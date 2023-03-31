«Бостон» 3-й раз за 10 сезонов выиграл Президентский кубок, заняв 1-е место в регулярке НХЛ

Теги Бостон НХЛ Президентс трофи Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» 3-й раз за 10 сезонов выиграл Президентский кубок, заняв 1-е место в регулярке НХЛ.

Клуб обеспечил себе преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф, обыграв «Коламбус» (2:1 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата. 

Команда под руководством Джима Монтгомери набрала 121 очко в 75 матчах, обновив клубный рекорд по числу побед – 58 (прошлое достижение – 57 побед в сезоне-1970/71). 

«Брюинс» стали 4-кратными обладателями Президентского кубка (он был введен в сезоне-1985/86). Команды с первым посевом в регулярке не выигрывали Кубок Стэнли с 2013 года (с 2008-го, если брать в расчет только полные сезоны). 

За последние 10 сезонов «Бостон» выигрывал трофей также в 2014 и 2020 годах. Оба раза клуб вылетал из плей-офф во 2-м раунде. 

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2 комментария

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VintDV
Катком прошли регулярку. Теперь посмотрим как в плей-офф дела будут. Интересно конечно. Им либо сейчас либо опять искать искать сильного центров на смену Бержи и Крейчи.
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ARAMIS777
Надеюсь,в этом сезоне "Проклятие Президентского кубка" не сработает.
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