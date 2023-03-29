Чемпионат России. Команды Поршнева и Носковой, Алимбековой и Смольского, Гореевой и Стрельцова выступят в смешанной эстафете

30 марта на чемпионате России по биатлону состоится смешанная эстафета.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Смешанная эстафета

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Старт-лист

1. ХМАО-Югра-2 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов)

2. Московская область (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин)

3. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Петр Пащенко, Никита Поршнев)

6. Красноярский край-1 (Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров)

9. Тюменская область-1 (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын)

12. Беларусь-1 (Дарья Кудаева, Динара Алимбекова-Смольская, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский)

14. Беларусь-2 (Елена Кручинкина, Аделина Сабитова, Павел Белько, Илья Авсеенко)

Старт-лист полностью – здесь.