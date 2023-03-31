«Бостон» 3-й раз за 10 сезонов выиграл Президентский кубок, заняв 1-е место в регулярке НХЛ.

«Бостон» 3-й раз за 10 сезонов выиграл Президентский кубок, заняв 1-е место в регулярке .

Клуб обеспечил себе преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф, обыграв «Коламбус» (2:1 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата.

Команда под руководством набрала 121 очко в 75 матчах, обновив клубный рекорд по числу побед – 58 (прошлое достижение – 57 побед в сезоне-1970/71).

«Брюинс» стали 4-кратными обладателями Президентского кубка (он был введен в сезоне-1985/86). Команды с первым посевом в регулярке не выигрывали Кубок Стэнли с 2013 года (с 2008-го, если брать в расчет только полные сезоны).

За последние 10 сезонов « » выигрывал трофей также в 2014 и 2020 годах. Оба раза клуб вылетал из плей-офф во 2-м раунде.

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