Де Брюйне зарабатывает 425 000 фунтов в неделю до уплаты налогов – больше всех в АПЛ. Зарплата Холанда и Де Хеа – 402 250 фунтов (L’Equipe)
Кевин де Брюйне является самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ.
Издание L’Equipe опубликовало рейтинг игроков чемпионата Англии с самыми высокими зарплатами. Полузащитник «Манчестер Сити» зарабатывает больше всех – 425 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов.
Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков выглядит так:
1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 425 000 фунтов в неделю);
2-3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 402 250 фунтов);
2-3. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 402 250 фунтов);
4-5. Мохамед Салах («Ливерпуль», 373 750 фунтов);
4-5. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», 373 750 фунтов).
Либо Daily Mail в очередной раз оподливилась, указав фунты вместо евро, а Спортс благополучно это всё продублировал.
Санчо подчинял БД, сейчас его подчиняет АПЛ)
L’Equipe say De Bruyne’s gross monthly salary is £1.7m-a-month (£425,000-a-week), and put Haaland below on £1.609m-a-month.
а Санчо вообще, Де Хеа хоть отрабатывает часть своих денег
Это позор, Санчо получает на уровне Салаха, а толку нет, это ещё Салах себе только год назад такую ЗП выбил. А Де Хеа это вообще жесть, ЗП на уровне Холланда. Просто слов нет🤦