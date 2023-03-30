Международная федерация настольного тенниса допустит россиян к соревнованиям при выполнении условий МОК

Теги МОК сборная Беларуси сборная России сборная России жен ITTF Настольный теннис

Российские игроки в настольный теннис могут вернуться на международные турниры в мае.

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) допустит россиян к соревнованиям при выполнении условий Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«ITTF приняла к сведению рекомендованные условия исполкома МОК для участия этих игроков. ITTF рассмотрит их и проконсультируется с другими федерациями для создания официальных руководств, в которых излагаются четкие условия участия для игроков и вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом.

Принимая во внимание текущее расписание, если все условия будут соблюдены, игроки смогут принять участие в соревнованиях не раньше мая», – говорится в заявлении на сайте организации.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты

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21 комментарий

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Ярик01
Ответ masterdanila
да ну! и сборной страны у нас нет и федерации и чемпионат страны мы не проводим?
Зачем это делать за счёт бюджета? Какой смысл.
https://checko.ru/company/fntr-1037746005153

У Федерации настольного тенниса выручка 858,1 млн руб., чистая прибыль 782,3 млн руб. - деньги некуда девать
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goshforever
Настольный теннис на олимпиаде России мало поможет
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Ivan Balashov
Ответ Александра Чиркова
Спортс а кто ваш спонсор? Сорос?
>заходить на сайт, наполовину забитый рекламой

>спрашивать о спонсорах.
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haymaker
Ответ Назар Игорь
Уважаемый, видно что ты профессионально спортом не занимался.
Очень смелая догадка! Ведь всего 99,9% населения земли не занимались проф. спортом.
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Mukunku 64
Ладно, с пинг- понгом разобрались,
Чё там с бадминтоном ?
Интересуется Митя из Москвы
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masterdanila
Ответ Ярик01
Взрослые настольные теннисисты на госфинансировании? А нахрена? Может еще и в рядах вооруженных сил офицерами состоят? ) Это вид спорта, что далёк от госфинансирования, и активно спонсируется букмекерами.
да ну! и сборной страны у нас нет и федерации и чемпионат страны мы не проводим?
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Wasp 13
Ответ Russ Ivan
Пусть Дания сначала напишет бумагу, зачем она помогала рвать СП-1,2...
Направь им запрос, вдруг ответят.
А если не ответят, напишешь в Спортлото.
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Wasp 13
Ответ Domian
Ой, нам это ваше западное и не надо, у нас теперь есть старший брат. И плевать что этот брат Крым не признает, с Америкой 1,6 триллионов товароборот, а с нами только 280 миллионов, это все ерунда. Мы теперь вместе, мы друзья) Даешь старшему брату углеводороды по демпинговым ценам, кругляк за бесценок, территории, а они нам аналоги айфонов. Ура товарищи👏
Зато это все по православному.))
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masterdanila
Ответ Назар Игорь
Уважаемый, видно что ты профессионально спортом не занимался.
хватит из них делать бедных! их никто в спорт на аркане не тянет. помнится мякярайнен прилично заработала на км по биатлону, ей быстро урезала федерация средства наследующий сезон. а у нас слишком много страдающих адвокатов развелось...
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Domian
Ой, нам это ваше западное и не надо, у нас теперь есть старший брат.
И плевать что этот брат Крым не признает, с Америкой 1,6 триллионов товароборот, а с нами только 280 миллионов, это все ерунда.
Мы теперь вместе, мы друзья)
Даешь старшему брату углеводороды по демпинговым ценам, кругляк за бесценок, территории, а они нам аналоги айфонов.
Ура товарищи👏
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Russ Ivan
Пусть Дания сначала напишет бумагу, зачем она помогала рвать СП-1,2...
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YOKODZUMA
Я так понимаю раньше нас послали один раз но по крупному. Сейчас будут посылать по чуть чуть но много раз
+2
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Александра Чиркова
Спортс а кто ваш спонсор? Сорос?
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Ярик01
Ответ masterdanila
??? что у них нет з/платы? почему обязательно нужны коммерческие старты??? они на госфинансировании или как? в таком случае пусть питаются, лечатся, тренируются, покупают инвентарь, экипировку и летают за свой счет!
Взрослые настольные теннисисты на госфинансировании? А нахрена?
Может еще и в рядах вооруженных сил офицерами состоят? )
Это вид спорта, что далёк от госфинансирования, и активно спонсируется букмекерами.
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-1
-1
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Назар Игорь
Ответ masterdanila
??? что у них нет з/платы? почему обязательно нужны коммерческие старты??? они на госфинансировании или как? в таком случае пусть питаются, лечатся, тренируются, покупают инвентарь, экипировку и летают за свой счет!
Уважаемый, видно что ты профессионально спортом не занимался.
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masterdanila
Ответ Назар Игорь
Двойственное чувство. С одной стороны профессиональным спортсменам нужно зарабатывать на жизнь, с другой нельзя же покорно идти на поводке у МОК.
??? что у них нет з/платы? почему обязательно нужны коммерческие старты??? они на госфинансировании или как? в таком случае пусть питаются, лечатся, тренируются, покупают инвентарь, экипировку и летают за свой счет!
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Atsuktuvas
Ответ Назар Игорь
Двойственное чувство. С одной стороны профессиональным спортсменам нужно зарабатывать на жизнь, с другой нельзя же покорно идти на поводке у МОК.
Биполярно...
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Y BO
Опасная тема, легко нахватать минусов 😅
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Назар Игорь
Двойственное чувство. С одной стороны профессиональным спортсменам нужно зарабатывать на жизнь, с другой нельзя же покорно идти на поводке у МОК.
+6
-4
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haymaker
Если бы спортсмены не были такими деревянными, они бы распечатали эту статью и носили в паспорте. Ни с одной стороны не докопаешься
https://ria.ru/20080830/150807671.html
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Добрый_Ээх
Тьфу на вас
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