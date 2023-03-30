РФС утвердил отчисление 2% зарплат футболистов школам и тренерам за подготовку игроков. В женском футболе – 5%

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия женский футбол РФС Первая лига Динамо Москва детский футбол Краснодар деньги Футбол

Исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков.

Ранее реформу отчисления зарплат на нужды спортивных школ анонсировал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

Организация введет единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футбольных клубов. С зарплат футболистов в мужском футболе будет ежегодно отчисляться 2%, в женском футболе – 5%.

Средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, подготовившими спортсменов. При этом сохранятся все международные солидарные выплаты, предусмотренные за переход игроков в зарубежные клубы.

Как отмечает РФС, привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов, а новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных.

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53 комментария

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рашпиль
Ответ Виталий Кислицын
Ахахахха 5% с женщин это ор)
Лучше охай. Чай принеси.
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Чётко_как_чечётка
Ответ <~Inter~>
Смысл у женщин забирать, если они и так имеют скромный заработок
А у их тренеров зп сотни тысяч... Другое дело, что лучше бы у них 2% забирали.
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romy4_84
Ответ Konstantin Zorin
Почему такая дискриминация женщин?
женские тренеры получат больше! почему дискриминация?
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romy4_84
Ответ Balt
По-моему они что-то перепутали. В 2,5 раза больше драть с женщин у которых зарплаты в футболе чуть ли не под десяток раз ниже?
а про женских тренеров ты подумал? почему только про игроков?
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romy4_84
Ответ Виталий Кислицын
Ахахахха 5% с женщин это ор)
наорался? может дело просто в большей поддержке женских тренеров и академий, чтобы их становилось больше?
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PkA46
Ответ Евгений Шевченко
я дико извиняюсь... Я работаю и должен платить 2% из своей зарплаты каждый месяц своей школе? странное решение
Да все верно, и ещё 2% в высшее учебное заведение.
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Go-go-love
Хотели же равноые права? Получите неравные обязанности)))
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romy4_84
Ответ Рейтинг
Кагбэ наоборот было бы справедливей
справедливей для кого? женским тренерам сейчас поддержка нужнее, поэтому и сделали для них больше отчисления
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Носитель роя
Да просто отцепите уже их всех от бюджетной сиськи, всё равно в Европе не светит ничего. Перекладывают деньги из кармана в карман, в процессе не забывая себе отсыпать
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nicckk
эксперты, сначала почитайте что такое проценты, прежде чем говорить с кого больше забирают
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Подкат Пенальтьевич
Пока западный футбол предпринимает жалкие попытки внедрения равенства полов, Россия уже ста страной победившего феминизм. Женщины у нас платят больше мужчин 💪
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Batitotti
Александр Плясунов - символ эффективной работы РФС.
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Евгений Шевченко
я дико извиняюсь... Я работаю и должен платить 2% из своей зарплаты каждый месяц своей школе? странное решение
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Олег Кучтраев
Ответ Balt
По-моему они что-то перепутали. В 2,5 раза больше драть с женщин у которых зарплаты в футболе чуть ли не под десяток раз ниже?
Если у футболистки зарплата в 10 раз ниже, то с она с условной тысячи рублей заплатит 50 рублей, а футболист с 10 тысяч - 200 рублей.
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Konstantin Zorin
Почему такая дискриминация женщин?
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Ivan Grednev
Ответ Balt
По-моему они что-то перепутали. В 2,5 раза больше драть с женщин у которых зарплаты в футболе чуть ли не под десяток раз ниже?
у вас в школе тему с процентами не проходили?
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kotopandych
Ответ <~Inter~>
Смысл у женщин забирать, если они и так имеют скромный заработок
А зачем им деньги?
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Ильдар Фарукшин
Наши руководство всё не перестают удивлять😊. Клоуны
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Adeen
Ответ chicharitto
ппц нелогичное решение. налог для богатых меньше чем для бедных. видать те кто его принимал сами зависят от зп футболистов. агенты/представители и прочая шушера
Эти два процента, так-то, конечно, намного больше пяти у женщин. Но действительно непонятны критерии по которым проводилось решение.
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pyatachyok
Ответ Алекс Я
Почему?очень правильное решение
Воистину правильное: регрессивная шкала налогообложения — наше все! Кстати, с мало получающего мужика почему-то тоже 2%, а не 5% выходит.
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zer
Ответ Рейтинг
Кагбэ наоборот было бы справедливей
справедливо когда одинаково, а так или наоборот - это сексизм
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anshef
Можно еще с зарплат футбольных функционеров процентов по 20 отчислять.
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pyatachyok
Ответ sp.msk.86
у женщин зп по миллиону долларов бывает в России?
Типа чем меньше зарплата, тем менее ты жадный и тем больше ты с нее готов отчислять? Надо бы на всех граждан распространить: зарабатываешь меньше 50 тысяч в месяц — налог 50%, 50-100 тысяч — 25 тысяч плюс 25% с превышения над 50 тысячами, 100-200 тысяч — 37,5 тысяч плюс 15% с превышения над 100 тысячами, 200-500 тысяч — 52,5 тысячи плюс 10% с превышения над 200 тысячами, 500-1000 тысяч — 82,5 тысячи плюс 5% с превышения над 500 тысячами, а свыше миллиона — просто платишь 107,5 тысяч и все.
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Adeen
Ответ sp.msk.86
у женщин зп по миллиону долларов бывает в России?
Как только играть научатся в футбол – будут.
Или ты не про наших?
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wshnmn
Отчислять они конечно же будут в РФС, а там уже это всё будет исчезать.
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