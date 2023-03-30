Международная федерация настольного тенниса допустит россиян к соревнованиям при выполнении условий МОК

Российские игроки в настольный теннис могут вернуться на международные турниры в мае.

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) допустит россиян к соревнованиям при выполнении условий Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«ITTF приняла к сведению рекомендованные условия исполкома МОК для участия этих игроков. ITTF рассмотрит их и проконсультируется с другими федерациями для создания официальных руководств, в которых излагаются четкие условия участия для игроков и вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом.

Принимая во внимание текущее расписание, если все условия будут соблюдены, игроки смогут принять участие в соревнованиях не раньше мая», – говорится в заявлении на сайте организации.

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