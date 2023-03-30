Дюков о Fan ID: «Не вижу оснований к отмене. Это ответственность правительства. Закон был принят для обеспечения безопасности»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия РФС болельщики Динамо Москва Государственная дума Александр Дюков Краснодар стадионы Дмитрий Песков Политика Чемпионат.com Fan ID Футбол

Александр Дюков отреагировал на слова Дмитрия Пескова о Fan ID.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил: «Это прерогатива наших спортивных властей, служб безопасности. Они должны решать».

«Как техническое решение – Fan ID работает. Нет предела совершенству. Что касается закона, он принят Госдумой и вступил в силу. Изменения в законе – прерогатива правительства, спортивные структуры не могут на это повлиять.

Со своей стороны мы можем предлагать какие-то решения, которые упростили бы доступ. Что касается слов Пескова, вопрос лучше задавать ему. РФС и РПЛ не являются субъектами законотворчества.

Отмена Fan ID – зона ответственности правительства. В целях обеспечения безопасности такой закон был принят. Я не вижу оснований к отмене. Возможны улучшения.

Что касается запросов по упрощению, это возможно. Какие-то изменения могут быть сделаны. Работа ведется правительством. Изменения – да, повышение удобства – да, но не стоит ожидать отмены», – сказал президент РФС.

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Ответ Кирилл.С-Пб
Так и скажи, что ничерта не решаешь)))
Жду объяснений от Дюкова. что фан айди принят во благо болельщиков и неблагодарные болельщики счастья своего не разумеют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Нет людей - нет опасности. Б- безопасность.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Питере Пять
Не вижу оснований оформлять фан ид.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bergkamp007
Смотрю на диване, очень безопасно, спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sprmn
Ответ Кирилл.С-Пб
Так и скажи, что ничерта не решаешь)))
А что он и РФС предложили в замен? НИЧЕГО. А когда ты ни ничто не способен то решают за тебя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasha10
ну не видите так смотрите пустые трибуны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shast
— Вы понимаете претензии болельщиков?

— Причин несколько. Природа человека так устроена, что мы трудно воспринимаем новшества. Такова наша человеческая природа. Нужно время, чтобы болельщики к этому привыкли. Уже достаточное количество людей получили Fan ID. Но кому-то нужно больше времени. Система Fan ID меняет привычное взаимодействие болельщика, поэтому потребуется некоторое время на привыкание.

Нет предела совершенства, систему можно улучшать, но мы столько времени тратим на эти разговоры, что проще уже просто получить Fan ID. Правильно — закончить рефлексировать на эту тему, лучше просто получить Fan ID.

— Почему в Кубке России нет Fan ID? Чувствуете ли вы себя безопаснее на матчах РПЛ, чем на кубке и играх сборной?

— Я чувствую себя безопасно на матчах кубка и сборной, потому что знаю, что наши правоохранительные структуры работают хорошо. И если наши правоохранительные структуры говорят, что им нужна эта система Fan ID, то это нужно. Основная причина закона — обеспечение безопасности болельщиков.

Вот это не вошло еще. Корреспондент красава, правильные вопросы задавал, не испугался
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любовь Мелехова
Ответ Алексей Ильин
Да по предыдущим новостям уже понятна стратегия отхода. Просто в исключения, которые не попадают под фануйди, включат почти все категории населения и вуаля. Документ как бы есть, но мешать он почти никому не будет
Оптимист!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
твою общественную организацию нагнули, финансово, в первую очередь... а ты не видишь
на дурака вроде не похож... скорей приспособленец
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9_volk
перевод с лебезящего чиновничьего на человеческий русский -

дюков: "срал я на ваш российский футбол и срать буду"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UNAFFECTED
пошел ты #####
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shast
типичный чиновник, как уж на сковороде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Фан айди - яркий пример того, как в России считаются с общественностью :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
С Дюковым все ясно, ему просто лоббисты занесли, чтобы он говорил примерно те же вещи, что и те, кто принимал этот закон.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Типичная вертикаль власти путинская. Виновных найти невозможно, ответственность будет свалена на кого-то другого. А другой свалит на этого.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Ну и пусть играют дальше при пустых трибунах!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fox_Mulder_12
Клоун
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В поисках смысла
Зашибись, безопасность. Поскольку на стадионы никто не ходит, следовательно, стало безопаснее. Железная логика)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Розе Ротенбергино
Да они просто знают, что в очередной раз у людей наступит стадия "Принятие".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Вот и попалился. Сразу видно, что нехилый гешефт на фан-уйди имеет, как и многие.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dahl
«нет предела совершенству»...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Прикольно, они так и будут вопрос друг другу отфутболивать: Дума - Правительству, Правительство - РФС, РФС - Думе. А самое прикольное, что все при деле, все в поте лица работают, высказываются, запросы направляют, но никто ничего отменять не собирается, и на стадионы полторы калеки ходят. Красота!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Круглов
Ответ Кирилл.С-Пб
Так и скажи, что ничерта не решаешь)))
В натуре, прерогатива, полномочия, тьфу мышь!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Макаров
Какой упёртый конъюктурщик… Посмотрим, как после отмены запоёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Да по предыдущим новостям уже понятна стратегия отхода. Просто в исключения, которые не попадают под фануйди, включат почти все категории населения и вуаля. Документ как бы есть, но мешать он почти никому не будет
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий