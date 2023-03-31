Джейсон Тейтум набрал 40 очков и 8 подборов в победной игре с «Милуоки»
«Бостон» в четверг крупно обыграл «Милуоки» в гостевой встрече – 140:99.
На счету форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума 40 очков, 8 подборов и 1 передача.
За 31 минуту на площадке Тейтум реализовал 12 из 18 с игры (8 из 10 из-за дуги) и 8 из 8 с линии.
Для Джейсона это уже 11-й матч в сезоне с 40 и более набранными очками.
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