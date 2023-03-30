Симеоне зарабатывает 34 млн евро в год – больше всех в мире среди тренеров. Пеп – 2-й, Клопп – 3-й, Поттер – 4-й, Хави – 12-й (L’Equipe)

Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Издание L’Equipe опубликовало рейтинг тренеров с самыми высокими зарплатами. Главный тренер « » с отрывом занимает первое место – он зарабатывает 34 млн евро в год.

Топ самых высокооплачиваемых тренеров (зарплаты указаны за год):

1. («Атлетико») – 34 млн евро;

2. Пеп Гвардиола (« ») – 22,4 млн евро;

3. (« ») – 17,8 млн евро;

4. Грэм Поттер («Челси») – 13,5 млн евро;

5. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 12,8 млн евро;

6. Томас Тухель («Бавария») – 12 млн евро;

7. Карло Анчелотти («Реал») – 11 млн евро;

8. Симоне Индзаги («Интер») – 10 млн евро;

9. Жозе Моуринью («Рома») – 9,2 млн евро;

10. Хаби Алонсо («Байер») – 5 млн евро;

11. Нико Ковач («Вольфсбург») – 4 млн евро;

12. Хави («Барселона») – 3,8 млн евро.