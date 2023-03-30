Симеоне зарабатывает 34 млн евро в год – больше всех в мире среди тренеров. Пеп – 2-й, Клопп – 3-й, Поттер – 4-й, Хави – 12-й (L’Equipe)
Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире.
Издание L’Equipe опубликовало рейтинг тренеров с самыми высокими зарплатами. Главный тренер «Атлетико» с отрывом занимает первое место – он зарабатывает 34 млн евро в год.
Топ самых высокооплачиваемых тренеров (зарплаты указаны за год):
1. Диего Симеоне («Атлетико») – 34 млн евро;
2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 22,4 млн евро;
3. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 17,8 млн евро;
4. Грэм Поттер («Челси») – 13,5 млн евро;
5. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 12,8 млн евро;
6. Томас Тухель («Бавария») – 12 млн евро;
7. Карло Анчелотти («Реал») – 11 млн евро;
8. Симоне Индзаги («Интер») – 10 млн евро;
9. Жозе Моуринью («Рома») – 9,2 млн евро;
10. Хаби Алонсо («Байер») – 5 млн евро;
11. Нико Ковач («Вольфсбург») – 4 млн евро;
12. Хави («Барселона») – 3,8 млн евро.
Он постоянно в тройке и часто обходит кого-то из Барселоны/Реала на дистанции. Два чемпионства в эпоху полного финансового доминирования гегемонов – это типа шутка? Что-то работает, что-то не работает, но Симеоне не опускался ниже третьего места ни разу, всего-навсего два года назад был чемпионом.