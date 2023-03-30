ФХР недовольна результатами Жамнова в сборной России. Вероятно, у команды не будет постоянного тренера на время отстранения

Теги Спартак ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

ФХР не планирует продлевать контракт с Алексеем Жамновым.

Руководство Федерации хоккея России не слишком довольно результатами, которые показал Жамнов на посту главного тренера сборной, об этом сообщает «Матч ТВ».

Во главе национальной команде Жамнов провел один большой турнир – на Олимпиаде-2022 российская сборная заняла второе место, проиграв Финляндии (1:2) в финале.

В декабре 2022 года сборная Беларуси обыграла сборную России и выиграла Кубок Первого канала.

Существует вероятность, что у сборной России не будет постоянного главного тренера до тех пор, пока команда отстранена от турниров ИИХФ.

На отдельные товарищеские матчи или короткие турниры федерации может подписывать кратковременные договора со специалистами.

Жамнов в марте был назначен на пост главного тренера «Спартака».

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10 комментариев

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Khrom-1970
Одни дебилы,назначили другого дебила, а теперь недовольны..все эти результаты прогнозировались сразу,после назначения..Добро пожаловать в российский цирк!!! Но...все при деньгах .
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vizaslayer
Да ладно так же за второе место на олимпе Владислав сказал всё путем, красавцы бились как могли.
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LOsP06GH
Ответ Melnikov1968
Ещё до ОИ было ясно, что Жамнов не тренер для сборной команды.
Физрук не умеющий одеваться прилично!
+1
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Rialto
Ответ ЗА АТЛАНТ
Так а сама сборная зачем?
Ну так ротенбергу же как-то нужно просматривать своих будущих "воспитаников"))
+3
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+3
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ЗА АТЛАНТ
Так а сама сборная зачем?
+1
0
+1
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Jose Maur
Ответ Melnikov1968
Ещё до ОИ было ясно, что Жамнов не тренер для сборной команды.
В принципе не тренер, тем более сборной.
+2
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Melnikov1968
Ещё до ОИ было ясно, что Жамнов не тренер для сборной команды.
+3
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Rialto
Рома твой выход!
+8
-1
+7
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megaotstoi
Нет смысла держать на зарплате тренерский штаб пока офиц турниров нет.
+8
-2
+6
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Дмитрий9779
Правильное решение,Быкова бы на эту должность.
+2
-2
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