« » в четверг крупно обыграл « » в гостевой встрече – 140:99.

На счету форварда «Селтикс» 40 очков, 8 подборов и 1 передача.

За 31 минуту на площадке Тейтум реализовал 12 из 18 с игры (8 из 10 из-за дуги) и 8 из 8 с линии.

Для Джейсона это уже 11-й матч в сезоне с 40 и более набранными очками.

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