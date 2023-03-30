Дюков о Fan ID: «Не вижу оснований к отмене. Это ответственность правительства. Закон был принят для обеспечения безопасности»
Александр Дюков отреагировал на слова Дмитрия Пескова о Fan ID.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил: «Это прерогатива наших спортивных властей, служб безопасности. Они должны решать».
«Как техническое решение – Fan ID работает. Нет предела совершенству. Что касается закона, он принят Госдумой и вступил в силу. Изменения в законе – прерогатива правительства, спортивные структуры не могут на это повлиять.
Со своей стороны мы можем предлагать какие-то решения, которые упростили бы доступ. Что касается слов Пескова, вопрос лучше задавать ему. РФС и РПЛ не являются субъектами законотворчества.
Отмена Fan ID – зона ответственности правительства. В целях обеспечения безопасности такой закон был принят. Я не вижу оснований к отмене. Возможны улучшения.
Что касается запросов по упрощению, это возможно. Какие-то изменения могут быть сделаны. Работа ведется правительством. Изменения – да, повышение удобства – да, но не стоит ожидать отмены», – сказал президент РФС.
— Причин несколько. Природа человека так устроена, что мы трудно воспринимаем новшества. Такова наша человеческая природа. Нужно время, чтобы болельщики к этому привыкли. Уже достаточное количество людей получили Fan ID. Но кому-то нужно больше времени. Система Fan ID меняет привычное взаимодействие болельщика, поэтому потребуется некоторое время на привыкание.
Нет предела совершенства, систему можно улучшать, но мы столько времени тратим на эти разговоры, что проще уже просто получить Fan ID. Правильно — закончить рефлексировать на эту тему, лучше просто получить Fan ID.
— Почему в Кубке России нет Fan ID? Чувствуете ли вы себя безопаснее на матчах РПЛ, чем на кубке и играх сборной?
— Я чувствую себя безопасно на матчах кубка и сборной, потому что знаю, что наши правоохранительные структуры работают хорошо. И если наши правоохранительные структуры говорят, что им нужна эта система Fan ID, то это нужно. Основная причина закона — обеспечение безопасности болельщиков.
Вот это не вошло еще. Корреспондент красава, правильные вопросы задавал, не испугался
на дурака вроде не похож... скорей приспособленец
дюков: "срал я на ваш российский футбол и срать буду"