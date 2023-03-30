НБА. «Милуоки» примет «Бостон», «Денвер» встретится с «Новым Орлеаном»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 2 матча.
«Милуоки» Адетокумбо на своем паркете примет «Бостон» Тейтума, «Денвер» встретится с «Новым Орлеаном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 марта, 02.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 31 марта, 05.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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