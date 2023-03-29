Чемпионат России. Юрлова и Цветков, Буртасова и Серохвостов, Сливко и Гараничев пробегут сингл-микст
30 марта на чемпионате России по биатлону пройдет сингл-микст.
Чемпионат России по биатлону-2023
Ханты-Мансийск
Сингл-микст
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Екатерина Юрлова – Максим Цветков (Санкт-Петербург-1)
2. Виктория Сливко – Евгений Гараничев (Тюменская область-1)
3. Ирина Казакевич – Кирилл Бажин (Свердловская область)
4. Владислава Гаврилова – Михаил Бурундуков (ХМАО-Югра-1)
9. Дарья Нетбай – Карим Халили (Москва-1)
12. Анастасия Батманова – Юрий Батманов (Сахалинская область)
18. Евгения Буртасова – Даниил Серохвостов (Новосибирская область)
24. Ирина Шаклеина – Никита Лобастов (Беларусь)
Старт-лист полностью – здесь.
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