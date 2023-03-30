Головин в «Монако» зарабатывает 300 000 евро в месяц до уплаты налогов. Выше зарплата только у Бен-Йеддера

Теги Монако лига 1 Франция Виссам Бен-Йеддер Кевин Фолланд Александр Головин Бреэль Эмболо Желсон Мартинш деньги Футбол

Александр Головин в «Монако» зарабатывает 300 000 евро в месяц до вычета налогов. 

Об этом сообщает France Bleu со ссылкой на L’Equipe. Российский полузащитник является одним из самых высокооплачиваемых футболистов французской команды, выше зарплата только у нападающего Виссама Бен-Йеддера

Список игроков «Монако» с самыми высокими зарплатами выглядит следующим образом:

1. Виссам Бен-Йеддер (650 000 евро);

2-3. Александр Головин (300 000 евро);

2-3. Кевин Фолланд (300 000 евро);

4-5. Желсон Мартинш (270 000 евро);

4-5. Бреэль Эмболо (270 000 евро). 

Мбаппе зарабатывает 6 млн евро в месяц до уплаты налогов, Месси – 3,375 млн. В топ-10 Лиги 1 по зарплатам только игроки «ПСЖ»

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20 комментариев

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вовочка6762
А Кокорин то гораздо талантливей !
В Зените получал 3,5 млн евро без всяких налогов , не считая подарков от Газпрома !
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Теннисный абсолют
Как-то даже маловало, заслуживает больше.
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Кирилл.С-Пб
А тут писали, что он альтруист. За мечтой поехал... Ну ну
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Rinat Khudayberdin
Ответ umnik3
Еще надо учесть тот факт, что НДФЛ в Монако нет. То есть, в условной Боруссии ему надо было миллионов 5 в год платить, чтобы он имел на руках ту сумму, которая сейчас в Монако.
всё верно) тоже смутило в статье "до вычета налогов"!!! молодец Саша, заслужил!
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LLiriKK
Ответ umnik3
Еще надо учесть тот факт, что НДФЛ в Монако нет. То есть, в условной Боруссии ему надо было миллионов 5 в год платить, чтобы он имел на руках ту сумму, которая сейчас в Монако.
Именно потому в «Боруссию» и не верилось изначально.
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V12twinturbo
В Монако нет налогов
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hikiko punter
Ответ Teodrakis
В итоге 75000*12 = 900.000 в год. Маловато...
в монако не так считается как во франции. да и вообще считать чужие деньги моветон! дуй в кб за водкой
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Aleksey Sandakov
Ответ Teodrakis
В итоге 75000*12 = 900.000 в год. Маловато...
А где вы 75000 взяли?
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Данил Логинов
Молодец!
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Teodrakis
В итоге 75000*12 = 900.000 в год. Маловато...
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umnik3
Еще надо учесть тот факт, что НДФЛ в Монако нет. То есть, в условной Боруссии ему надо было миллионов 5 в год платить, чтобы он имел на руках ту сумму, которая сейчас в Монако.
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Северный болельщик
Рад за Калтановского парня
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Ильяс Ф.
Головин при всем моем к нему уважении не Аршавин и даже не Дзагоев игрок достаточного среднего уровня я бы сравнил его с Семшовым или Д. Билялетдиновым
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Okaka
Желсон столько получает? Вот это развод
+4
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as009595@icloud.com
Ответ вовочка6762
Русский блат и во Франции остается блатом .... Рыболовлев видно неровно дышит.
Смотри сколько в ПСЖ зарабатывают, а Головин действительно заслужил, мог бы даже больше получать за счет паспорта оставшись в рпл
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Матвей Шацкий
Все по делу, Голова сейчас лидер Монако
+13
-1
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вовочка6762
Русский блат и во Франции остается блатом ....
Рыболовлев видно неровно дышит.
+2
-7
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В Питере Пять
Крутая история успеха пацана из Калтана.
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Вполне заслуженно
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cektor
царь )
+1
-1
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