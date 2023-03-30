ФХР недовольна результатами Жамнова в сборной России. Вероятно, у команды не будет постоянного тренера на время отстранения

не планирует продлевать контракт с .

Руководство Федерации хоккея России не слишком довольно результатами, которые показал Жамнов на посту главного тренера сборной, об этом сообщает «Матч ТВ».

Во главе национальной команде Жамнов провел один большой турнир – на Олимпиаде-2022 российская сборная заняла второе место, проиграв Финляндии (1:2) в финале.

В декабре 2022 года сборная Беларуси обыграла сборную России и выиграла Кубок Первого канала.

Существует вероятность, что у сборной России не будет постоянного главного тренера до тех пор, пока команда отстранена от турниров ИИХФ.

На отдельные товарищеские матчи или короткие турниры федерации может подписывать кратковременные договора со специалистами.

Жамнов в марте был назначен на пост главного тренера « ».