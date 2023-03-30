Международная федерация настольного тенниса допустит россиян к соревнованиям при выполнении условий МОК
Российские игроки в настольный теннис могут вернуться на международные турниры в мае.
Международная федерация настольного тенниса (ITTF) допустит россиян к соревнованиям при выполнении условий Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«ITTF приняла к сведению рекомендованные условия исполкома МОК для участия этих игроков. ITTF рассмотрит их и проконсультируется с другими федерациями для создания официальных руководств, в которых излагаются четкие условия участия для игроков и вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом.
Принимая во внимание текущее расписание, если все условия будут соблюдены, игроки смогут принять участие в соревнованиях не раньше мая», – говорится в заявлении на сайте организации.
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У Федерации настольного тенниса выручка 858,1 млн руб., чистая прибыль 782,3 млн руб. - деньги некуда девать
>спрашивать о спонсорах.
Чё там с бадминтоном ?
Интересуется Митя из Москвы
А если не ответят, напишешь в Спортлото.
И плевать что этот брат Крым не признает, с Америкой 1,6 триллионов товароборот, а с нами только 280 миллионов, это все ерунда.
Мы теперь вместе, мы друзья)
Даешь старшему брату углеводороды по демпинговым ценам, кругляк за бесценок, территории, а они нам аналоги айфонов.
Ура товарищи👏
Может еще и в рядах вооруженных сил офицерами состоят? )
Это вид спорта, что далёк от госфинансирования, и активно спонсируется букмекерами.
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