Головин в «Монако» зарабатывает 300 000 евро в месяц до уплаты налогов. Выше зарплата только у Бен-Йеддера
Александр Головин в «Монако» зарабатывает 300 000 евро в месяц до вычета налогов.
Об этом сообщает France Bleu со ссылкой на L’Equipe. Российский полузащитник является одним из самых высокооплачиваемых футболистов французской команды, выше зарплата только у нападающего Виссама Бен-Йеддера.
Список игроков «Монако» с самыми высокими зарплатами выглядит следующим образом:
1. Виссам Бен-Йеддер (650 000 евро);
2-3. Александр Головин (300 000 евро);
2-3. Кевин Фолланд (300 000 евро);
4-5. Желсон Мартинш (270 000 евро);
4-5. Бреэль Эмболо (270 000 евро).
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