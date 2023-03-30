Головин в «Монако» зарабатывает 300 000 евро в месяц до уплаты налогов. Выше зарплата только у Бен-Йеддера

Александр Головин в « » зарабатывает 300 000 евро в месяц до вычета налогов.

Об этом сообщает France Bleu со ссылкой на L’Equipe. Российский полузащитник является одним из самых высокооплачиваемых футболистов французской команды, выше зарплата только у нападающего .

Список игроков «Монако» с самыми высокими зарплатами выглядит следующим образом:

1. Виссам Бен-Йеддер (650 000 евро);

2-3. (300 000 евро);

2-3. (300 000 евро);

4-5. (270 000 евро);

4-5. Бреэль Эмболо (270 000 евро).

Мбаппе зарабатывает 6 млн евро в месяц до уплаты налогов, Месси – 3,375 млн. В топ-10 Лиги 1 по зарплатам только игроки «ПСЖ»