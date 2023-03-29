Чемпионат России. Юрлова и Цветков, Буртасова и Серохвостов, Сливко и Гараничев пробегут сингл-микст

30 марта на чемпионате России по биатлону пройдет сингл-микст.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Сингл-микст

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Екатерина Юрлова – Максим Цветков (Санкт-Петербург-1)

2. Виктория Сливко – Евгений Гараничев (Тюменская область-1)

3. Ирина Казакевич – Кирилл Бажин (Свердловская область)

4. Владислава Гаврилова – Михаил Бурундуков (ХМАО-Югра-1)

9. Дарья Нетбай – Карим Халили (Москва-1)

12. Анастасия Батманова – Юрий Батманов (Сахалинская область)

18. Евгения Буртасова – Даниил Серохвостов (Новосибирская область)

24. Ирина Шаклеина – Никита Лобастов (Беларусь)

Старт-лист полностью – здесь.