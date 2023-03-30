Симеоне зарабатывает 34 млн евро в год – больше всех в мире среди тренеров. Пеп – 2-й, Клопп – 3-й, Поттер – 4-й, Хави – 12-й (L’Equipe)

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Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Издание L’Equipe опубликовало рейтинг тренеров с самыми высокими зарплатами. Главный тренер «Атлетико» с отрывом занимает первое место – он зарабатывает 34 млн евро в год.

Топ самых высокооплачиваемых тренеров (зарплаты указаны за год):

1. Диего Симеоне («Атлетико») – 34 млн евро;

2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 22,4 млн евро;

3. Юрген КлоппЛиверпуль») – 17,8 млн евро;

4. Грэм Поттер («Челси») – 13,5 млн евро;

5. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 12,8 млн евро;

6. Томас Тухель («Бавария») – 12 млн евро;

7. Карло Анчелотти («Реал») – 11 млн евро;

8. Симоне Индзаги («Интер»)  – 10 млн евро;

9. Жозе Моуринью («Рома») – 9,2 млн евро;

10. Хаби Алонсо («Байер») – 5 млн евро;

11. Нико Ковач («Вольфсбург») – 4 млн евро;

12. Хави («Барселона») – 3,8 млн евро.

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71 комментарий

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deadjoker
Ответ Black Phoenix
Гвардиола, Симеоне, Клопп, Тухель, Анчелотти, и Моуринью в сериале "Какого чёрта здесь забыл Поттер?"
В вотсапе умеет эмодзи ставить :)
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revo
Ответ Vitto
Поттер в 1/4 ЛЧ, а Хави в ....
Поттер на 10 месте, а Хави на 1 с отрывом)
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Kuryanin
Ответ рашпиль
Почему малолетки постоянно ахают?
Рашпиль в заднем проходе, наверное
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Tydeus
Ответ Vitto
При таком составе, вливании денег и конкурентах результаты ни о чем.
Это каких конкурентах?
Он постоянно в тройке и часто обходит кого-то из Барселоны/Реала на дистанции. Два чемпионства в эпоху полного финансового доминирования гегемонов – это типа шутка? Что-то работает, что-то не работает, но Симеоне не опускался ниже третьего места ни разу, всего-навсего два года назад был чемпионом.
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6tspey7tb5
Ответ Black Phoenix
Гвардиола, Симеоне, Клопп, Тухель, Анчелотти, и Моуринью в сериале "Какого чёрта здесь забыл Поттер?"
Опять использует магию вне Хогвартса)))
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Мэргэн Краснов
Спаллети?
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Roma Tarasych
игра "Найди Артету"
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nb8dwryv56
Ответ Black Phoenix
Гвардиола, Симеоне, Клопп, Тухель, Анчелотти, и Моуринью в сериале "Какого чёрта здесь забыл Поттер?"
Мяч чеканить умеет. А.М….
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Vitto
Ответ Милан 777
Поттер 14 а Хави 4 АХАХАХАХАХА 🤭🤣🤣🤣🤡🤡🤡 ...
Поттер в 1/4 ЛЧ, а Хави в ....
+5
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+2
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yumurta
Тен Хааг меньше 3.8 миллионов?
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Recreated
Поттер колдун.
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Джони Две Куртки
а куда делся Эрик Тен Хааг? у него около 10 млн зарплата. вы откуда цифры берете спортс
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TalSer
Ответ Bob Ganiev
вообще игроки зарабатывающие больше тренера, которого они должны слушатся, уже сам по себе нонсенс.
Игроки приносят деньги. Не на тренеров приходят смотреть и футболки покупать)
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хавбек+
Индзаги, Алонсо, Поттер хорошо устроились
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Peter Parker
Ответ Артем Алмазов
Они реально держится за счёт прошлых достижений
И? Вы же когда устраиваетесь на работу, вам зарплату ставят по твоим прошлым достижениям (образованию, стажу итд). Ничего плохого здесь не вижу. Опять же, повторюсь. Эти деньги, которые получает Диего, он же и помог заработать. А то, что прямо сейчас результатов нет, ну извините, нельзя побеждать вечно.
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Vitto
Ответ rigobersong
Лучше платить тренеру который стабильно играет в ЛЧ и отбивает эту сумму, а не покупать какую-нибудь Мадуеку на лавку за 35:) Симеоне каждую копейку заслужил, хотя достоин больших денег, он главная звезда Атлетико!:))
Фанаты Барсы конечно за безъяичного Диего при нем минус конкурент из 2х возможных.
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Recreated
Огласили бы до полтинника!
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Лёха Жданчик
Поттер конечно вытянул золотой билет) к его сожалению не долго это продлится)
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ARIGAMI ARIGAMI
Поттер волшебным образом делает это все
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Umid Yuldashev
Анчелоти получает как пенсионер, учитывая все его достижения
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Лёха Жданчик
Аллегри еще и платят за это?))
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d3fstqd
Конечно Симеоне не наработал на свою ЗП, но зарплаты Поттера, Индзаги, Алонсо, Ковача и Хави еще более абсурдны
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Vitto
Ответ Peter Parker
Как это не отрабатывает, если при нем клуб столького добился, а следовательно и заработал?
При таком составе, вливании денег и конкурентах результаты ни о чем.
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DpeMa111
Почему у Симеоне такая зарплата странная
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Bob Ganiev
Ответ TalSer
Удивительно, если честно. Симеоне хороший тренер, сделал много для АТМД, но то что он зарабатывает как игрок суперзвезда это нонсенс)
вообще игроки зарабатывающие больше тренера, которого они должны слушатся, уже сам по себе нонсенс.
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