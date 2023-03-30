Видич, Терри, Фердинанд, Оуэн, Чех, Невилл, Туре, Кэррик – среди претендентов на попадание в Зал славы АПЛ

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Джон Терри, Петр Чех, Рио Фердинанд и Майкл Оуэн претендуют на попадание в Зал славы АПЛ.

Лига опубликовала список экс-футболистов, которые вошли в шорт-лист для включения в Зал славы. В шорт-листе значатся 15 имен. На включение в Зал славы АПЛ претендуют:

Тони Адамс («Арсенал»), Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал»), Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед»), Петр Чех («Челси», «Арсенал»), Энди Коул («Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл»), Эшли Коул («Арсенал», «Челси»), Джермейн Дефо («Тоттенхэм»), Лес Фердинанд («КПР», «Тоттенхэм»), Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед»), Робби Фаулер («Ливерпуль»), Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»), Майкл Оуэн («Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед»), Джон Терри («Челси»), Яя Туре («Манчестер Сити») и Неманя Видич («Манчестер Юнайтед»). 

Среди этих претендентов по итогам голосования болельщиков будут выбраны 3 новых члена Зала славы. Голосование продлится до 10 апреля. 

В Зал славы АПЛ могут войти люди, которые добились исключительных успехов и внесли значительный вклад в развитие Премьер-лиги с момента ее основания в 1992 году.

Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году. В него входят Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель. 29 марта в него включили Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.

77 комментариев

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ispomca
Ответ Даня Янковский
Видич и Терри мои фавориты в этом списке. Абсолютное уважение ко всем, но эти ребята оказывали огромное влияние на команду. Чех как затесался среди полевых, вообще не понимаю. У него вайлд карт должен быть в Зал Славы.
странно, но мало кто говорит про Тони Адамса и Сола Кэмпбелла.. эти парни были фундаментом той прекрасной команды Венгера.. Эшли Коул так вообще лучший левый защитник АПЛ по мне.
все таки со временем былые чемпионы забываются, на первый план выходят более свежие (Терри, Рио, Видич и т.д.)
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0mertas626
Ответ Zenith forever
Вроде бы у них есть Зал Славы английского футбола, а это что за недозал?
зал славы АПЛ, написано же вроде..
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ɔculpa
Ответ Zenith forever
Посмотрел этот список, все неплохие были футболисты, но на Зал Славы точно ни один из них не тянет, даже Оуэн.
То есть из этих людей Оуэн кажется тебе наиболее достойным Зала Славы, если "даже" относится только к нему? Видич, Терри, Фердинанд, Чех – недостойны? Да ещё и точно? Прикольно. А из списка уже вошедших в Зал Славы хоть кто-нибудь достоин, мне интересно? А то небось "Фергюсон с Венгером, конечно, неплохие были тренеры, но на Зал Славы точно не тянут".
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Born is the King
Чё за бред? Старшая Фердинанд и рядом не валялась с Терри. Средний распиаренный привоз, который стал популярен только благодаря своей рекордной цене. Его не унижал только ленивый. В сборной Англии тоже всегда был под JT
Ок)
А по Видичу че скажешь?)
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Gustav Forsberg
Ответ orelik_1987
Зинченко в зале славы АПЛ?🤣🤣🤣 А чё не Батшуаи или Минамино?
опять же повторюсь: если Арсенал начнет чашки брать и он там надолго задержится.
как-никак, а в Сити уже 10 трофеев собрал, в том числе 4 АПЛ
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Максим Семин
Видич - двухкратный лучший игрок сезона в АПЛ. При том, что он защитник. Ему самое место в зале славы.
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Учиха Шисуи
Роналду тоже должен быть в зале славы
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flegmatichen
Две легенды Спартака первые в списке.
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heache
Ответ Born is the King
Дефо, Невил и Карик были добротными игроками, но для Зала Славы нужно быть на уровне Терри или Чеха признаваться на мировом уровне лучшим защитником Европы или вратарём
ваще офигеваю, почему какойто компаня уже в зале а рио и терри нет? ктото забашлял?
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Born is the King
Ответ Tsamourlidis_mufc
А Терри с кем выигрывал их? Терри был центральным защитником. Если судить по центральным защитникам из этого списка, то Терри не должен быть включен хотя бы по принципу того, что тут есть Видич и Рио) ты уж определись. А, ну ещё никто из них не мазал решающий пенальти в финале лч)
Чё за бред? Старшая Фердинанд и рядом не валялась с Терри. Средний распиаренный привоз, который стал популярен только благодаря своей рекордной цене. Его не унижал только ленивый. В сборной Англии тоже всегда был под JT
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Nickolay Lyskov
Как по мне, должны включать Видича и Чеха. Зал славы без, пожалуй, лучшего в истории АПЛ вратаря - это несколько странно.
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zip13
Видич, Терри, Рио и Адамс, пока их можно включить
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Born is the King
Невил один трофеи выиграл? Это футбол а не теннис или шахматы Терри был великим защитником и капитаном Англии и Челси 3х признался лучшим защитником Европы и постоянно входил в сборную мира и лучшим игроком АПЛ
А Терри с кем выигрывал их? Терри был центральным защитником. Если судить по центральным защитникам из этого списка, то Терри не должен быть включен хотя бы по принципу того, что тут есть Видич и Рио) ты уж определись. А, ну ещё никто из них не мазал решающий пенальти в финале лч)
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Stewart D.
лол странно что лучший и самый сбалансированный защитник мира своего времени Эшли Коул всё ещё не в зале славы
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orelik_1987
Ответ Gustav Forsberg
так а некого! Лужный добротный игрок, но на легенду не тянет. про Шеву в Челси даже лучше не вспоминать, Ребров мимо. Только Зинченко в далеком будущем имеет хоть какие-то шансы на попадание туда, если будет с Арсеналом чемпионства брать
Зинченко в зале славы АПЛ?🤣🤣🤣 А чё не Батшуаи или Минамино?
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АРХАТ
Ответ SergScouser
Сама идея зала славы АПЛ - это максимальная тупость и огромное неуважение к легендам, игравшим до 1993 года.
Я понимаю отдлеляют чемпионат СССР и России - было большое количество не российских команд
АПЛ и чемпионат Англии - чем они отличаются кроме названия?
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Милан 777
Терри однозначно в первую очередь ☝️...
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нелюбитель футбола
Скоро Морган выскажется по команде сверху... А-ха-ха-ха...😄..
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Алексей Антонов
Ответ За депутата ТерюшкоВа
И что это за список? Где Канчельскис, Смертин, Аршавин? Опять мелкобританцы русских отменяют. Странно, что Хохлужного не включили.
Так се набрасываешь. Тренируйся.
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Иван Тымчук
из этого списка, пожалуй, больше других должны проходить Чех, Терри, Фердинанд и Видич. Жаль что новых мест пока только 3
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Denis N
Почему нет Никласа Бендтнера? Настоящая легенда АПЛ
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АРХАТ
Ответ Born is the King
Дефо, Невил и Карик были добротными игроками, но для Зала Славы нужно быть на уровне Терри или Чеха признаваться на мировом уровне лучшим защитником Европы или вратарём
Вы про Фила Невилла?)
15 сезонов в АПЛ не в Фулхэме, а МЮ - доминирующей команде АПЛ.
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Алексей Антонов
Яя Туре)) Селюк продвинул?
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Средний палец Кирана Тирни
Яя Туре за пару, пусть и великолепных, сезонов?? Тогда почему нет его брата Коло Туре?
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Алексей Антонов
Ответ Zenith forever
Посмотрел этот список, все неплохие были футболисты, но на Зал Славы точно ни один из них не тянет, даже Оуэн.
Вот как раз только Оуэн и тянет. Ну и Терри, разумеется.
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