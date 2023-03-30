Джон Терри, , Рио Фердинанд и Майкл Оуэн претендуют на попадание в Зал славы АПЛ.

Лига опубликовала список экс-футболистов, которые вошли в шорт-лист для включения в Зал славы. В шорт-листе значатся 15 имен. На включение в Зал славы АПЛ претендуют:

(«Арсенал»), («Тоттенхэм», «Арсенал»), («Манчестер Юнайтед»), Петр Чех («Челси», « »), Энди Коул («Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл»), Эшли Коул («Арсенал», «Челси»), Джермейн Дефо («Тоттенхэм»), Лес Фердинанд («КПР», «Тоттенхэм»), Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед»), Робби Фаулер («Ливерпуль»), Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»), Майкл Оуэн («Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед»), Джон Терри («Челси»), Яя Туре («Манчестер Сити») и Неманя Видич («Манчестер Юнайтед»).

Среди этих претендентов по итогам голосования болельщиков будут выбраны 3 новых члена Зала славы. Голосование продлится до 10 апреля.

В Зал славы АПЛ могут войти люди, которые добились исключительных успехов и внесли значительный вклад в развитие Премьер-лиги с момента ее основания в 1992 году.

Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году. В него входят Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель. 29 марта в него включили Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.