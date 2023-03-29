Чемпионат России. Команды Поршнева и Носковой, Алимбековой и Смольского, Гореевой и Стрельцова выступят в смешанной эстафете

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30 марта на чемпионате России по биатлону состоится смешанная эстафета.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Смешанная эстафета

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Старт-лист

1. ХМАО-Югра-2 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов)

2. Московская область (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин)

3. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Петр Пащенко, Никита Поршнев)

6. Красноярский край-1 (Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров)

9. Тюменская область-1 (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын)

12. Беларусь-1 (Дарья Кудаева, Динара Алимбекова-Смольская, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский)

14. Беларусь-2 (Елена Кручинкина, Аделина Сабитова, Павел Белько, Илья Авсеенко)

Старт-лист полностью – здесь.

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6 комментариев

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Сергей Жарковский
Югра 1 ! Однозначно!🇷🇺
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2533ПВ
В бульбашей не верю,слишком они блекло выступают на ЧР.Югра-1,если Каплина будет в форме.
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Daniyar8
Тут беларусы должны забрать, мужики зарешают
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Афанасия
Прекрасно. Бабиков и Латыпов в этих эстафетах не бегут. К масс-старту что ли готовятся
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encaro_one
12. Беларусь-1
14. Беларусь-1
В Белоруссии все первые? Похвальное желание.
+1
-1
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volga_olga
Ханты-мансийский округ с Белорусским округом зарубятся.
+4
0
+4
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