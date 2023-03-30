Дюков о Fan ID: «Не вижу оснований к отмене. Это ответственность правительства. Закон был принят для обеспечения безопасности»

отреагировал на слова Дмитрия Пескова о Fan ID.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил: «Это прерогатива наших спортивных властей, служб безопасности. Они должны решать».

«Как техническое решение – Fan ID работает. Нет предела совершенству. Что касается закона, он принят Госдумой и вступил в силу. Изменения в законе – прерогатива правительства, спортивные структуры не могут на это повлиять.

Со своей стороны мы можем предлагать какие-то решения, которые упростили бы доступ. Что касается слов Пескова, вопрос лучше задавать ему. и не являются субъектами законотворчества.

Отмена Fan ID – зона ответственности правительства. В целях обеспечения безопасности такой закон был принят. Я не вижу оснований к отмене. Возможны улучшения.

Что касается запросов по упрощению, это возможно. Какие-то изменения могут быть сделаны. Работа ведется правительством. Изменения – да, повышение удобства – да, но не стоит ожидать отмены», – сказал президент РФС.