Овечкин против «Тампы»: 2-й матч без очков, 11 силовых приемов и «минус 3» за 21:09 при 6:05 в большинстве

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин не набрал очков в матче с «Тампой», но применил 11 силовых приемов.

«Вашингтон» уступил «Лайтнинг» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ

В активе россиянина 72 (42+30) очка в 70 играх сезона. В двух последних играх он остался без результативных действий. 

Сегодня Овечкин (21:09, 6:05 – в большинстве, полезность «минус 3») нанес 2 броска в створ и применил 11 силовых приемов. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Матч с 11+ хитами стал для форварда 4-м за карьеру в рамках регулярок НХЛ. Рекорд был установлен в феврале 2009 года против «Рейнджерс» (13).

11 комментариев

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Кино Музыка
Надежды на этот матч особой не было, смотрим что дальше. Несколько шайб забить еще можно. Каждая приблизит возможность управиться с рекордом за 2 следующих сезона. И выйти на 900.
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гилберт
Ответ Dr. J 24
а что по пустым не получилось или Тампа вратаря не снимала? 🤣
Нет, не снимала. Никакого уважения к легенде.
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гилберт
Саня агрессор!
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Gornostaev
OMG, 11 силовых в 37 лет (!), машина! Помню еще лет 6-7 назад пошла тема, что в таком стиле невозможно играть всю карьеру, травматично, энергозатратно, нужно быть более рациональным и т. д. Овечкин поулыбался своей беззубой обворожительной улыбкой и пошел дальше всех крушить :). Седой, но неостановимый...
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Crenk
Ответ Glav_vredina
Понятно, что Вашики уже доигрывают сезон. У Сани мотивация только голов побольше закинуть, чтобы потом проще было Грецки догонять. Но как на зло календарь в концовке сложный, вряд ли много закинет
Когда был легкий- клал хет Трики
+2
-3
-1
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Ярик01
Ответ Gornostaev
Комментарий удален пользователем
Если вселенная ограничивается регуляркой НХЛ, то да, станет, не через 2 года, но чуть позже.
+2
-3
-1
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Gornostaev
Комментарий удален пользователем
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Товарищ Бразаускас
45 бы выбить, и на отдых. Полтос уже не светит, если не чудеса, конечно.
+9
-3
+6
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Jetter
Официально сегодня команда на рыбалку отправилась.
+14
-2
+12
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Dr. J 24
а что по пустым не получилось или Тампа вратаря не снимала? 🤣
+14
-14
0
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Glav_vredina
Понятно, что Вашики уже доигрывают сезон. У Сани мотивация только голов побольше закинуть, чтобы потом проще было Грецки догонять. Но как на зло календарь в концовке сложный, вряд ли много закинет
+10
-3
+7
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sportnsk
не пошла игра у Александра, даже 6 минут в большинстве прошли без пользы. А в концовке еще и пропустили играя 6 на 4, но там Карлсон слишком читаемый поперечный пас неудачно отдал. Овечкин злобу конвертировал в хиты - получилось целых 11. В итоге за два матча -4 и всего три броска в створ. Самое время немного отдохнуть и выложиться в заключительных матчах сезона. Через три дня Рейнджеры едут в Вашингтон, должно быть интересно.
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