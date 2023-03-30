Де Брюйне зарабатывает 425 000 фунтов в неделю до уплаты налогов – больше всех в АПЛ. Зарплата Холанда и Де Хеа – 402 250 фунтов (L’Equipe)

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Давид Де Хеа Кевин де Брюйне Мохамед Салах Джейдон Санчо Эрлинг Холанд деньги Футбол

Кевин де Брюйне является самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

Издание L’Equipe опубликовало рейтинг игроков чемпионата Англии с самыми высокими зарплатами. Полузащитник «Манчестер Сити» зарабатывает больше всех – 425 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов. 

Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков выглядит так: 

1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 425 000 фунтов в неделю);

2-3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 402 250 фунтов);

2-3. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 402 250 фунтов);

4-5. Мохамед Салах («Ливерпуль», 373 750 фунтов);

4-5. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», 373 750 фунтов). 

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31 комментарий

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zip13
баночник Санчо получает на уровне топового Салаха, Эдику нужно сказать спасибо за такой подгон
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deadjoker
Ну тут вопросов нет, но вот Санчо :)
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savik-A.M.
Ответ revo
И что? И стата у него за МЮ как у Азара за Реал
Про то что изначально он мог от МЮ требовать до много
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Чёрный тюльпан
Так кто по итогу источник: cообщает L’Equipe, а ссылка на Daily Mail? При этом французы на АПЛ не специализируются, данные по зарплатам у них неверные. Вот тут можно увидеть реальные цифры: https://capology.com/uk/premier-league/salaries/
Либо Daily Mail в очередной раз оподливилась, указав фунты вместо евро, а Спортс благополучно это всё продублировал.
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revo
Ответ savik-A.M.
Разница в том что один пришел из Шахтера а второй из Боруссии , один имеет 23 игры за сборную Англии , второй 8 за Украины
И что? И стата у него за МЮ как у Азара за Реал
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Саламбек Алаев
Ответ Born is the King
Разница в том что Мудрик получает 97к ,а Санчо почти 400к
Санчо даже в мертвом мю показывал нормальную игру , а сейчас только отошел после серьезной травмы . Интересно на него посмотреть в здоровом мы , когда мю будет на постоянном лига чемпионском уровне
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АРХАТ
Холланд подчинял БД и продолжает в АПЛ
Санчо подчинял БД, сейчас его подчиняет АПЛ)
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2vdhrvmmzf
Ответ DolJun
странно что холанд не выбил себе рекордную личку: гробить годы карьеры у физрука гвардиолы - так хоть за рекордный прайс.
Вертеть всю апл результативностью которой там никогда не было = гробить карьеру по должуну
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savik-A.M.
Ответ DolJun
странно что холанд не выбил себе рекордную личку: гробить годы карьеры у физрука гвардиолы - так хоть за рекордный прайс.
Там вроде премиальные космические
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savik-A.M.
Ответ Born is the King
Разница в том что Мудрик получает 97к ,а Санчо почти 400к
Разница в том что один пришел из Шахтера а второй из Боруссии , один имеет 23 игры за сборную Англии , второй 8 за Украины
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Вадим Слуцкий
Нищеброды.
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ceH9l
Конечно же в неделю
L’Equipe say De Bruyne’s gross monthly salary is £1.7m-a-month (£425,000-a-week), and put Haaland below on £1.609m-a-month.
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Назар Игорь
Мбаппе долго смеялся.
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Syndycate
В неделю наверно, а не в месяц, Они же не 5 млн в год зарабатывают) бред)
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AmbA
Очень сомнительно, что это зарплаты в месяц, а не в неделю!
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omsk1716
Более чем уверен, чтоавтор перепутал и это зарплата не в месяц, а в неделю.
+2
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MK
Офигеть ЗП у Де Хеа. при этом ногами пинает как волейбольный мяч)

а Санчо вообще, Де Хеа хоть отрабатывает часть своих денег
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Заслуженно
+1
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Born is the King
Ответ Ваня Шипитко
Санчо - это развод века, как и Антони/Мудрик Как же красиво разводят английские клубы..
Разница в том что Мудрик получает 97к ,а Санчо почти 400к
+23
-1
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Fan of Sport
Ответ atomio
"Де Брюйне зарабатывает 425 000 фунтов в месяц " (с) может в неделю? тут даже грязными тогда в год копейки получаются
+
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DolJun
странно что холанд не выбил себе рекордную личку: гробить годы карьеры у физрука гвардиолы - так хоть за рекордный прайс.
+7
-10
-3
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DiMANUTD
не в неделю ли?
+1
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atomio
"Де Брюйне зарабатывает 425 000 фунтов в месяц " (с) может в неделю? тут даже грязными тогда в год копейки получаются
+29
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red hikkikomori
Слить Де Хеа и Санчо! Всё нянчаются с ними.
Это позор, Санчо получает на уровне Салаха, а толку нет, это ещё Салах себе только год назад такую ЗП выбил. А Де Хеа это вообще жесть, ЗП на уровне Холланда. Просто слов нет🤦
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Football poet
Абсолютно заслуженно!
+4
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