РФС утвердил отчисление 2% зарплат футболистов школам и тренерам за подготовку игроков. В женском футболе – 5%

Исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков.

Ранее реформу отчисления зарплат на нужды спортивных школ анонсировал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

Организация введет единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футбольных клубов. С зарплат футболистов в мужском футболе будет ежегодно отчисляться 2%, в женском футболе – 5%.

Средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, подготовившими спортсменов. При этом сохранятся все международные солидарные выплаты, предусмотренные за переход игроков в зарубежные клубы.

Как отмечает РФС, привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов, а новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных.