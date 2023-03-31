Овечкин против «Тампы»: 2-й матч без очков, 11 силовых приемов и «минус 3» за 21:09 при 6:05 в большинстве

не набрал очков в матче с « », но применил 11 силовых приемов.

« » уступил «Лайтнинг» (1:5) в матче регулярного чемпионата .

В активе россиянина 72 (42+30) очка в 70 играх сезона. В двух последних играх он остался без результативных действий.

Сегодня Овечкин (21:09, 6:05 – в большинстве, полезность «минус 3») нанес 2 броска в створ и применил 11 силовых приемов. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

Матч с 11+ хитами стал для форварда 4-м за карьеру в рамках регулярок НХЛ. Рекорд был установлен в феврале 2009 года против «Рейнджерс» (13).