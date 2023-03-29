Чемпионат России. Юрлова и Цветков, Буртасова и Серохвостов, Сливко и Гараничев пробегут сингл-микст

Теги сборная России сборная России жен результаты чемпионат России сборная Беларуси жен Екатерина Юрлова-Перхт сборная Беларуси Евгений Гараничев Максим Цветков сборная Тюменской области жен Евгения Буртасова (Павлова) сборная Тюменской области Виктория Сливко сборная ХМАО-Югры жен сборная ХМАО-Югры Ирина Кручинкина-Шаклеина Никита Лобастов Ирина Казакевич Карим Халили Даниил Серохвостов Анастасия Батманова Владислава Гаврилова Кирилл Бажин Михаил Бурундуков Юрий Батманов Дарья Нетбай Биатлон

30 марта на чемпионате России по биатлону пройдет сингл-микст.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Сингл-микст

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Екатерина Юрлова – Максим Цветков (Санкт-Петербург-1)

2. Виктория Сливко – Евгений Гараничев (Тюменская область-1)

3. Ирина Казакевич – Кирилл Бажин (Свердловская область)

4. Владислава Гаврилова – Михаил Бурундуков (ХМАО-Югра-1)

9. Дарья Нетбай – Карим Халили (Москва-1)

12. Анастасия Батманова – Юрий Батманов (Сахалинская область)

18. Евгения Буртасова – Даниил Серохвостов (Новосибирская область)

24. Ирина Шаклеина – Никита Лобастов (Беларусь)

Старт-лист полностью – здесь.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Катя Юрлова и Максим Цветков удачи!⭐
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2533ПВ
Интересно будет посмотреть на Даньку с Женей,может они и не фавориты,но все же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luna02
Ответ volga_olga
О, вот тут интересно! За чемпионов мира)
присоединяюсь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасия
Почему с Бажиным бежит Казакевич? Чем Кирилл провинился))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Костыгин
Гу завтра в трансляции всю плешь проест по поводу решений МОК. Придётся на биатлонном канале без комментатора смотреть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бартоломью Робертс
Буду болеть за Пермь и Сахалин!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volga_olga
О, вот тут интересно! За чемпионов мира)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий