейтинг игроков чемпионата Англии с самыми высокими зарплатами. Полузащитник «Манчестер Сити» зарабатывает больше всех – 425 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов.

Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков выглядит так:

1. де Брюйне (« », 425 000 фунтов в неделю);

2-3. («Манчестер Сити», 402 250 фунтов);

2-3. Хеа («Манчестер Юнайтед», 402 250 фунтов);

4-5. Мохамед Салах («Ливерпуль», 373 750 фунтов);

4-5. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», 373 750 фунтов).